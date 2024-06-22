https://ria.ru/20240622/bastrykin-1954472673.html

Александр Бастрыкин: мир должен помнить, к чему ведет нацистская идеология

Александр Бастрыкин: мир должен помнить, к чему ведет нацистская идеология - РИА Новости, 22.06.2024

Александр Бастрыкин: мир должен помнить, к чему ведет нацистская идеология

"Наше дело правое, враг будет разбит. Победа будет за нами!" – слова, которые произнес диктор советского радио 22 июня 1941 года. В день, когда нацистская... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T13:00

2024-06-22T13:00

2024-06-22T13:34

интервью

россия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

германия

ссср

великая отечественная война (1941-1945)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954200526_0:99:1280:819_1920x0_80_0_0_2de7b18369a9290d15c4c4bca0316cca.jpg

"Наше дело правое, враг будет разбит. Победа будет за нами!" – слова, которые произнес диктор советского радио 22 июня 1941 года. В день, когда нацистская Германия без предупреждения напала на СССР, перевернув в одно мгновение жизни миллионов советских граждан. Спустя 83 года после начала Великой Отечественной войны Следственный комитет России выявляет все новые факты зверств, совершенных немецко-фашистскими захватчиками. О том, как уничтожали фашисты советский народ, почему спустя десятки лет важно помнить, к чему приводит следование преступной идеологии, и сможет ли Россия затребовать новые репарации, в интервью РИА Новости рассказал председатель СК РФ Александр Бастрыкин.– Следственный комитет России уже несколько лет ведет работу по признанию геноцидом зверств, совершенных немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны в отношении советских граждан. Почему именно сейчас это стало актуальным и необходимым? Насколько известно, советская власть не стремилась признать те события именно геноцидом. Что изменилось сейчас?– Несмотря на то, что по итогам Нюрнбергского процесса за совершение военных преступлений были осуждены главные военные преступники, оставались и другие злодеяния нацистов, о которых ранее не было известно. В СК России для расследования обстоятельств этих преступлений ведется системная работа по всей стране, которой занимается специальное подразделение центрального аппарата – управление по расследованию военных преступлений, геноцида и реабилитации нацизма.Следствием изучаются данные рассекреченных архивов, останки людей и вещественные доказательства, которые находят в ходе раскопок. Назначаются необходимые судебные экспертизы, ведется идентификация жертв, устанавливается местонахождение их родственников, анализируется большой массив документов, выявляются и допрашиваются свидетели, направляются запросы о правовой помощи в другие страны.Мы видим, что позиция Запада в последние годы стала меняться. Там пытаются переписать итоги Второй мировой войны, возложив ответственность за нее не только на нацистскую Германию, но и на СССР. Предпочитают не вспоминать гитлеровский план по массовому уничтожению гражданского населения СССР, предают забвению память миллионов погибших мирных советских граждан. Отказ Германии признать блокаду Ленинграда геноцидом о многом говорит. Видим и попытки, особенно в странах Прибалтики и на Украине, представить героями тех, кто совершал зверские преступления в отношении гражданского населения без оглядки на истину. И такие попытки реабилитировать нацизм Следственный комитет также не оставляет без внимания.– Достаточно ли у следователей исторических фактов и документов, на основе которых можно однозначно говорить именно о геноциде советских граждан в период ВОВ?– В имеющихся материалах, вещественных доказательствах достаточно данных, указывающих на признаки этого преступления. Совокупный анализ собранных нами материалов по разным регионам подтверждает, что все это совершалось согласно преступному плану гитлеровского режима с целью истребления мирного населения не только отдельных населенных пунктов и регионов, но и всего советского народа. Факты, о которых сейчас узнаем, иначе как вопиющими назвать нельзя.В 1941 году в населенном пункте Микулино Московской области немецко-фашистские захватчики совершили массовое убийство более 500 пациенток Лотошинской областной психиатрической больницы. Женщины скончались вследствие уморения голодом, замораживания, отравления ядами и газом, а также расстрела. В 2022 году на территории Московской областной психиатрической больницы №12, на месте расстрела пациенток, обнаружено массовое захоронение костных останков.В Брянской области оккупанты массово расстреливали жителей деревни Хацунь. Только в октябре 1941 года по приказу фашистского командования немцы уничтожили 318 мирных граждан, среди которых 60 детей в возрасте от двух до десяти лет. В регионе также действовал пересыльный лагерь для военнопленных и гражданского населения "Дулаг-142", где содержались не менее 80 тысяч человек, половина из которых были замучены и захоронены. На допросе люди вспоминали, что приходилось спать на бетонном полу, и ежедневно из лагеря вывозили от 100 до 500 тел умерших. Всего по имеющимся данным за время оккупации Брянской области немецко-фашистские захватчики и их пособники истребили порядка 278 тысяч мирных советских граждан и военнопленных.В 1942-1943 годах в районе деревни Жестяная Горка Новгородской области, по архивным данным, немецкими карателями и их пособниками убиты не менее 2600 человек.На Ставрополье жителей села Степное умерщвляли газом. Жертвами нацистов стали 480 человек, среди которых были дети, женщины и пожилые люди. Тела убитых сбрасывались в большие ямы за пределами населенного пункта и присыпались небольшим слоем земли. В августе 1942 года немецкие солдаты, прибыв на территорию Ставропольской психиатрической больницы, вывезли 632 человека, в том числе детей. Пациенты помещались в оцинкованные автомобили, двери которых герметично закрывались, и после пуска мотора подвергались отравлению окисью углерода.В Смоленской области войска вермахта устанавливали насильственный режим, сопровождавшийся произволом, беззаконием, грабежами и эксплуатацией советских граждан. У людей отбирали мебель, посуду, предметы одежды, продукты питания. За период оккупации большая часть населения отдельных населенных пунктов была истреблена, трудоспособные жители угнаны на каторжные работы или погибли от болезней и голода.На территории Курской области нацисты зверски уничтожали людей, страдающих психическими заболеваниями, и даже инвалидов. Неспособные эффективно работать, больные люди признавались "лишними" и подлежащими физическому истреблению. Невероятную жестокость немецко-фашистские захватчики проявляли и по отношению к детям, которые не могли обеспечить аналогичную производительность труда. Несовершеннолетние, оставшиеся без попечения родителей, были не в состоянии добывать пропитание, опухали от голода и погибали от обморожений. Кроме того, у них в больших количествах отбиралась кровь для переливания раненым немецким солдатам.Не поддается пониманию, как вообще можно стрелять в безоружных людей, особенно детей, это просто ужасно. Эти и другие факты зверств нацистов на оккупированной территории Советского Союза подтверждаются не только архивными материалами, среди которых переведенные трофейные документы, но и результатами проведенных следственных действий. В их числе допросы бывших узников концлагерей и родственников погибших, данные осмотров мест захоронений, заключения комплексных судебно-медицинских, молекулярно-генетических и других экспертиз.– В основе судебных решений при рассмотрении заявлений о геноциде лежали материалы, собранные СК. Сколько таких судебных процессов уже состоялось? В каких еще регионах в краткосрочной перспективе пройдут такие суды?– Уже в 20 регионах России состоялись суды, признавшие геноцидом действия гитлеровцев и их подручных на оккупированных территориях в годы Великой Отечественной войны. В частности, вчера в Тверской области судом вынесено решение о признании геноцидом действий немецко-фашистских захватчиков. Следователями СК России допрошены очевидцы событий времен Великой Отечественной войны. Их показания в совокупности с рассекреченными архивными материалами и результатами поисковых мероприятий позволили утверждать, что в период оккупации мирные граждане были лишены медицинской помощи, продуктов питания и теплых вещей. Множество людей содержались в нечеловеческих условиях в концлагерях. Жестокость фашисты проявляли даже к тем, кто находился на лечении в медицинских учреждениях. Так, оккупировав психиатрическую больницу, они убили всех беспомощных пациентов, превратив больничные корпуса в конюшню.Помимо этого, следствием сформированы материалы для установления фактов геноцида советского народа на территории Липецкой и Тульской областей, на завершающей стадии работа по Республике Карелия.– В чем основные трудности расследования таких уголовных дел?– Главная трудность состоит в том, что речь идет о преступлениях 80-летней давности. К сожалению, все меньше и меньше остается в живых свидетелей тех чудовищных событий, а их показания бесценны для следствия, и именно воспоминания очевидцев проливают свет на злодеяния нацистов, заставляют смотреть на общеизвестные факты через призму человеческой морали и вызывают безмерное сострадание. Например, невозможно оставаться равнодушным, когда одна из потерпевших вспоминает, как содержалась в концлагере в Воронежской области за колючей проволокой под охраной собак, как заключенных кормили размоченным зерном с древесными опилками… И таких примеров масса. Наша задача – документировать эти факты, представить их суду и общественности, а в конечном итоге – исключить забвение исторической правды, бессмысленную и безнравственную полемику относительно нацистской политики.Помимо этого, мы понимаем, что множество людей, обладающих ценной для следствия информацией, в послевоенные годы переехали в другие субъекты, и на то, чтобы их найти, требуется время. Некоторые регионы с тех времен изменили свои территориальные границы и названия. Например, к началу Великой Отечественной войны территории, относящиеся сейчас к Липецкой области, входили в состав Воронежской, Курской и Орловской областей. Такие нюансы создают определенные сложности. Однако они не могут быть препятствием для фиксации преступлений нацистов.Например, в Смоленской области наши следователи беседовали с местным жителем, который во время войны жил в Калуге и попал в концлагерь. Он рассказал, что немецкие войска вели себя жестоко, на практике в обыденность вошли телесные наказания, от удара прикладом винтовки до расстрела.Жительница Воронежа, также побывавшая в концлагере, рассказала, что условия содержания были нечеловеческими. Кормили людей не чаще одного раза в сутки, а пили они лишь дождевую воду. "Пленных расстреливали, издевались и били за малейшие провинности", – добавляет она.Другая потерпевшая сообщила следователям: "Люди спали на соломе, а кто не помещался в помещении, то размещались прямо во дворе на холоде. Почти не кормили, давали приблизительно по 100 граммов хлеба, иногда давали остатки гнилой квашеной капусты и гороховую ботву".В Калининграде в ходе допросов свидетелей и потерпевших следователями получены данные о том, в каких условиях люди содержались в концлагерях. Питались в основном овощной ботвой, за любую провинность подвергались жестоким наказаниям и избиению. На нарах почти нельзя было лежать, все страдали от педикулеза. По прибытии новых узников выставляли на продажу немцам, проживавшим на территории Восточной Пруссии. Осматривая людей, как скот, они выбирали самых физически крепких и забирали на подсобные работы в фермерские хозяйства.Очевидец из Калуги рассказал такую историю: "Утром 27 декабря немцы нас выгнали из домов. В то время, когда нас выгоняли, они подожгли два дома вместе с семьями, но люди успели выбежать. Когда фашисты их заметили, то начали стрелять, одной пулей немец убил девушку 18 лет и ранил в живот девочку 13 лет. Кто не выходил из своих домов, они убивали, так были убиты наша соседка – бабушка 98 лет и ее сын 70 лет, а внучка 30 лет была ранена в ногу".Именно благодаря очевидцам множество подобных фактов мы установили и задокументировали по другим субъектам. Если вдуматься в эти истории, то становится очень тревожно. Не случайно европейские политики хотят забыть эти факты, они чувствуют ответственность и стыд.– Несколько лет назад расследованием геноцида в годы ВОВ занялись и белорусские коллеги. Расскажите, в какой конкретной форме идет сотрудничество российских и белорусских следователей? Происходит ли, например, обмен архивными материалами?– В целях объединения усилий по расследованию фактов геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов подписано постановление СК России и Генеральной прокуратуры Республики Беларусь, в соответствии с которым производство предварительного следствия поручено совместной следственно-оперативной группе. Так мы укрепили совместную работу российских и белорусских правоохранительных органов в этом направлении. Правоохранители России и Республики Беларусь с привлечением архивных учреждений и научного сообщества продолжают устанавливать обстоятельства и собирать доказательства уничтожения нацистскими преступниками и их пособниками мирного населения в годы Великой Отечественной войны. Ведется следствие и документируются новые факты, в том числе о ранее неизвестных злодеяниях немецко-фашистских захватчиков на оккупированной территории. В настоящее время в полном объеме исполнено 14 запросов о правовой помощи, в рамках которых белорусской стороне переданы электронные копии архивных материалов общим объемом более 20 тысяч листов. Благодаря этому сотрудничеству получены сведения о ранее неизвестных широкой общественности фактах уничтожения мирного населения БССР.Например, удалось выяснить ряд обстоятельств карательной операции "Волшебная флейта", проводившейся на территории Минска в апреле 1943 года, а также дополнительные факты бесчеловечного отношения к узникам лагерей смерти "Тростенец" и Шталаг №352. Помимо этого, получены сведения об участии чешских и венгерских пособников нацистов в уничтожении населенных пунктов и мирного населения на территории Гомельской области. Установлены эпизоды злодеяний нацистов во время жестоких карательных операций на территории Могилевской области, которые сопровождались расстрелом мирных граждан и их угоном в рабство.– Ведет ли СК работу по установлению еще живущих виновников геноцида советского народа в годы войны, и будет ли российская сторона требовать их наказания или даже экстрадиции в Россию для суда?– Такая работа ведется. Например, Следственным комитетом заочно было предъявлено обвинение украинскому националисту Ярославу Хунке, известному также как Гунько. Ему инкриминировано совершение геноцида мирного населения на территории Украинской ССР в годы Великой Отечественной войны. Хунка проходил службу в дивизии СС "Галичина", и у нас имеются документальные подтверждения о местах дислокации и ведения боевых действий этим нацистским подразделением. Хунка и другие представители "Галичины" в 1944 году, выполняя преступные приказы вышестоящих командиров, находясь в населенном пункте Гута Пеняцкая, совершили убийства не менее 500 граждан СССР. В числе убитых были евреи и поляки. Людей расстреливали, сжигали в жилых домах, а также в костеле. Хунка был объявлен в международный розыск, однако власти Канады отказались выдавать его, сославшись на отсутствие двустороннего договора об экстрадиции.– А как быть, если тех, кто причастен к преступлениям, уже нет в живых?– Хороший вопрос. Действительно, российскими судами сейчас признаются сами факты совершения преступлений, а те, кто причастен к их совершению, не называются. Это связано с тем, что почти никого не осталось в живых. То есть даже при наличии конкретных фактов, складывается ситуация, когда мы не можем назвать этих лиц преступниками посмертно. И в данном случае законодательная практика, сложившаяся в Республике Беларусь, может быть полезна. В уголовно-процессуальном законодательстве этой страны закреплены нормы, позволяющие расследовать, направить в суд и вынести приговор в отношении умершего лица по обвинению его в преступлениях против мира, безопасности человечества и военных преступлениях, не имеющих срока давности. С одной стороны, это способ реализации принципа неотвратимости наказания, с другой – возможность восстановить историческую справедливость. Например, следственными органами Республики Беларусь было расследовано уголовное дело в отношении Владимира Катрюка, принимавшего участие в зверском сожжении деревни Хатынь и убийстве ее жителей. Несмотря на то, что обвиняемый умер еще в 2015 году в Канаде, уголовное дело в отношении него будет рассмотрено Верховным судом Республики Беларусь.В этой связи актуально рассмотреть вопрос о внесении в российское уголовно-процессуальное законодательство ряда изменений, которые позволят расследовать и рассмотреть в суде уголовное дело в случае смерти лица, обвиняемого в совершении преступления против мира и безопасности человечества в период Великой Отечественной войны.Наша цель – объективно и беспристрастно установить все обстоятельства, связанные со зверствами нацистов и их пособников. Ведь это весьма актуально сегодня, чтобы показать всему миру и еще раз напомнить, к каким трагическим последствиям приводит следование преступной идеологии.– Завершая наш разговор, скажите, если Россия сможет доказать, что нацистским режимом в Европе во время ВОВ проводился геноцид славянских народов, то какой будет дальнейший шаг, позволит ли это ставить вопрос о новых репарациях?– Как известно, по итогам Второй мировой войны выплачивались репарации государствам, которым был причинен ущерб нацистской Германией, а также компенсации различным категориям жертв нацизма.Например, их получали жертвы Холокоста, подневольные рабочие, угнанные в Германию. Сейчас ФРГ признает историческую ответственность за преступления, совершенные германским вермахтом в Ленинграде. Однако участникам обороны и жителям блокадного Ленинграда, которые попросили распространить гуманитарно-компенсационные выплаты, поступающие в адрес блокадников-евреев, на всех ныне здравствующих блокадников вне зависимости от их национальной принадлежности, ФРГ было отказано. При этом Германия ранее согласилась выплачивать Намибии крупные суммы за геноцид нескольких племен во время Первой мировой войны. Налицо политика двойных стандартов.Следственным комитетом России установлено множество новых фактов преступлений немецко-фашистских захватчиков, ранее не известных, которые не учитывались при определении выплат. Поэтому, подытожив нашу работу, нельзя исключать возможность того, что эти сведения могли бы быть использованы как для обоснования дополнительных выплат родственникам жертв нацизма в различных регионах нашей страны, так и для компенсации причиненного ущерба.

https://ria.ru/20240620/vetnam-1954215864.html

https://ria.ru/20240601/lavrov-1949878128.html

https://ria.ru/20231024/genotsid-1904928615.html

https://ria.ru/20240418/mid-1940769945.html

https://ria.ru/20240328/germaniya-1936312178.html

https://ria.ru/20240127/pamyatniki-1923887460.html

https://ria.ru/20240127/nato-1923807272.html

https://ria.ru/20240615/konferentsiya-1953174019.html

https://ria.ru/20240608/rossiya-1951573780.html

россия

германия

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), германия, ссср, великая отечественная война (1941-1945)