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Участники СВО приняли участие в концерте-спектакле в парке "Патриот" - РИА Новости, 22.06.2024
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22:51 22.06.2024
https://ria.ru/20240622/kontsert-spektakl-1954795155.html
Участники СВО приняли участие в концерте-спектакле в парке "Патриот"
Участники СВО приняли участие в концерте-спектакле в парке "Патриот" - РИА Новости, 22.06.2024
Участники СВО приняли участие в концерте-спектакле в парке "Патриот"
Участники специальной военной операции и их семьи в День памяти и скорби приняли участие в концерте-спектакле в музейном комплексе "Дорога памяти" на территории РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T22:51
2024-06-22T22:51
россия
московская область (подмосковье)
патриот
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Участники специальной военной операции и их семьи в День памяти и скорби приняли участие в концерте-спектакле в музейном комплексе "Дорога памяти" на территории парка "Патриот", сообщили в Минобороны России. "В День памяти и скорби участники спецрейсов "Время героев" отправились в путешествие в рамках всероссийского проекта министерства обороны России "Своих не бросаем!". 250 участников агитационной акции приехали на территорию парка "Патриот" и музейного комплекса "Дорога памяти", где у стен Главного храма Вооруженных сил России приняли участие в концерте-спектакле под открытым небом", - сказали там. Кроме того, в программе путешествия гостей ждали мультимедийные галереи музейного комплекса "Дорога памяти. 1418 шагов к Победе", посещение Главного храма ВС РФ, Музейной площадки парка "Патриот", анимация для детей и взрослых. В путешествие в Подмосковье отправились военнослужащие, получившие ранения и прошедшие реабилитацию, а также члены их семей и семей военнослужащих, погибших на СВО. Во второй день путешествия участники спецрейса "Время героев" посетят знаковые места столицы России, побывают на Красной Площади, Воробьевых горах и посетят расположенную на Поклонной горе выставку трофейного вооружения и военной техники, захваченной российскими военными на СВО. Цель проекта "Своих не бросаем" - оказать социальную поддержку военнослужащим, получившим ранения и прошедшим реабилитацию в ходе СВО, а также членам их семей.
россия
московская область (подмосковье)
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
22 июня. День памяти и скорби
В 2024 году в России и других странах отмечают 83-ю годовщину начала Великой Отечественной войны. По всей стране 22 июня проводятся памятные мероприятия, возлагаются цветы. С 2009 года в День памяти и скорби проводится акция "Свеча памяти". Особенно этот день отмечают в городах-героях и городах воинской славы.
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россия, московская область (подмосковье), патриот, великая отечественная война (1941-1945)
Россия, Московская область (Подмосковье), Патриот, Великая Отечественная война (1941-1945)
Участники СВО приняли участие в концерте-спектакле в парке "Патриот"

Участники СВО и их семьи приняли участие в концерте-спектакле в парке "Патриот"

© Фото : центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха ВС РФГородок военных связистов на территории военно-патриотического парка "Патриот"
Городок военных связистов на территории военно-патриотического парка Патриот - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© Фото : центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха ВС РФ
Городок военных связистов на территории военно-патриотического парка "Патриот" . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Участники специальной военной операции и их семьи в День памяти и скорби приняли участие в концерте-спектакле в музейном комплексе "Дорога памяти" на территории парка "Патриот", сообщили в Минобороны России.
"В День памяти и скорби участники спецрейсов "Время героев" отправились в путешествие в рамках всероссийского проекта министерства обороны России "Своих не бросаем!". 250 участников агитационной акции приехали на территорию парка "Патриот" и музейного комплекса "Дорога памяти", где у стен Главного храма Вооруженных сил России приняли участие в концерте-спектакле под открытым небом", - сказали там.
Кроме того, в программе путешествия гостей ждали мультимедийные галереи музейного комплекса "Дорога памяти. 1418 шагов к Победе", посещение Главного храма ВС РФ, Музейной площадки парка "Патриот", анимация для детей и взрослых. В путешествие в Подмосковье отправились военнослужащие, получившие ранения и прошедшие реабилитацию, а также члены их семей и семей военнослужащих, погибших на СВО.
Во второй день путешествия участники спецрейса "Время героев" посетят знаковые места столицы России, побывают на Красной Площади, Воробьевых горах и посетят расположенную на Поклонной горе выставку трофейного вооружения и военной техники, захваченной российскими военными на СВО.
Цель проекта "Своих не бросаем" - оказать социальную поддержку военнослужащим, получившим ранения и прошедшим реабилитацию в ходе СВО, а также членам их семей.
Акции ко Дню памяти и скорби в России
© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанк

Накануне Дня памяти и скорби с 2009 года ежегодно проводится общенациональная акция "Свеча памяти" – по всей России зажигаются свечи в ночной тишине в память о всех тех, кто погиб во время Великой Отечественной войны.

Патриотическая акция Завтра была война на Мамаевом кургане в Волгограде, посвящённая 83-й годовщине начала Великой Отечественной войны

Накануне Дня памяти и скорби с 2009 года ежегодно проводится общенациональная акция "Свеча памяти" – по всей России зажигаются свечи в ночной тишине в память о всех тех, кто погиб во время Великой Отечественной войны.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
1 из 16
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Акция стартовала в Москве в Елоховском Богоявленском кафедральном соборе. Там были зажжены Свечи Памяти всех бывших республик СССР, городов-героев, городов воинской славы России, а также проведено поминальное богослужение.

Участницы всероссийской акции Свеча памяти на Поклонной горе в Москве, посвящённой 83-й годовщине начала Великой Отечественной войны

Акция стартовала в Москве в Елоховском Богоявленском кафедральном соборе. Там были зажжены Свечи Памяти всех бывших республик СССР, городов-героев, городов воинской славы России, а также проведено поминальное богослужение.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
2 из 16
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Затем автоколонна направилась из Елоховского собора к другим духовным центрам столицы – Соборной мечети и Мемориальной синагоге. Это подчеркивает межконфессиональный характер акции.

Участники акции Свеча памяти на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, посвящённой 83-й годовщине начала Великой Отечественной войны

Затем автоколонна направилась из Елоховского собора к другим духовным центрам столицы – Соборной мечети и Мемориальной синагоге. Это подчеркивает межконфессиональный характер акции.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
3 из 16
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Автоколонна, в состав которой вошли Герои Советского Союза и России, ветераны боевых действий, посетили памятные места в Парке Победы на Поклонной горе и возложили цветы к Вечному Огню.

Участники всероссийской акции Свеча памяти на Поклонной горе в Москве, посвящённой 83-й годовщине начала Великой Отечественной войны

Автоколонна, в состав которой вошли Герои Советского Союза и России, ветераны боевых действий, посетили памятные места в Парке Победы на Поклонной горе и возложили цветы к Вечному Огню.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
4 из 16
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

К акции "Свеча памяти" присоединились и жители Луганской Народной Республики.

Участники акции Свеча памяти в парке имени Горького в Луганске, посвящённой 83-й годовщине начала Великой Отечественной войны

К акции "Свеча памяти" присоединились и жители Луганской Народной Республики.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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5 из 16
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Патриотическая акция "Вахта памяти. Вечный огонь" проводится в центре Москвы у Вечного огня в Александровском саду с 1992 года. Во время мероприятия молодежные объединения, общественные организации и патриотические клубы, а также все желающие возлагают цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду.

Участник акции Вахта памяти. Вечный огонь, приуроченной ко Дню памяти и скорби, в Александровском саду в Москве

Патриотическая акция "Вахта памяти. Вечный огонь" проводится в центре Москвы у Вечного огня в Александровском саду с 1992 года. Во время мероприятия молодежные объединения, общественные организации и патриотические клубы, а также все желающие возлагают цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
6 из 16
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

В 2015 году акция "Вахта памяти. Вечный огонь" стала официально общероссийской и прошла по единому стандарту в городах-героях и городах воинской славы.

Участники акции Вахта памяти. Вечный огонь, приуроченной ко Дню памяти и скорби, в Александровском саду в Москве

В 2015 году акция "Вахта памяти. Вечный огонь" стала официально общероссийской и прошла по единому стандарту в городах-героях и городах воинской славы.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
7 из 16
© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанк

Памятные свечи зажгли на Мамаевом кургане в Волгограде в рамках акции "Завтра была война".

Патриотическая акция Завтра была война на Мамаевом кургане в Волгограде, посвящённая 83-й годовщине начала Великой Отечественной войны

Памятные свечи зажгли на Мамаевом кургане в Волгограде в рамках акции "Завтра была война".

© РИА Новости / Кирилл Брага
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8 из 16
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Также проводится акция "Горсть Памяти", целью которой является передача земли с мест захоронений и братских могил воинов, павших в боях и умерших от ран и болезней в военных госпиталях, в историко-мемориальный комплекс Главного Храма Вооруженных Сил в городе Москве.

Участница акции Свеча памяти в парке имени Горького в Луганске, посвящённой 83-й годовщине начала Великой Отечественной войны

Также проводится акция "Горсть Памяти", целью которой является передача земли с мест захоронений и братских могил воинов, павших в боях и умерших от ран и болезней в военных госпиталях, в историко-мемориальный комплекс Главного Храма Вооруженных Сил в городе Москве.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
9 из 16
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

На территории России в День памяти и скорби приспускаются государственные флаги. В учреждениях культуры, на телевидении и радио в течение всего дня отменяются развлекательные мероприятия и передачи.

Участники акции Свеча памяти в парке имени Горького в Луганске, посвящённой 83-й годовщине начала Великой Отечественной войны

На территории России в День памяти и скорби приспускаются государственные флаги. В учреждениях культуры, на телевидении и радио в течение всего дня отменяются развлекательные мероприятия и передачи.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
10 из 16
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Кроме того, всероссийская акция "Минута молчания" прошла на территории Главного храма Вооруженных сил

Участники всероссийской акции Свеча памяти на Поклонной горе в Москве, посвящённой 83-й годовщине начала Великой Отечественной войны

Кроме того, всероссийская акция "Минута молчания" прошла на территории Главного храма Вооруженных сил

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
11 из 16
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Весь день на Соборной площади храма ВС России будут проходить мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби в рамках марафона — акции "Я помню".

Участники акции Свеча памяти в парке имени Горького в Луганске, посвящённой 83-й годовщине начала Великой Отечественной войны

Весь день на Соборной площади храма ВС России будут проходить мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби в рамках марафона — акции "Я помню".

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
12 из 16
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

В Минобороны добавили, что все желающие могут возложить красные гвоздики в память о погибших воинах. Для этого на площади перед храмом установили декоративную композицию с датой войны.

Участники акции Огненные картины войны на мемориальном комплексе Саур-Могила в Шахтерске, посвящённой 83-й годовщине начала Великой Отечественной войны

В Минобороны добавили, что все желающие могут возложить красные гвоздики в память о погибших воинах. Для этого на площади перед храмом установили декоративную композицию с датой войны.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
13 из 16
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

В конце вечера на сценической площадке у памятника "Матерям победителей" состоится традиционный концерт-спектакль "Война не скроена из ситца", основанный на воспоминаниях о женских подвигах времен Великой Отечественной и письмах с фронта.

Участники акции Свеча памяти в парке имени Горького в Луганске, посвящённой 83-й годовщине начала Великой Отечественной войны

В конце вечера на сценической площадке у памятника "Матерям победителей" состоится традиционный концерт-спектакль "Война не скроена из ситца", основанный на воспоминаниях о женских подвигах времен Великой Отечественной и письмах с фронта.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
14 из 16
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Рано утром 22 июня 1941 года гитлеровская Германия вторглась в СССР, что положило начало Великой Отечественной войне. Постановлением Президиума Верховного Совета России в 1992 году этот день объявили Днем памяти защитников Отечества.

Участники патриотической акции Огненные картины войны в Симферополе, посвящённой 83-й годовщине начала Великой Отечественной войны

Рано утром 22 июня 1941 года гитлеровская Германия вторглась в СССР, что положило начало Великой Отечественной войне. Постановлением Президиума Верховного Совета России в 1992 году этот день объявили Днем памяти защитников Отечества.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
15 из 16
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Указом президента от 8 июня 1996 года его название изменили на День памяти и скорби.

Участники патриотической акции Огненные картины войны в Симферополе, посвящённой 83-й годовщине начала Великой Отечественной войны

Указом президента от 8 июня 1996 года его название изменили на День памяти и скорби.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
16 из 16

Накануне Дня памяти и скорби с 2009 года ежегодно проводится общенациональная акция "Свеча памяти" – по всей России зажигаются свечи в ночной тишине в память о всех тех, кто погиб во время Великой Отечественной войны.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
1 из 16

Акция стартовала в Москве в Елоховском Богоявленском кафедральном соборе. Там были зажжены Свечи Памяти всех бывших республик СССР, городов-героев, городов воинской славы России, а также проведено поминальное богослужение.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
2 из 16

Затем автоколонна направилась из Елоховского собора к другим духовным центрам столицы – Соборной мечети и Мемориальной синагоге. Это подчеркивает межконфессиональный характер акции.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
3 из 16

Автоколонна, в состав которой вошли Герои Советского Союза и России, ветераны боевых действий, посетили памятные места в Парке Победы на Поклонной горе и возложили цветы к Вечному Огню.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
4 из 16

К акции "Свеча памяти" присоединились и жители Луганской Народной Республики.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
5 из 16

Патриотическая акция "Вахта памяти. Вечный огонь" проводится в центре Москвы у Вечного огня в Александровском саду с 1992 года. Во время мероприятия молодежные объединения, общественные организации и патриотические клубы, а также все желающие возлагают цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
6 из 16

В 2015 году акция "Вахта памяти. Вечный огонь" стала официально общероссийской и прошла по единому стандарту в городах-героях и городах воинской славы.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
7 из 16

Памятные свечи зажгли на Мамаевом кургане в Волгограде в рамках акции "Завтра была война".

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
8 из 16

Также проводится акция "Горсть Памяти", целью которой является передача земли с мест захоронений и братских могил воинов, павших в боях и умерших от ран и болезней в военных госпиталях, в историко-мемориальный комплекс Главного Храма Вооруженных Сил в городе Москве.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
9 из 16

На территории России в День памяти и скорби приспускаются государственные флаги. В учреждениях культуры, на телевидении и радио в течение всего дня отменяются развлекательные мероприятия и передачи.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
10 из 16

Кроме того, всероссийская акция "Минута молчания" прошла на территории Главного храма Вооруженных сил

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
11 из 16

Весь день на Соборной площади храма ВС России будут проходить мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби в рамках марафона — акции "Я помню".

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
12 из 16

В Минобороны добавили, что все желающие могут возложить красные гвоздики в память о погибших воинах. Для этого на площади перед храмом установили декоративную композицию с датой войны.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
13 из 16

В конце вечера на сценической площадке у памятника "Матерям победителей" состоится традиционный концерт-спектакль "Война не скроена из ситца", основанный на воспоминаниях о женских подвигах времен Великой Отечественной и письмах с фронта.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
14 из 16

Рано утром 22 июня 1941 года гитлеровская Германия вторглась в СССР, что положило начало Великой Отечественной войне. Постановлением Президиума Верховного Совета России в 1992 году этот день объявили Днем памяти защитников Отечества.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
15 из 16

Указом президента от 8 июня 1996 года его название изменили на День памяти и скорби.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
16 из 16
 
РоссияМосковская область (Подмосковье)ПатриотВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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