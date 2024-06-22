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В Кишиневе прошла акция "Свеча памяти" - РИА Новости, 22.06.2024
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08:30 22.06.2024 (обновлено: 08:51 22.06.2024)
https://ria.ru/20240622/kishinev-1954665656.html
В Кишиневе прошла акция "Свеча памяти"
В Кишиневе прошла акция "Свеча памяти" - РИА Новости, 22.06.2024
В Кишиневе прошла акция "Свеча памяти"
Приуроченная к 83-й годовщине начала Великой Отечественной войны акция "Свеча памяти" прошла в Кишиневе на мемориале "Вечность", передает корреспондент РИА... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T08:30
2024-06-22T08:51
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румыния
венгрия
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КИШИНЕВ, 22 июн - РИА Новости. Приуроченная к 83-й годовщине начала Великой Отечественной войны акция "Свеча памяти" прошла в Кишиневе на мемориале "Вечность", передает корреспондент РИА Новости. Участники памятного мероприятия зажгли 1418 свечей – по одной за каждый день войны. Все присутствующие почтили память воинов-освободителей минутой молчания. "Мы должны хранить эту память, чтобы в мире не забыли о том вкладе, который сделали герои, освободившие мир от нацизма. Сегодня подобные акции проходят и в других городах Молдавии и населённых пунктах", - сказал на памятном митинге глава молдавского координационного комитета "Победа" и поискового движения республики Алексей Петрович. Он отметил, в селе Кошница Дубоссарского района состоится открытие мемориальной плиты в честь героя обороны Молдавии, лейтенанта Василия Суворина. В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начала совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам подвергся каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
https://ria.ru/20240615/marsh-1953120072.html
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7 495 645-6601
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353
60
353
60
Акция "Свеча памяти" в Кишиневе
Акция "Свеча памяти" прошла в Кишиневе. Участники мероприятия зажгли 1418 свечей – по одной за каждый день войны – и почтили память воинов минутой молчания.
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в мире, молдавия, румыния, венгрия, великая отечественная война (1941-1945), кишинев
В мире, Молдавия, Румыния, Венгрия, Великая Отечественная война (1941-1945), Кишинев
В Кишиневе прошла акция "Свеча памяти"

В Кишиневе на мемориале "Вечность" прошла акция "Свеча памяти"

Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 22 июн - РИА Новости. Приуроченная к 83-й годовщине начала Великой Отечественной войны акция "Свеча памяти" прошла в Кишиневе на мемориале "Вечность", передает корреспондент РИА Новости.
Участники памятного мероприятия зажгли 1418 свечей – по одной за каждый день войны. Все присутствующие почтили память воинов-освободителей минутой молчания.
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"Мы должны хранить эту память, чтобы в мире не забыли о том вкладе, который сделали герои, освободившие мир от нацизма. Сегодня подобные акции проходят и в других городах Молдавии и населённых пунктах", - сказал на памятном митинге глава молдавского координационного комитета "Победа" и поискового движения республики Алексей Петрович.
Он отметил, в селе Кошница Дубоссарского района состоится открытие мемориальной плиты в честь героя обороны Молдавии, лейтенанта Василия Суворина.
В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начала совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам подвергся каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
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Вчера, 17:51
 
В миреМолдавияРумынияВенгрияВеликая Отечественная война (1941-1945)Кишинев
 
 
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