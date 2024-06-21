https://ria.ru/20240621/tokaev-1954464603.html

Токаев прокомментировал нападение на журналиста Садыкова в Киеве

Токаев прокомментировал нападение на журналиста Садыкова в Киеве - РИА Новости, 21.06.2024

Токаев прокомментировал нападение на журналиста Садыкова в Киеве

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил установить местонахождение подозреваемых в нападении на казахстанского журналиста Садыкова в Киеве, Астана... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T11:37

2024-06-21T11:37

2024-06-21T11:37

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АЛМА-АТА, 21 июн – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил установить местонахождение подозреваемых в нападении на казахстанского журналиста Садыкова в Киеве, Астана готова сотрудничать с Украиной, в том числе по линии Интерпола, сообщил в пятницу пресс-секретарь казахстанского президента Берик Уали. "Главой государства дано поручение правоохранительным органам установить местонахождение подозреваемых и принять соответствующие меры. Казахстанская сторона готова сотрудничать с правоохранительными структурами Украины, в том числе по линии Интерпола", - сообщил Уали на своей странице в Facebook*. Также он отметил, что по поручению Токаева правоохранительные органы Казахстана проводят оперативные мероприятия по выяснению всех обстоятельств преступления. Украинские СМИ 18 июня сообщили, что неизвестные в Киеве стреляли в казахстанского оппозиционера Айдоса Садыкова, получившего на Украине официальный статус беженца. Полиция Украины подтвердила, что в Киеве по улице Ярмолы неизвестные стреляли в припаркованный автомобиль, в котором находились мужчина с женщиной.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240619/sadykov-1953903131.html

https://ria.ru/20240618/ukraina-1953680921.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, киев, казахстан, берик уали, касым-жомарт токаев, интерпол