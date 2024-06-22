https://ria.ru/20240622/britaniya-1954650014.html

Британские ВМС заявили о новом нападении на судно в Аденском заливе

Британские ВМС заявили о новом нападении на судно в Аденском заливе - РИА Новости, 22.06.2024

Британские ВМС заявили о новом нападении на судно в Аденском заливе

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило, что получило информацию о нападении в Аденском заливе. РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T01:09

2024-06-22T01:09

2024-06-22T06:02

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило, что получило информацию о нападении в Аденском заливе."UKMTO получило сообщение об инциденте в 126 морских милях (около 233 километров — Прим. Ред.) к востоку от Адена в Йемене", — говорится в сообщении управления в соцсети Х.Инцидент классифицирован как нападение. Власти ведут расследование, уточнили в ведомстве. UKMTO рекомендовало судам проходить в этом районе с осторожностью и сообщать о любой подозрительной активности.Позднее в управлении сообщили, что капитан торгового судна доложил о взрывах рядом с ним. Никто из членов экипажа не пострадал, судно, не получив повреждений, продолжило путь к порту назначения.Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через этот регион.

https://ria.ru/20240621/khusity-1954628906.html

https://ria.ru/20240616/yemen-1953192819.html

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в мире, красное море, аденский залив, аден, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году