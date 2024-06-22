https://ria.ru/20240622/erevan-1954682882.html

В Ереване почтили память погибших в Великой Отечественной войне солдат

В Ереване почтили память погибших в Великой Отечественной войне солдат - РИА Новости, 22.06.2024

В Ереване почтили память погибших в Великой Отечественной войне солдат

Память погибших в Великой Отечественной войне солдат почтили в ереванском парке Победы в День памяти и скорби, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T10:41

2024-06-22T10:41

2024-06-22T10:41

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ЕРЕВАН, 22 июн - РИА Новости. Память погибших в Великой Отечественной войне солдат почтили в ереванском парке Победы в День памяти и скорби, передает корреспондент РИА Новости. Представители посольств России и Белоруссии, представительства Россотрудничества в Армении, объединения ветеранов страны, общественных организаций возложили венки и цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания. К церемонии возложения венков присоединились граждане Армении и иностранные туристы. "Сегодня особый день. Ровно 83 года назад в этот день в четыре утра фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз. В этой войне армянский народ внес большой вклад в достижение победы. Во время войны погибли 27 миллионов советских граждан, в том числе свыше 300 тысяч армян, и здесь похоронен один погибший солдат. Имя его неизвестно, но подвиг - бессмертен", - сказал председатель объединения ветеранов Армении имени маршала Баграмяна Симон Есаян. "Сегодня мы собрались здесь, чтобы воздать дань уважения всем, кто отдал свои жизни во имя отчизны. Вечная слава солдатам, погибшим за свободу и независимость родины", - добавил он. В годы Великой Отечественной войны героями Советского Союза стали 109 представителей армянского народа. Среди крупнейших военачальников эпохи Второй мировой войны - дважды Герой Советского Союза, маршал Иван (Ованнес) Баграмян, главный маршал бронетанковых войск Амазасп Бабаджанян, маршал авиации Сергей Худяков (Арменак Хамферянц), адмирал флота СССР Иван Исаков.

https://ria.ru/20240622/svechi-1954660658.html

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Дарья Буймова

в мире, справки, армения, россия, белоруссия, сергей худяков, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), великая отечественная война (1941-1945)