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День памяти и скорби

День памяти и скорби - РИА Новости, 22.06.2024

День памяти и скорби

В 2024 году в России и других странах отмечают 83-ю годовщину начала Великой Отечественной войны.

2024-06-22T17:18

2024-06-22T17:18

2024-06-22T17:22

россия

великая отечественная война (1941-1945)

видео

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По всей стране 22 июня проводятся памятные мероприятия, возлагаются цветы. С 2009 года в День памяти и скорби проводится акция "Свеча памяти". Традиционно в этот день проходят патриотические акции в городах-героях и городах воинской славы.

россия

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22 июня. День памяти и скорби В 2024 году в России и других странах отмечают 83-ю годовщину начала Великой Отечественной войны. По всей стране 22 июня проводятся памятные мероприятия, возлагаются цветы. С 2009 года в День памяти и скорби проводится акция "Свеча памяти". Особенно этот день отмечают в городах-героях и городах воинской славы. 2024-06-22T17:18 true PT2M45S

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