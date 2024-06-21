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Многие украинцы, избегая мобилизации, не выходят из дома, пишут СМИ - РИА Новости, 21.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:43 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/ukraintsy-1954589676.html
Многие украинцы, избегая мобилизации, не выходят из дома, пишут СМИ
Многие украинцы, избегая мобилизации, не выходят из дома, пишут СМИ - РИА Новости, 21.06.2024
Многие украинцы, избегая мобилизации, не выходят из дома, пишут СМИ
Многие украинские мужчины, пытаясь избежать мобилизации, не выходят из дома, полагаются только на доставку еды и носят с собой средства экстренного оповещения... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T17:43
2024-06-21T17:43
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Многие украинские мужчины, пытаясь избежать мобилизации, не выходят из дома, полагаются только на доставку еды и носят с собой средства экстренного оповещения на случай, если их насильно схватят представители военкоматов, поскольку боятся отправиться на фронт в том числе из-за недостаточной подготовки, пишет издание New York Times со ссылкой на рассказы десятков украинцев. "Многие люди... скрываются, опасаясь, что призыв на военную службу является билетом в один конец на линию фронта", - пишет издание. Украинцы рассказали репортерам издания, что есть ряд причин, по которым они выбирают оставаться дома. Они сообщили, что боятся погибнуть в ходе конфликта, многие также заявили, что они выступают против мобилизации в ВСУ из-за, по их словам, жесткой тактики призыва и отсутствия достаточной подготовки. Некоторые мужчины, уклоняющихся от мобилизации, рассказали, что теперь они передвигаются только на такси, чтобы их не поймали на улице и насильно не отправили на призывные пункты. Один из собеседников издания, 28-летний веб-дизайнер из Львова по имени Андрей, назвал себя "немного параноиком". Он целыми днями не выходит из квартиры, полагаясь на то, что друг привезет ему еду. В тех редких случаях, когда он выходит из дома, он носит электронный браслет с красной кнопкой SOS, при нажатии которой родственникам передается его местоположение, в случае, если его схватят представители военкоматов. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20240615/ukraina-1952973388.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
Многие украинцы, избегая мобилизации, не выходят из дома, пишут СМИ

NYT: многие украинцы скрываются от мобилизации и даже не выходят из дома

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Многие украинские мужчины, пытаясь избежать мобилизации, не выходят из дома, полагаются только на доставку еды и носят с собой средства экстренного оповещения на случай, если их насильно схватят представители военкоматов, поскольку боятся отправиться на фронт в том числе из-за недостаточной подготовки, пишет издание New York Times со ссылкой на рассказы десятков украинцев.
"Многие люди... скрываются, опасаясь, что призыв на военную службу является билетом в один конец на линию фронта", - пишет издание.
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Украинцы рассказали репортерам издания, что есть ряд причин, по которым они выбирают оставаться дома. Они сообщили, что боятся погибнуть в ходе конфликта, многие также заявили, что они выступают против мобилизации в ВСУ из-за, по их словам, жесткой тактики призыва и отсутствия достаточной подготовки. Некоторые мужчины, уклоняющихся от мобилизации, рассказали, что теперь они передвигаются только на такси, чтобы их не поймали на улице и насильно не отправили на призывные пункты.
Один из собеседников издания, 28-летний веб-дизайнер из Львова по имени Андрей, назвал себя "немного параноиком". Он целыми днями не выходит из квартиры, полагаясь на то, что друг привезет ему еду. В тех редких случаях, когда он выходит из дома, он носит электронный браслет с красной кнопкой SOS, при нажатии которой родственникам передается его местоположение, в случае, если его схватят представители военкоматов.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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