https://ria.ru/20240621/vulkan-1954434573.html
Вулкан Карымский на Камчатке выбросил пепел на 5,5 километра
Вулкан Карымский на Камчатке выбросил пепел на 5,5 километра - РИА Новости, 21.06.2024
Вулкан Карымский на Камчатке выбросил пепел на 5,5 километра
Вулкан Карымский, находящийся в центральной части Камчатки, который начал извергаться спустя два года молчания, выбросил столб пепла на высоту до 5,5 км над... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T09:25
2024-06-21T09:25
2024-06-21T13:13
происшествия
камчатка
российская академия наук
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 июн – РИА Новости. Вулкан Карымский, находящийся в центральной части Камчатки, который начал извергаться спустя два года молчания, выбросил столб пепла на высоту до 5,5 км над уровнем моря, сообщает в своем Telegram-канале Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. "Эксплозии подняли пепел вулкана Карымский на высоту до 5,5 км над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 30 км на запад-юго-запад", - говорится в сообщении. Вулкану присвоен оранжевый код опасности для авиации. Активность Карымского может представлять опасность для самолетов, задействованным в местных авиаперевозках. Ранее Карымский впервые с 22 августа 2022 года выбросил столб пепла на 6 км над уровнем моря. Ученые считают, что новое извержение вулкана будет продолжительным. Вулкан Карымский находится в центральной части Камчатки и является одним из наиболее активных. Его высота 1468 метров над уровнем моря.
https://ria.ru/20240517/vulkan-1946561496.html
https://ria.ru/20240621/karymskiy-1954410313.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, камчатка, российская академия наук
Происшествия, Камчатка, Российская академия наук
Вулкан Карымский на Камчатке выбросил пепел на 5,5 километра
Вулкан на Камчатке, молчавший два года, выбросил пепел на 5,5 километра
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 июн – РИА Новости. Вулкан Карымский, находящийся в центральной части Камчатки, который начал извергаться спустя два года молчания, выбросил столб пепла на высоту до 5,5 км над уровнем моря, сообщает в своем Telegram-канале Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
"Эксплозии подняли пепел вулкана Карымский на высоту до 5,5 км над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 30 км на запад-юго-запад", - говорится в сообщении.
Вулкану присвоен оранжевый код опасности для авиации. Активность Карымского может представлять опасность для самолетов, задействованным в местных авиаперевозках.
Ранее Карымский впервые с 22 августа 2022 года выбросил столб пепла на 6 км над уровнем моря. Ученые считают, что новое извержение вулкана будет продолжительным.
Вулкан Карымский находится в центральной части Камчатки и является одним из наиболее активных. Его высота 1468 метров над уровнем моря.