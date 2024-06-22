Рейтинг@Mail.ru
В Ереване почтили память погибших в Великой Отечественной войне солдат - РИА Новости, 22.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:41 22.06.2024
https://ria.ru/20240622/erevan-1954682882.html
В Ереване почтили память погибших в Великой Отечественной войне солдат
В Ереване почтили память погибших в Великой Отечественной войне солдат - РИА Новости, 22.06.2024
В Ереване почтили память погибших в Великой Отечественной войне солдат
Память погибших в Великой Отечественной войне солдат почтили в ереванском парке Победы в День памяти и скорби, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T10:41
2024-06-22T10:41
в мире
справки
армения
россия
белоруссия
сергей худяков
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
великая отечественная война (1941-1945)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571207868_0:0:3053:1717_1920x0_80_0_0_15a249ea5e0159efdb5e80b12063e568.jpg
ЕРЕВАН, 22 июн - РИА Новости. Память погибших в Великой Отечественной войне солдат почтили в ереванском парке Победы в День памяти и скорби, передает корреспондент РИА Новости. Представители посольств России и Белоруссии, представительства Россотрудничества в Армении, объединения ветеранов страны, общественных организаций возложили венки и цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания. К церемонии возложения венков присоединились граждане Армении и иностранные туристы. "Сегодня особый день. Ровно 83 года назад в этот день в четыре утра фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз. В этой войне армянский народ внес большой вклад в достижение победы. Во время войны погибли 27 миллионов советских граждан, в том числе свыше 300 тысяч армян, и здесь похоронен один погибший солдат. Имя его неизвестно, но подвиг - бессмертен", - сказал председатель объединения ветеранов Армении имени маршала Баграмяна Симон Есаян. "Сегодня мы собрались здесь, чтобы воздать дань уважения всем, кто отдал свои жизни во имя отчизны. Вечная слава солдатам, погибшим за свободу и независимость родины", - добавил он. В годы Великой Отечественной войны героями Советского Союза стали 109 представителей армянского народа. Среди крупнейших военачальников эпохи Второй мировой войны - дважды Герой Советского Союза, маршал Иван (Ованнес) Баграмян, главный маршал бронетанковых войск Амазасп Бабаджанян, маршал авиации Сергей Худяков (Арменак Хамферянц), адмирал флота СССР Иван Исаков.
https://ria.ru/20240622/svechi-1954660658.html
https://ria.ru/20240404/bezopasnost-1937767857.html
армения
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571207868_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_a11697eea626544e179ab702063445c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, справки, армения, россия, белоруссия, сергей худяков, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), великая отечественная война (1941-1945)
В мире, Справки, Армения, Россия, Белоруссия, Сергей Худяков, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Великая Отечественная война (1941-1945)
В Ереване почтили память погибших в Великой Отечественной войне солдат

В ереванском парке Победы почтили память погибших в Великой Отечественной солдат

© Спутник | Перейти в медиабанкВетераны Великой Отечественной войны возлагают цветы у Вечного огня в парке Победы в Ереване
Ветераны Великой Отечественной войны возлагают цветы у Вечного огня в парке Победы в Ереване
© Спутник
Перейти в медиабанк
Ветераны Великой Отечественной войны возлагают цветы у Вечного огня в парке Победы в Ереване. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 22 июн - РИА Новости. Память погибших в Великой Отечественной войне солдат почтили в ереванском парке Победы в День памяти и скорби, передает корреспондент РИА Новости.
Представители посольств России и Белоруссии, представительства Россотрудничества в Армении, объединения ветеранов страны, общественных организаций возложили венки и цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания. К церемонии возложения венков присоединились граждане Армении и иностранные туристы.
Акция Огненные картины войны на Саур-Могиле в День памяти и скорби - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
На Саур-Могиле зажгли восемь тысяч свечей в рамках "Огненных картин войны"
06:14
"Сегодня особый день. Ровно 83 года назад в этот день в четыре утра фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз. В этой войне армянский народ внес большой вклад в достижение победы. Во время войны погибли 27 миллионов советских граждан, в том числе свыше 300 тысяч армян, и здесь похоронен один погибший солдат. Имя его неизвестно, но подвиг - бессмертен", - сказал председатель объединения ветеранов Армении имени маршала Баграмяна Симон Есаян.
"Сегодня мы собрались здесь, чтобы воздать дань уважения всем, кто отдал свои жизни во имя отчизны. Вечная слава солдатам, погибшим за свободу и независимость родины", - добавил он.
В годы Великой Отечественной войны героями Советского Союза стали 109 представителей армянского народа. Среди крупнейших военачальников эпохи Второй мировой войны - дважды Герой Советского Союза, маршал Иван (Ованнес) Баграмян, главный маршал бронетанковых войск Амазасп Бабаджанян, маршал авиации Сергей Худяков (Арменак Хамферянц), адмирал флота СССР Иван Исаков.
Вид на центр Москвы - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
В Москве пройдет заседание Комитета начальников штабов ВС СНГ
4 апреля, 11:03
 
В миреСправкиАрменияРоссияБелоруссияСергей ХудяковФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Великая Отечественная война (1941-1945)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала