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Посол рассказал, когда Путин и Ким Чен Ын приняли решение о новом договоре

Посол рассказал, когда Путин и Ким Чен Ын приняли решение о новом договоре - РИА Новости, 22.06.2024

Посол рассказал, когда Путин и Ким Чен Ын приняли решение о новом договоре

Президент России Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын приняли решение заключить новый базовый договор еще в ходе саммита на... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T11:40

2024-06-22T11:40

2024-06-22T12:26

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын приняли решение заключить новый базовый договор еще в ходе саммита на космодроме Восточный в сентябре прошлого года, сообщил РИА Новости посол РФ и КНДР Александр Мацегора. "Саммит стал, по сути, итогом большой совместной работы, которая началась сразу после встречи двух лидеров на космодроме Восточный. Там Владимир Владимирович Путин и Ким Чен Ын приняли принципиальное решение о подготовке нового базового договора, который отвечал бы достигнутому уровню отношений и закладывал базу их дальнейшего развития на длительную перспективу", - заявил посол. Он отметил, что все последние месяцы и недели были наполнены "кропотливым трудом правительственных ведомств и администраций лидеров двух стран", результатом которых стал нынешний саммит. В ходе него Россия и КНДР заключили новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, содержащий, помимо прочего, положения о военной взаимопомощи. "Наше посольство тоже не осталось, конечно, в стороне. Мои контакты с руководством Министерства иностранных дел, например, проходили практически в ежедневном режиме", - рассказал Мацегора. Он выразил большую признательность своим корейским коллегам за установившиеся "товарищеские, очень доверительные отношения", которые позволили "решать самые непростые проблемы". Ким Чен Ын в сентябре 2023 года во второй раз посетил Россию, совершив семидневное турне по Дальнему Востоку. Его встреча с президентом РФ состоялась на космодроме Восточный в Амурской области. Лидеры двух стран провели переговоры в составе делегаций и тет-а-тет, а также осмотрели монтажно-испытательный корпус ракет-носителей "Союз-2" и "Ангара". Затем Ким Чен Ын посетил также Комсомольск-на-Амуре и Владивосток, познакомившись с российской военной техникой, балетом и экономическими достижениями дальневосточных регионов России. В переговорах с российской стороны участвовал посещавший Пхеньян в июле того же года министр обороны Сергей Шойгу, северокорейская сторона была представлена в том числе заведующим отделом Центрального комитета Трудовой партии Кореи маршалом сухопутных войск КНДР Пак Чон Чхоном и министром обороны КНДР Кан Сун Намом. Кроме того, северокорейского лидера в поездке сопровождали заместитель главы Центрального военного комитета Ли Бён Чхоль, командующие военно-воздушными и военно-морскими силами, другие высокопоставленные чиновники и военные. Комментируя результаты переговоров лидеров двух стран, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда сообщал, что они "были весьма и весьма конструктивными". По его словам, военно-техническое сотрудничество - это "чувствительная область", но Москва и Пхеньян "намерены развивать отношения во всех областях". Речь может идти как про военное взаимодействие, так и обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам в области безопасности, однако эти вопросы "не должны становиться предметом какого-то публичного обнародования и анонсирования", подчеркивал Песков. Путин посетил КНДР с дружественным государственным визитом 18-19 июня. Это был первый визит Путина в Пхеньян с июля 2000 года и первый в истории двусторонних отношений государственный визит - высшей категории по дипломатическому протоколу. Руководитель КНДР лично встретил президента России в аэропорту и проводил его до резиденции. На следующий день состоялась церемония официальной встречи с почетным караулом, которая прошла на главной площади страны, куда собрались десятки тысяч жителей Пхеньяна, приветствовавших российского лидера. Северокорейская столица была обильно украшена российскими флагами, портретами Путина и плакатами с лозунгами о нерушимости российско-корейской дружбы и сплоченности. Российско-корейские переговоры прошли в государственной резиденции Кымсусан, они проводились как в формате делегаций, так и с продолжительным общением лидеров один на один. Основным итогом стало подписание нового Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, в который вернулось положение о незамедлительном оказании военной и иной помощи всеми имеющимися в распоряжении средствами, ранее существовавшее в базовом договоре СССР и КНДР. По итогам переговоров Путин и Ким Чен Ын выступили с заявлениями для прессы, прогулялись вместе по резиденции, обменялись подарками, посетили торжественный концерт и государственный прием от имени северокорейского лидера. Кроме того, руководители России и КНДР вместе возложили венок к монументу, посвященном вкладу советской армии и народа в освобождение Кореи от японских империалистов, и посетили пхеньянский храм Живоначальной Троицы. Северокорейский лидер также лично провожал российского гостя в аэропорту. Комментируя результаты своей поездки в КНДР, Путин признался, что не ожидал столь масштабного приема в Северной Корее. Он выразил надежду на то, что подписанный с Пхеньяном договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве станет сдерживающим фактором, который не позволит тлеющему корейскому кризису перерасти в активную фазу. Путин подчеркнул, что положения о взаимной обороне действуют "в случае военной агрессии", и в этом смысле Южной Корее и другим странам, которые не собираются нападать на КНДР, нечего бояться. Российский президент также сравнил санкционный режим против КНДР с блокадой Ленинграда, заявив о необходимости работать над их постепенной отменой. При этом Путин предостерег Сеул от поставок летального оружия в зону боевых действий на Украине, заявив, что это будет большой ошибкой. Он отметил, что Россия оставляет за собой право на поставку вооружений в другие страны, не исключая КНДР, и Москва может при необходимости принять решения, которые вряд ли понравятся руководству Южной Кореи.

https://ria.ru/20230913/diplomatiya-1896193104.html

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Дарья Буймова

россия, пхеньян, москва, владимир путин, ким чен ын, александр мацегора, визит путина в кндр, политика