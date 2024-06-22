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Британские ВМС заявили о новом нападении на судно в Аденском заливе - РИА Новости, 22.06.2024
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01:09 22.06.2024 (обновлено: 06:02 22.06.2024)
https://ria.ru/20240622/britaniya-1954650014.html
Британские ВМС заявили о новом нападении на судно в Аденском заливе
Британские ВМС заявили о новом нападении на судно в Аденском заливе - РИА Новости, 22.06.2024
Британские ВМС заявили о новом нападении на судно в Аденском заливе
Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило, что получило информацию о нападении в Аденском заливе. РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T01:09
2024-06-22T06:02
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ансар алла
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило, что получило информацию о нападении в Аденском заливе.&quot;UKMTO получило сообщение об инциденте в 126 морских милях (около 233 километров — Прим. Ред.) к востоку от Адена в Йемене&quot;, — говорится в сообщении управления в соцсети Х.Инцидент классифицирован как нападение. Власти ведут расследование, уточнили в ведомстве. UKMTO рекомендовало судам проходить в этом районе с осторожностью и сообщать о любой подозрительной активности.Позднее в управлении сообщили, что капитан торгового судна доложил о взрывах рядом с ним. Никто из членов экипажа не пострадал, судно, не получив повреждений, продолжило путь к порту назначения.Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через этот регион.
https://ria.ru/20240621/khusity-1954628906.html
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в мире, красное море, аденский залив, аден, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Красное море, Аденский залив, Аден, Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Британские ВМС заявили о новом нападении на судно в Аденском заливе

UKMTO при ВМС Британии заявило о нападении в Аденском заливе

© Фото : British ArmyВоеннослужащие в Британии
Военнослужащие в Британии - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© Фото : British Army
Военнослужащие в Британии. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило, что получило информацию о нападении в Аденском заливе.
«

"UKMTO получило сообщение об инциденте в 126 морских милях (около 233 километров — Прим. Ред.) к востоку от Адена в Йемене", — говорится в сообщении управления в соцсети Х.

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Инцидент классифицирован как нападение. Власти ведут расследование, уточнили в ведомстве. UKMTO рекомендовало судам проходить в этом районе с осторожностью и сообщать о любой подозрительной активности.

Позднее в управлении сообщили, что капитан торгового судна доложил о взрывах рядом с ним. Никто из членов экипажа не пострадал, судно, не получив повреждений, продолжило путь к порту назначения.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через этот регион.
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В миреКрасное мореАденский заливАденАнсар АллаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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