https://ria.ru/20240622/lugansk-1954755161.html
Представители Народного фронта привезли частицу Вечного огня в Луганск
Представители Народного фронта привезли частицу Вечного огня в Луганск - РИА Новости, 22.06.2024
Представители Народного фронта привезли частицу Вечного огня в Луганск
Представители Народного фронта привезли частицу Вечного огня из Александровского сада в Москве к мемориальному комплексу "Острая могила" в Луганске, сообщил РИА РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T17:28
2024-06-22T17:28
2024-06-22T17:28
москва
луганск
луганская народная республика
центральный военный округ
великая отечественная война (1941-1945)
общество
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ЛУГАНСК, 22 июн - РИА Новости. Представители Народного фронта привезли частицу Вечного огня из Александровского сада в Москве к мемориальному комплексу "Острая могила" в Луганске, сообщил РИА Новости представитель движения. "В Луганской Народной Республике состоялась церемония передачи частицы Вечного огня из Москвы. Мероприятие прошло в знаковом для всех жителей ЛНР месте – на мемориальном комплексе памяти героев обороны Луганска "Острая могила", - рассказал собеседник агентства. В рамках акции "Свеча памяти" частицу Вечного огня зажгли представители Народного фронта, кадеты-участники спецоперации ЦВО, представители духовенства и ветеран Великой Отечественной войны.
https://ria.ru/20240505/vechnyy_ogon-1943913110.html
москва
луганск
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Всероссийская акция "Свеча памяти" в Луганске
Жители ЛНР в одном из парков Луганска в День памяти и скорби присоединились к всероссийской акции "Свеча памяти", передает корреспондент РИА Новости.
2024-06-22T17:28
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PT0M31S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, луганск, луганская народная республика, центральный военный округ, великая отечественная война (1941-1945), общество
Москва, Луганск, Луганская Народная Республика, Центральный военный округ, Великая Отечественная война (1941-1945), Общество
Представители Народного фронта привезли частицу Вечного огня в Луганск
Народный фронт привез Вечный огонь к мемориалу "Острая могила" в Луганске