https://ria.ru/20240622/lugansk-1954755161.html

Представители Народного фронта привезли частицу Вечного огня в Луганск

Представители Народного фронта привезли частицу Вечного огня в Луганск - РИА Новости, 22.06.2024

Представители Народного фронта привезли частицу Вечного огня в Луганск

Представители Народного фронта привезли частицу Вечного огня из Александровского сада в Москве к мемориальному комплексу "Острая могила" в Луганске, сообщил РИА РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T17:28

2024-06-22T17:28

2024-06-22T17:28

москва

луганск

луганская народная республика

центральный военный округ

великая отечественная война (1941-1945)

общество

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ЛУГАНСК, 22 июн - РИА Новости. Представители Народного фронта привезли частицу Вечного огня из Александровского сада в Москве к мемориальному комплексу "Острая могила" в Луганске, сообщил РИА Новости представитель движения. "В Луганской Народной Республике состоялась церемония передачи частицы Вечного огня из Москвы. Мероприятие прошло в знаковом для всех жителей ЛНР месте – на мемориальном комплексе памяти героев обороны Луганска "Острая могила", - рассказал собеседник агентства. В рамках акции "Свеча памяти" частицу Вечного огня зажгли представители Народного фронта, кадеты-участники спецоперации ЦВО, представители духовенства и ветеран Великой Отечественной войны.

https://ria.ru/20240505/vechnyy_ogon-1943913110.html

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Всероссийская акция "Свеча памяти" в Луганске Жители ЛНР в одном из парков Луганска в День памяти и скорби присоединились к всероссийской акции "Свеча памяти", передает корреспондент РИА Новости. 2024-06-22T17:28 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, луганск, луганская народная республика, центральный военный округ, великая отечественная война (1941-1945), общество