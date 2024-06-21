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ЕС обсуждает механизм предоставления кредита Украине на 50 миллиардов евро - РИА Новости, 21.06.2024
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13:31 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/ukraina-1954501459.html
ЕС обсуждает механизм предоставления кредита Украине на 50 миллиардов евро
ЕС обсуждает механизм предоставления кредита Украине на 50 миллиардов евро - РИА Новости, 21.06.2024
ЕС обсуждает механизм предоставления кредита Украине на 50 миллиардов евро
ЕС начинает обсуждение механизма, который предстоит сформировать для предоставления Украине кредита на 50 миллиардов евро с погашением из доходов от российских... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T13:31
2024-06-21T13:31
россия
украина
италия
сергей лавров
паоло джентилони
урсула фон дер ляйен
евросоюз
g7
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БРЮССЕЛЬ, 21 июн – РИА Новости. ЕС начинает обсуждение механизма, который предстоит сформировать для предоставления Украине кредита на 50 миллиардов евро с погашением из доходов от российских замороженных активов, такой механизм в Брюсселе надеются согласовать "в течение месяцев", сообщил журналистам в Люксембурге еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони. По его словам, процесс согласования механизма требует единства и скорости. "У нас состоится первая дискуссия по решению G7 выделить 50 миллиардов кредит Украине. Еврокомиссия работает над механизмом для предоставления этого кредита, открыта для других членов G7… Кредит нужен для поддержки украинских финансов и бюджета в ближайшие месяцы, а не годы. Но я уверен, что в ходе этой встречи министры подготовят для Еврокомиссии четкие ориентиры", - сообщил еврокомиссар перед началом заседания министров финансов стран Евросоюза. Он добавил, что "необходима прозрачность: речь идет только о сверхдоходах, полученных от этих активов, сами активы не затрагиваются". Совет ЕС 21 мая утвердил предложение Борреля, которое предполагает направление 90% получаемых депозитариями доходов от иммобилизованных в ЕС российских активов в бюджет ЕС для оказания военной помощи Украине, еще 10% будут направлены на программы по восстановлению Украины. В то же время, страны G7 в ходе июньского саммита в Италии обещали, что предоставят Украине до конца года кредиты на сумму порядка 50 миллиардов долларов, которые будут погашаться из доходов от активов РФ. При этом ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обещала Киеву перечислить первые деньги из доходов от замороженных активов РФ уже в июле этого года. После начала Россией спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240617/ukraina-1953269328.html
https://ria.ru/20240513/evrosoyuz-1945439111.html
https://ria.ru/20240618/ekonomika-1953538556.html
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россия, украина, италия, сергей лавров, паоло джентилони, урсула фон дер ляйен, евросоюз, g7, еврокомиссия, санкции в отношении россии
Россия, Украина, Италия, Сергей Лавров, Паоло Джентилони, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, G7, Еврокомиссия, Санкции в отношении России
ЕС обсуждает механизм предоставления кредита Украине на 50 миллиардов евро

Еврокомиссар Джентилони: ЕС обсуждает механизм предоставления кредита Украине

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Стрингер
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БРЮССЕЛЬ, 21 июн – РИА Новости. ЕС начинает обсуждение механизма, который предстоит сформировать для предоставления Украине кредита на 50 миллиардов евро с погашением из доходов от российских замороженных активов, такой механизм в Брюсселе надеются согласовать "в течение месяцев", сообщил журналистам в Люксембурге еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.
По его словам, процесс согласования механизма требует единства и скорости.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
НАТО оставила Украину без главного
17 июня, 08:00
"У нас состоится первая дискуссия по решению G7 выделить 50 миллиардов кредит Украине. Еврокомиссия работает над механизмом для предоставления этого кредита, открыта для других членов G7… Кредит нужен для поддержки украинских финансов и бюджета в ближайшие месяцы, а не годы. Но я уверен, что в ходе этой встречи министры подготовят для Еврокомиссии четкие ориентиры", - сообщил еврокомиссар перед началом заседания министров финансов стран Евросоюза.
Он добавил, что "необходима прозрачность: речь идет только о сверхдоходах, полученных от этих активов, сами активы не затрагиваются".
Совет ЕС 21 мая утвердил предложение Борреля, которое предполагает направление 90% получаемых депозитариями доходов от иммобилизованных в ЕС российских активов в бюджет ЕС для оказания военной помощи Украине, еще 10% будут направлены на программы по восстановлению Украины.
В то же время, страны G7 в ходе июньского саммита в Италии обещали, что предоставят Украине до конца года кредиты на сумму порядка 50 миллиардов долларов, которые будут погашаться из доходов от активов РФ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
Евросоюз отдал Киеву русские деньги
13 мая, 08:00
При этом ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обещала Киеву перечислить первые деньги из доходов от замороженных активов РФ уже в июле этого года.
После начала Россией спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
Российские активы разрушают экономику Запада
18 июня, 08:00
 
РоссияУкраинаИталияСергей ЛавровПаоло ДжентилониУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзG7ЕврокомиссияСанкции в отношении России
 
 
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