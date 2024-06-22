https://ria.ru/20240622/kontsert-spektakl-1954795155.html

Участники СВО приняли участие в концерте-спектакле в парке "Патриот"

Участники СВО приняли участие в концерте-спектакле в парке "Патриот" - РИА Новости, 22.06.2024

Участники СВО приняли участие в концерте-спектакле в парке "Патриот"

Участники специальной военной операции и их семьи в День памяти и скорби приняли участие в концерте-спектакле в музейном комплексе "Дорога памяти" на территории РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T22:51

2024-06-22T22:51

2024-06-22T22:51

россия

московская область (подмосковье)

патриот

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Участники специальной военной операции и их семьи в День памяти и скорби приняли участие в концерте-спектакле в музейном комплексе "Дорога памяти" на территории парка "Патриот", сообщили в Минобороны России. "В День памяти и скорби участники спецрейсов "Время героев" отправились в путешествие в рамках всероссийского проекта министерства обороны России "Своих не бросаем!". 250 участников агитационной акции приехали на территорию парка "Патриот" и музейного комплекса "Дорога памяти", где у стен Главного храма Вооруженных сил России приняли участие в концерте-спектакле под открытым небом", - сказали там. Кроме того, в программе путешествия гостей ждали мультимедийные галереи музейного комплекса "Дорога памяти. 1418 шагов к Победе", посещение Главного храма ВС РФ, Музейной площадки парка "Патриот", анимация для детей и взрослых. В путешествие в Подмосковье отправились военнослужащие, получившие ранения и прошедшие реабилитацию, а также члены их семей и семей военнослужащих, погибших на СВО. Во второй день путешествия участники спецрейса "Время героев" посетят знаковые места столицы России, побывают на Красной Площади, Воробьевых горах и посетят расположенную на Поклонной горе выставку трофейного вооружения и военной техники, захваченной российскими военными на СВО. Цель проекта "Своих не бросаем" - оказать социальную поддержку военнослужащим, получившим ранения и прошедшим реабилитацию в ходе СВО, а также членам их семей.

россия

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

22 июня. День памяти и скорби В 2024 году в России и других странах отмечают 83-ю годовщину начала Великой Отечественной войны. По всей стране 22 июня проводятся памятные мероприятия, возлагаются цветы. С 2009 года в День памяти и скорби проводится акция "Свеча памяти". Особенно этот день отмечают в городах-героях и городах воинской славы. 2024-06-22T22:51 true PT2M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, московская область (подмосковье), патриот, великая отечественная война (1941-1945)