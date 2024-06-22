https://ria.ru/20240622/arest-1954711698.html

В Петербурге арестовали мужчину, вывесившего ребенка из окна

В Петербурге арестовали мужчину, вывесившего ребенка из окна - РИА Новости, 22.06.2024

В Петербурге арестовали мужчину, вывесившего ребенка из окна

Суд в Петербурге отправил в СИЗО местного жителя, "вывесившего" из окна двухлетнего ребенка своей сожительницы во время ссоры с ней, сообщает объединённая... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T13:33

2024-06-22T13:33

2024-06-22T13:33

происшествия

санкт-петербург

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн - РИА Новости. Суд в Петербурге отправил в СИЗО местного жителя, "вывесившего" из окна двухлетнего ребенка своей сожительницы во время ссоры с ней, сообщает объединённая пресс-служба судов города. "Невский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Николая Рудавина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 – п.в ч.2 ст.105 (покушение на убийство) УК РФ. Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Рудавину стражу по 19 августа", - сообщает пресс-служба. Полиция Санкт-Петербурга сообщала о задержании местного жителя, который при скандале со своей сожительницей "вывесил" ее двухлетнюю дочку из открытого окна на тринадцатом этаже, держа ее за ноги. Как информировала пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти, в среду в полицию Невского района поступило сообщение о том, что из окна 13-го этажа дома 5/6 по улице Белышева мужчина свешивал маленького ребенка. Прибыв на место происшествия, правоохранители обнаружили в квартире 36-летнюю женщину с двухлетней дочкой, а также гражданского мужа женщины. На теле матери и ребенка были видны следы побоев.

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происшествия, санкт-петербург, россия