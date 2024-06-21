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В Москве до конца года ожидают около 600 тысяч гостей из стран БРИКС - РИА Новости, 21.06.2024
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Туризм
 
16:50 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/turizm-1954569573.html
В Москве до конца года ожидают около 600 тысяч гостей из стран БРИКС
В Москве до конца года ожидают около 600 тысяч гостей из стран БРИКС - РИА Новости, 21.06.2024
В Москве до конца года ожидают около 600 тысяч гостей из стран БРИКС
Порядка 130 тысяч человек из стран БРИКС приехали в Москву за первый квартал, а до конца года в столице их ожидается около 600 тысяч, сообщил первый заместитель РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T16:50
2024-06-21T16:50
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бразилия
брикс
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Порядка 130 тысяч человек из стран БРИКС приехали в Москву за первый квартал, а до конца года в столице их ожидается около 600 тысяч, сообщил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председатель Комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов. "Уже за первый квартал 130 тысяч гостей приехали к нам из БРИКС, и, по нашим ожиданиям, до конца года количество гостей, которое приедет из стран БРИКС, составит около 600 тысяч человек", - сказал Козлов во время пленарной сессии I Туристического форума БРИКС. Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий, в том числе совещание в Нижнем Новгороде.
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россия, москва, бразилия, брикс, туризм
Туризм, Россия, Москва, Бразилия, БРИКС, Туризм
В Москве до конца года ожидают около 600 тысяч гостей из стран БРИКС

Козлов: в Москве до конца года ожидают около 600 тысяч гостей из стран БРИКС

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкИностранные туристы на Красной площади в Москве
Иностранные туристы на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Иностранные туристы на Красной площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Порядка 130 тысяч человек из стран БРИКС приехали в Москву за первый квартал, а до конца года в столице их ожидается около 600 тысяч, сообщил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председатель Комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов.
"Уже за первый квартал 130 тысяч гостей приехали к нам из БРИКС, и, по нашим ожиданиям, до конца года количество гостей, которое приедет из стран БРИКС, составит около 600 тысяч человек", - сказал Козлов во время пленарной сессии I Туристического форума БРИКС.
Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий, в том числе совещание в Нижнем Новгороде.
Логотип БРИКС - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
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