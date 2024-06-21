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Россия в этом сезоне станет первой в мире страной по экспорту ячменя - РИА Новости, 21.06.2024
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16:46 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/yachmen-1954568145.html
Россия в этом сезоне станет первой в мире страной по экспорту ячменя
Россия в этом сезоне станет первой в мире страной по экспорту ячменя - РИА Новости, 21.06.2024
Россия в этом сезоне станет первой в мире страной по экспорту ячменя
Россия в этом сезоне займет первое место среди всех стран мира по экспорту ячменя, но снизит уровень экспорта масличных, прогнозирует глава Минсельхоза РФ... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T16:46
2024-06-21T16:46
экономика
россия
оксана лут
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 21 июн - РИА Новости. Россия в этом сезоне займет первое место среди всех стран мира по экспорту ячменя, но снизит уровень экспорта масличных, прогнозирует глава Минсельхоза РФ Оксана Лут. "В этом сезоне по предварительным цифрами Россия достигнет первого места по экспорту ячменя", - заявила она в рамках выступления на выставке "Всероссийский день поля – 2024". Лут подчеркнула, что ранее ячмень был нишевой культурой - для внутреннего рынка. При этом, по ее словам, Россия уже занимает первое место по экспорту пшеницы и минтая. "По масличным хотим снизить экспорт, потому что мы хотим увеличить экспорт продукции переработки. Мы не хотим торговать сырьем", - добавила министр. Для этого, в свою очередь, нужно больше заводов. Так, например, уже есть предложения от китайских партнеров по строительству заводов по переработке масличных, резюмировала она. Лут также добавила, что Россия умеет производить продукты питания, рынок страны "неплохо уже насыщен" отечественными продуктами, а увеличение экспорта позволит исполнять гуманитарную миссию РФ и увеличить присутствие на мировом рынке.
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экономика, россия, оксана лут, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Оксана Лут, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Россия в этом сезоне станет первой в мире страной по экспорту ячменя

Минсельхоз: Россия в этом сезоне станет первой в мире страной по экспорту ячменя

© РИА Новости / Тарас Литвиненко | Перейти в медиабанкУборка ячменя
Уборка ячменя - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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Уборка ячменя. Архивное фото
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МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 21 июн - РИА Новости. Россия в этом сезоне займет первое место среди всех стран мира по экспорту ячменя, но снизит уровень экспорта масличных, прогнозирует глава Минсельхоза РФ Оксана Лут.
"В этом сезоне по предварительным цифрами Россия достигнет первого места по экспорту ячменя", - заявила она в рамках выступления на выставке "Всероссийский день поля – 2024". Лут подчеркнула, что ранее ячмень был нишевой культурой - для внутреннего рынка. При этом, по ее словам, Россия уже занимает первое место по экспорту пшеницы и минтая.
"По масличным хотим снизить экспорт, потому что мы хотим увеличить экспорт продукции переработки. Мы не хотим торговать сырьем", - добавила министр. Для этого, в свою очередь, нужно больше заводов. Так, например, уже есть предложения от китайских партнеров по строительству заводов по переработке масличных, резюмировала она.
Лут также добавила, что Россия умеет производить продукты питания, рынок страны "неплохо уже насыщен" отечественными продуктами, а увеличение экспорта позволит исполнять гуманитарную миссию РФ и увеличить присутствие на мировом рынке.
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ЭкономикаРоссияОксана ЛутМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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