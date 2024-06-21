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Исследование: число онлайн-заказов цветов выросло в России почти в три раза

Исследование: число онлайн-заказов цветов выросло в России почти в три раза - РИА Новости, 21.06.2024

Исследование: число онлайн-заказов цветов выросло в России почти в три раза

Количество заказов цветов онлайн с 2020 по 2024 годы выросло в 2,8 раза, сообщается в результатах исследования, проведенного в рамках аналитического проекта... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T20:39

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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Количество заказов цветов онлайн с 2020 по 2024 годы выросло в 2,8 раза, сообщается в результатах исследования, проведенного в рамках аналитического проекта T-Data. Уточняется, что в мае 2021 года количество заказов выросло по сравнению с маем 2020 года в два раза. Это связано с бурным развитием онлайн-торговли на фоне ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции. В мае 2022 года рост в годовом выражении составил 29%, в мае 2023 года ― 7%, в мае 2024 года ― 9%. Между тем, с мая 2020 года по май 2024 года число онлайн-заказов выросло в 2,8 раза. Число клиентов сервисов доставки цветов онлайн за четыре года выросло также в 2,8 раза. В мае 2021 года рост в годовом выражении составил 1,9 раза, в 2022 году темп роста снизился до 26%, в мае 2023 года рост составил 6%, а в мае 2024 года — 8%. Объем транзакций по покупке цветов онлайн в мае 2024 года по сравнению с маем 2020 года вырос почти в три раза. В мае 2021 года рост в годовом выражении составил 1,5 раза. В последующие годы положительная динамика сохранилась, но рост замедлился до 16-40% в год. Средний чек на покупку цветов в онлайне за последние четыре года вырос на 16%. При этом показатель в онлайне выше, чем при офлайн-покупках. В 2023 году средний чек в онлайне был почти вдвое выше, чем в офлайне (2 997 рублей против 1 522 рубля). В мае 2024 года средний чек при покупке цветов онлайн также был вдвое выше, чем в офлайне (3 325 рублей против 1 553 рубля). Если говорить о динамике продаж цветов в офлайне, то тут картина примерно такая же, как и в онлайне. Так, в мае 2024 года объем транзакций вырос по сравнению с маем 2023 года на 30%, а количество транзакций увеличилось почти на 10%. В целом рынок продажи и покупки цветов (в онлайне и офлайне) вырос на 30% по объему транзакций и на 10% ― по количеству покупок. При этом доля онлайна незначительно выросла в мае 2024 года по сравнению с маем 2023 года: в количестве покупок ― с 7 до 8%, в объеме ― с 16 до 17%. Портрет покупателя цветов Мужчины покупают цветы традиционно чаще, чем женщины, — и в онлайне, и в офлайне. Так, по данным на 2023 год, доля покупок цветов онлайн, совершенных мужчинами, составляла 60%. Что касается возраста, то аудитория онлайн-сервисов по заказу цветов молодеет. Если в 2021 и 2022 годах чаще всего букеты заказывали люди в возрасте 30—34 лет (23% и 20% от общего количества покупателей, соответственно), то в 2023 году ― люди 25—29 лет (18%). Больше всего клиентов, покупавших цветы в 2023 году в онлайне, проживают в Москве (30% от общего числа клиентов) и Санкт-Петербурге (10%). Далее в рейтинге следуют Екатеринбург, Краснодар, Нижний Новгород, Пермь — примерно по 2%. При этом развитие сервисов онлайн-заказа цветов с 2020 года идет за счет экспансии именно в регионах: растет и доля покупателей, и доля покупок не из городов-миллионников. Так, доля клиентов не из больших городов, заказывающих цветы онлайн, выросла с 33% в 2020 году до 42,5% в 2023 году. А доля покупателей из Москвы, напротив, снизилась с 42% в 2020 году до 30% в 2023 году. Такая же картина наблюдается в количестве заказов. Если доля покупок в Москве среди всех заказов цветов онлайн с 2020 года по 2023 год снизилась с 46% до 36%, то доля заказов не из городов-миллионников за этот период, напротив, выросла ― с 31% до 38%. При этом в Москве доля онлайна в общем количестве покупок цветов в мае 2024 года выросла по сравнению с маем 2023 года на 1 п.п. ― до 16%, в общем объеме транзакций ― также на 1 п.п., до 28%. Исследование основано на обезличенных данных об оборотах бизнеса клиентов сервиса "Т-Касса" и транзакциях клиентов банка в период с 1 января 2020 года по 31 мая 2024 года.

https://ria.ru/20240502/biznes-1943399431.html

https://ria.ru/20240307/roskachestvo-1931619671.html

https://ria.ru/20240415/tsvetomat-1940148348.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, москва, россия, санкт-петербург