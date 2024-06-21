https://ria.ru/20240621/yachmen-1954568145.html

Россия в этом сезоне станет первой в мире страной по экспорту ячменя

Россия в этом сезоне станет первой в мире страной по экспорту ячменя - РИА Новости, 21.06.2024

Россия в этом сезоне станет первой в мире страной по экспорту ячменя

Россия в этом сезоне займет первое место среди всех стран мира по экспорту ячменя, но снизит уровень экспорта масличных, прогнозирует глава Минсельхоза РФ... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T16:46

2024-06-21T16:46

2024-06-21T16:46

экономика

россия

оксана лут

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/108520/72/1085207221_0:118:3219:1929_1920x0_80_0_0_329c95a919ad3fe521caee89262f9068.jpg

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 21 июн - РИА Новости. Россия в этом сезоне займет первое место среди всех стран мира по экспорту ячменя, но снизит уровень экспорта масличных, прогнозирует глава Минсельхоза РФ Оксана Лут. "В этом сезоне по предварительным цифрами Россия достигнет первого места по экспорту ячменя", - заявила она в рамках выступления на выставке "Всероссийский день поля – 2024". Лут подчеркнула, что ранее ячмень был нишевой культурой - для внутреннего рынка. При этом, по ее словам, Россия уже занимает первое место по экспорту пшеницы и минтая. "По масличным хотим снизить экспорт, потому что мы хотим увеличить экспорт продукции переработки. Мы не хотим торговать сырьем", - добавила министр. Для этого, в свою очередь, нужно больше заводов. Так, например, уже есть предложения от китайских партнеров по строительству заводов по переработке масличных, резюмировала она. Лут также добавила, что Россия умеет производить продукты питания, рынок страны "неплохо уже насыщен" отечественными продуктами, а увеличение экспорта позволит исполнять гуманитарную миссию РФ и увеличить присутствие на мировом рынке.

https://ria.ru/20240618/mishustin-1953700213.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, оксана лут, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)