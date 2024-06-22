Британские ВМС заявили о новом нападении на судно в Аденском заливе
UKMTO при ВМС Британии заявило о нападении в Аденском заливе
© Фото : British ArmyВоеннослужащие в Британии
© Фото : British Army
Военнослужащие в Британии. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило, что получило информацию о нападении в Аденском заливе.
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"UKMTO получило сообщение об инциденте в 126 морских милях (около 233 километров — Прим. Ред.) к востоку от Адена в Йемене", — говорится в сообщении управления в соцсети Х.
Инцидент классифицирован как нападение. Власти ведут расследование, уточнили в ведомстве. UKMTO рекомендовало судам проходить в этом районе с осторожностью и сообщать о любой подозрительной активности.
Позднее в управлении сообщили, что капитан торгового судна доложил о взрывах рядом с ним. Никто из членов экипажа не пострадал, судно, не получив повреждений, продолжило путь к порту назначения.
Позднее в управлении сообщили, что капитан торгового судна доложил о взрывах рядом с ним. Никто из членов экипажа не пострадал, судно, не получив повреждений, продолжило путь к порту назначения.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через этот регион.
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