https://ria.ru/20240621/vulkan-1954434573.html

Вулкан Карымский на Камчатке выбросил пепел на 5,5 километра

Вулкан Карымский на Камчатке выбросил пепел на 5,5 километра - РИА Новости, 21.06.2024

Вулкан Карымский на Камчатке выбросил пепел на 5,5 километра

Вулкан Карымский, находящийся в центральной части Камчатки, который начал извергаться спустя два года молчания, выбросил столб пепла на высоту до 5,5 км над... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T09:25

2024-06-21T09:25

2024-06-21T13:13

происшествия

камчатка

российская академия наук

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 июн – РИА Новости. Вулкан Карымский, находящийся в центральной части Камчатки, который начал извергаться спустя два года молчания, выбросил столб пепла на высоту до 5,5 км над уровнем моря, сообщает в своем Telegram-канале Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. "Эксплозии подняли пепел вулкана Карымский на высоту до 5,5 км над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 30 км на запад-юго-запад", - говорится в сообщении. Вулкану присвоен оранжевый код опасности для авиации. Активность Карымского может представлять опасность для самолетов, задействованным в местных авиаперевозках. Ранее Карымский впервые с 22 августа 2022 года выбросил столб пепла на 6 км над уровнем моря. Ученые считают, что новое извержение вулкана будет продолжительным. Вулкан Карымский находится в центральной части Камчатки и является одним из наиболее активных. Его высота 1468 метров над уровнем моря.

https://ria.ru/20240517/vulkan-1946561496.html

https://ria.ru/20240621/karymskiy-1954410313.html

камчатка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, камчатка, российская академия наук