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День памяти и скорби - РИА Новости, 22.06.2024
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17:18 22.06.2024 (обновлено: 17:22 22.06.2024)
https://ria.ru/20240622/den-1954753340.html
День памяти и скорби
День памяти и скорби - РИА Новости, 22.06.2024
День памяти и скорби
В 2024 году в России и других странах отмечают 83-ю годовщину начала Великой Отечественной войны.
2024-06-22T17:18
2024-06-22T17:22
россия
великая отечественная война (1941-1945)
видео
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По всей стране 22 июня проводятся памятные мероприятия, возлагаются цветы. С 2009 года в День памяти и скорби проводится акция "Свеча памяти". Традиционно в этот день проходят патриотические акции в городах-героях и городах воинской славы.
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353
60
353
60
22 июня. День памяти и скорби
В 2024 году в России и других странах отмечают 83-ю годовщину начала Великой Отечественной войны. По всей стране 22 июня проводятся памятные мероприятия, возлагаются цветы. С 2009 года в День памяти и скорби проводится акция "Свеча памяти". Особенно этот день отмечают в городах-героях и городах воинской славы.
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россия, великая отечественная война (1941-1945), видео, видео
Россия, Великая Отечественная война (1941-1945), Видео
День памяти и скорби
В 2024 году в России и других странах отмечают 83-ю годовщину начала Великой Отечественной войны.
2024-06-22T17:18
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PT2M45S

День памяти и скорби

Читать ria.ru в
В 2024 году в России и других странах отмечают 83-ю годовщину начала Великой Отечественной войны.
По всей стране 22 июня проводятся памятные мероприятия, возлагаются цветы. С 2009 года в День памяти и скорби проводится акция "Свеча памяти". Традиционно в этот день проходят патриотические акции в городах-героях и городах воинской славы.
 
РоссияВеликая Отечественная война (1941-1945)Видео
 
 
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