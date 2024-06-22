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День памяти и скорби
День памяти и скорби - РИА Новости, 22.06.2024
День памяти и скорби
В 2024 году в России и других странах отмечают 83-ю годовщину начала Великой Отечественной войны.
2024-06-22T17:18
2024-06-22T17:18
2024-06-22T17:22
россия
великая отечественная война (1941-1945)
видео
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По всей стране 22 июня проводятся памятные мероприятия, возлагаются цветы. С 2009 года в День памяти и скорби проводится акция "Свеча памяти". Традиционно в этот день проходят патриотические акции в городах-героях и городах воинской славы.
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22 июня. День памяти и скорби
В 2024 году в России и других странах отмечают 83-ю годовщину начала Великой Отечественной войны. По всей стране 22 июня проводятся памятные мероприятия, возлагаются цветы. С 2009 года в День памяти и скорби проводится акция "Свеча памяти". Особенно этот день отмечают в городах-героях и городах воинской славы.
2024-06-22T17:18
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россия, великая отечественная война (1941-1945), видео, видео
Россия, Великая Отечественная война (1941-1945), Видео
День памяти и скорби
В 2024 году в России и других странах отмечают 83-ю годовщину начала Великой Отечественной войны.