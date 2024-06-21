https://ria.ru/20240621/zerno-1954480962.html

Пошлины на экспорт зерна из России снизятся с 1 июля

Пошлины на экспорт зерна из России снизятся с 1 июля - РИА Новости, 21.06.2024

Пошлины на экспорт зерна из России снизятся с 1 июля

Пошлины на экспорт зерна из России снизятся с 1 июля, а биржевые цены на пшеницу - как внутренние, так и мировые - как ожидается, еще будут расти, заявила глава РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T12:36

2024-06-21T12:36

2024-06-21T12:36

экономика

россия

ростовская область

турция

оксана лут

дмитрий патрушев

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

московская биржа

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МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ (Ставропольский край), 21 июн - РИА Новости. Пошлины на экспорт зерна из России снизятся с 1 июля, а биржевые цены на пшеницу - как внутренние, так и мировые - как ожидается, еще будут расти, заявила глава Минсельхоза Оксана Лут. "По пошлине у нас комиссия по таможенно-тарифному регулированию приняла решение о корректировке пошлины в сторону уменьшения... Поэтому до 1 июля мы ждем снижения, уже принятия постановления правительства по этому вопросу, и с 1 июля у нас пошлина будет скорректирована", - сказала Лут, выступая на Форуме фермеров на выставке "Всероссийский день поля – 2024". В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Она составляет 70% от разницы между индикативной и базовой ценой. Индикативная цена рассчитывается на основании экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя. Базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу с июня 2023 года составляет 17 тысяч рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - 15 875 рублей за тонну. Минсельхоз предложил в рамках корректировки пошлины перед новым сельхозсезоном 2024-2025 (стартует 1 июля) повысить базовую цену на пшеницу на 1 тысячу рублей, до 18 тысяч рублей за тонну. Вице-премьер Дмитрий Патрушев, в свою очередь, заявлял, что будут увеличены базовые цены на все виды зерновых - аналогично на 1 тысячу рублей. Глава Минсельхоза также упомянула сложные погодные условия в ряде регионов, повлиявшие на оценки урожая в России и, соответственно, на внутренние и мировые цены на зерно. "С точки зрения цен на зерно сейчас плавающая немного, волатильная ситуация. Значит, сначала у нас с вами к концу сезона пошла цена вверх, понятно, на ожиданиях плохого урожая, но такие ожидания пока и остаются... Сейчас все то, что мы видим по первой уборке, у нас первые обмолоты были в Ростовской области - минус 40%", - привела она пример. "Тем не менее все равно мы надеемся на достойный урожай, но, конечно, он будет ниже, чем в прошлом году... Рынок внешний, внутренний это тоже учитывал... Цена в центральных регионах по тому, что мы видим, поднялась на 1,5 рубля, где-то на 2 рубля. На юге она поднялась больше всего, потому что сейчас еще пойдут обмолоты на юге, и просто зерно будет сразу уезжать, скорее всего, на экспорт. Поэтому здесь мы ожидаем корректировки цены в сторону увеличения", - добавила министр. Лут напомнила, что российским зернопроизводителями для сохранения рентабельности рост цен необходим. "Но он должен быть разумным для того, чтобы не пострадал сектор переработки, не пострадал сектор животноводства, потому что у нас с вами баланс внутри страны должен сохраняться", - подчеркнула глава Минсельхоза. Что же касается мировых цен, то, по ее словам, сначала они так же росли, однако введение Турцией временного запрета на импорт пшеницы ситуацию изменило. "Это рынок спроса и предложения, поэтому цена сама себя откорректирует. Пока у нас опять идет тенденция стабилизации цены, но в любом случае, учитывая меньший объем производства в этом сезоне, мы ожидаем увеличение мировой цены", - подытожила министр.

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https://ria.ru/20240618/mishustin-1953698390.html

https://ria.ru/20240606/agroproduktsiya-1951037918.html

https://ria.ru/20240531/ris-1949628685.html

россия

ростовская область

турция

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экономика, россия, ростовская область, турция, оксана лут, дмитрий патрушев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), московская биржа