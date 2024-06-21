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В Черногории россиянина задержали за якобы вмешательство в выборы США - РИА Новости, 21.06.2024
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16:34 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/zaderzhanie-1954562976.html
В Черногории россиянина задержали за якобы вмешательство в выборы США
В Черногории россиянина задержали за якобы вмешательство в выборы США - РИА Новости, 21.06.2024
В Черногории россиянина задержали за якобы вмешательство в выборы США
Гражданина России задержали якобы за вмешательство в выборы Соединенных Штатов по запросу США, уведомлений в посольство России в Черногории не поступало,... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T16:34
2024-06-21T16:34
в мире
иван мельников
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Гражданина России задержали якобы за вмешательство в выборы Соединенных Штатов по запросу США, уведомлений в посольство России в Черногории не поступало, сообщил РИА Новости вице-президент Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников. "Да, задержали якобы за вмешательство выборы в Соединенных Штатах Америки по запросу США, задержан гражданин России. Появилась информация в Черногорских СМИ, то есть, официальное министерство юстиции Черногории через СМИ дало такую информацию, далее они обязаны были по закону оповестить российское ведомство, дипломатов. Они этого не сделали. И в этой связи как раз мною направлен соответствующий запрос, в их адрес", - сказал Мельников. По словам Мельникова, Власти Черногории до сих пор не предоставляют информацию о задержании и ее причину. В СМИ Черногории поступил пресс-релиз со ссылкой на министра юстиции государства с примерной формулировкой о задержании "опасного русского преступника", которого разыскивали ФБР за вмешательство выбора в США. Иван Мельников направил официальное письмо уполномоченному по правам человека в Черногории Синише Бьековичу, в котором он указал, что согласно нормам Консульской конвенции, при задержании гражданина, консульскому должностному лицу направляется уведомление об аресте или содержании под стражей в иной форме гражданина, представляемого государства производится в течение одного-трех дней с момента ареста или задержания в зависимости от условий общения. Как отметил в письме Мельников, Российское консульство, либо посольство не было проинформировано о задержании и местонахождении гражданина РФ. "Я прошу вас, на основании обращения, восстановить нарушенные права гражданина России и предоставить консульским сотрудникам, либо работникам посольства Российской Федерации в Черногории информацию о месте его нахождения, содержания под стражей и обвинениях, выдвинутых против него властями США, а также обеспечить доступ к нему Российских дипломатов и оказать содействие в соблюдении его прав и свобод для возможности предоставления информации его семье и правозащитным организациям", - написал Мельников в письме уполномоченному по правам человека в Черногории, которое есть в распоряжении РИА Новости.
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в мире, иван мельников, черногория
В мире, Иван Мельников, Черногория
В Черногории россиянина задержали за якобы вмешательство в выборы США

В Черногории гражданина России задержали за якобы вмешательство в выборы США

© AP Photo / Risto BozovicСотрудник полиции Черногории
Сотрудник полиции Черногории - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© AP Photo / Risto Bozovic
Сотрудник полиции Черногории. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Гражданина России задержали якобы за вмешательство в выборы Соединенных Штатов по запросу США, уведомлений в посольство России в Черногории не поступало, сообщил РИА Новости вице-президент Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.
«
"Да, задержали якобы за вмешательство выборы в Соединенных Штатах Америки по запросу США, задержан гражданин России. Появилась информация в Черногорских СМИ, то есть, официальное министерство юстиции Черногории через СМИ дало такую информацию, далее они обязаны были по закону оповестить российское ведомство, дипломатов. Они этого не сделали. И в этой связи как раз мною направлен соответствующий запрос, в их адрес", - сказал Мельников.
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По словам Мельникова, Власти Черногории до сих пор не предоставляют информацию о задержании и ее причину. В СМИ Черногории поступил пресс-релиз со ссылкой на министра юстиции государства с примерной формулировкой о задержании "опасного русского преступника", которого разыскивали ФБР за вмешательство выбора в США.
Иван Мельников направил официальное письмо уполномоченному по правам человека в Черногории Синише Бьековичу, в котором он указал, что согласно нормам Консульской конвенции, при задержании гражданина, консульскому должностному лицу направляется уведомление об аресте или содержании под стражей в иной форме гражданина, представляемого государства производится в течение одного-трех дней с момента ареста или задержания в зависимости от условий общения. Как отметил в письме Мельников, Российское консульство, либо посольство не было проинформировано о задержании и местонахождении гражданина РФ.
"Я прошу вас, на основании обращения, восстановить нарушенные права гражданина России и предоставить консульским сотрудникам, либо работникам посольства Российской Федерации в Черногории информацию о месте его нахождения, содержания под стражей и обвинениях, выдвинутых против него властями США, а также обеспечить доступ к нему Российских дипломатов и оказать содействие в соблюдении его прав и свобод для возможности предоставления информации его семье и правозащитным организациям", - написал Мельников в письме уполномоченному по правам человека в Черногории, которое есть в распоряжении РИА Новости.
 
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