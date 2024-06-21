https://ria.ru/20240621/turizm-1954569573.html

В Москве до конца года ожидают около 600 тысяч гостей из стран БРИКС

В Москве до конца года ожидают около 600 тысяч гостей из стран БРИКС - РИА Новости, 21.06.2024

В Москве до конца года ожидают около 600 тысяч гостей из стран БРИКС

Порядка 130 тысяч человек из стран БРИКС приехали в Москву за первый квартал, а до конца года в столице их ожидается около 600 тысяч, сообщил первый заместитель РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T16:50

2024-06-21T16:50

2024-06-21T16:50

туризм

россия

москва

бразилия

брикс

туризм

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/02/1887859578_0:242:3072:1970_1920x0_80_0_0_4a975361864e4655b56097a33709ac7a.jpg

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Порядка 130 тысяч человек из стран БРИКС приехали в Москву за первый квартал, а до конца года в столице их ожидается около 600 тысяч, сообщил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председатель Комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов. "Уже за первый квартал 130 тысяч гостей приехали к нам из БРИКС, и, по нашим ожиданиям, до конца года количество гостей, которое приедет из стран БРИКС, составит около 600 тысяч человек", - сказал Козлов во время пленарной сессии I Туристического форума БРИКС. Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий, в том числе совещание в Нижнем Новгороде.

https://ria.ru/20240621/briks-1954559254.html

россия

москва

бразилия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, бразилия, брикс, туризм