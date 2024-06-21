https://ria.ru/20240621/yurevets-1954561598.html

Большое благоустроенное пространство создают в ивановском Юрьевце

Большое благоустроенное пространство создают в ивановском Юрьевце - РИА Новости, 21.06.2024

Большое благоустроенное пространство создают в ивановском Юрьевце

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский в рамках рабочей поездки проинспектировал ход работ по благоустройству города Юрьевец, сообщает... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T16:31

2024-06-21T16:31

2024-06-21T16:31

ивановская область

юрьевец

советский

станислав воскресенский

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский в рамках рабочей поездки проинспектировал ход работ по благоустройству города Юрьевец, сообщает пресс-служба регионального правительства. Проект "Юрьевец 800. Место встречи" по развитию и благоустройству привокзальной площади стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Работы по реализации проекта стартовали в текущем году. По данным пресс-службы, улица Советская, самая старая улица Юрьевца, по замыслу авторов проекта, должна стать единым пешеходным каркасом Юрьевца, который свяжет непрерывным маршрутом все ранее благоустроенные городские территории - набережную Волги, парк, Сквер памяти народного ополчения, Георгиевскую площадь и исторический центр. Все эти проекты, как и реализуемый в этом году, создавались при активном участии юрьевчан. В рамках нового проекта благоустройства предстоит преобразить площадь перед автостанцией, которая сейчас пустует и фактически не используется. Здесь будет сделана комфортная зона ожидания, парковка для автобусов, площадь вымостят плиткой, смонтируют освещение и высадят растения – липовую аллею. Само здание автостанции должен привести в порядок собственник. В настоящее время в рамках проекта благоустройства подрядчик снимает асфальт, приступил к укладке щебня и тротуарной плитки, прокладке электрического кабеля. В 2025 году в России отметят 800-летие основания старейшего города Ивановской области – Юрьевца. Юрьевец – один из лидеров региона по реализации проектов благоустройства. С 2018 года здесь были благоустроены набережная Волги, парк, Сквер памяти народного ополчения, Георгиевская площадь и историческая часть города. Юрьевец трижды побеждал во Всероссийском конкурсе благоустройства, в том числе в 2023 году с проектом "Юрьевец 800. Место встречи". Ивановская область принимает участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях с 2018 года. Всего с 2018 года победителями стали 24 проекта, реализовано 19 проектов. В 2024 году помимо Юрьевца работы выполнят в Фурманове и Шуе.

https://ria.ru/20240607/razvitie-1951465060.html

https://ria.ru/20240606/ekskavatory-1951063569.html

юрьевец

советский

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

юрьевец, советский , станислав воскресенский