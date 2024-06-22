https://ria.ru/20240622/lnr-1954655346.html

Жители ЛНР присоединились к акции "Свеча памяти"

Жители ЛНР присоединились к акции "Свеча памяти" - РИА Новости, 22.06.2024

Жители ЛНР присоединились к акции "Свеча памяти"

Жители Луганской Народной Республики в одном из парков Луганска в День памяти и скорби присоединились к всероссийской акции "Свеча памяти", передает... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T04:06

2024-06-22T04:06

2024-06-22T09:24

общество

россия

луганск

владимир путин

великая отечественная война (1941-1945)

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ЛУГАНСК, 22 июн - РИА Новости. Жители Луганской Народной Республики в одном из парков Луганска в День памяти и скорби присоединились к всероссийской акции "Свеча памяти", передает корреспондент РИА Новости. Активисты молодежных организаций, власти и другие жители республики создали из горящих свечей изображение Родины-матери с надписью "22.06.1941. Луганск помнит", а также возложили цветы к монументу на братской могиле воинов, погибших в Великой Отечественной войне. "Сегодня день памяти и скорби - начала Великой Отечественной войны... мы чтим память тех, кто погиб, и хотелось бы поддержать сегодняшних ветеранов, сегодняшних защитников, очень хотелось бы, чтобы у нас наступил мир", - сказала журналистам временно исполняющая обязанности главы Луганска Яна Пащенко, также принявшая участие в акции. Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года. В 1992 году постановлением Президиума Верховного Совета РФ был учрежден День памяти защитников Отечества, от которого берет начало эта важная для современной России дата: в этот день вспоминают всех, кто пал в самой кровопролитной в мировой истории войне с фашизмом. 24 октября 2007 года президент РФ Владимир Путин подписал изменения в закон "О днях воинской славы и памятных датах России", которыми в перечень памятных дат была включена новая: 22 июня - День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны (1941 год).

https://ria.ru/20240622/svechi-1954654853.html

https://ria.ru/20240418/pamyatnik-1940702068.html

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Акция "Огненные картины войны" в Геническе Акция «Огненные картины войны», посвященная сохранению памяти о Великой Отечественной войне, прошла в парке культуры в Геническе в Херсонской области, сообщает корреспондент РИА Новости. 2024-06-22T04:06 true PT2M11S

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общество, россия, луганск, владимир путин, великая отечественная война (1941-1945)