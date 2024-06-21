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Токаев прокомментировал нападение на журналиста Садыкова в Киеве - РИА Новости, 21.06.2024
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11:37 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/tokaev-1954464603.html
Токаев прокомментировал нападение на журналиста Садыкова в Киеве
Токаев прокомментировал нападение на журналиста Садыкова в Киеве - РИА Новости, 21.06.2024
Токаев прокомментировал нападение на журналиста Садыкова в Киеве
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил установить местонахождение подозреваемых в нападении на казахстанского журналиста Садыкова в Киеве, Астана... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T11:37
2024-06-21T11:37
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АЛМА-АТА, 21 июн – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил установить местонахождение подозреваемых в нападении на казахстанского журналиста Садыкова в Киеве, Астана готова сотрудничать с Украиной, в том числе по линии Интерпола, сообщил в пятницу пресс-секретарь казахстанского президента Берик Уали. "Главой государства дано поручение правоохранительным органам установить местонахождение подозреваемых и принять соответствующие меры. Казахстанская сторона готова сотрудничать с правоохранительными структурами Украины, в том числе по линии Интерпола", - сообщил Уали на своей странице в Facebook*. Также он отметил, что по поручению Токаева правоохранительные органы Казахстана проводят оперативные мероприятия по выяснению всех обстоятельств преступления. Украинские СМИ 18 июня сообщили, что неизвестные в Киеве стреляли в казахстанского оппозиционера Айдоса Садыкова, получившего на Украине официальный статус беженца. Полиция Украины подтвердила, что в Киеве по улице Ярмолы неизвестные стреляли в припаркованный автомобиль, в котором находились мужчина с женщиной.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240619/sadykov-1953903131.html
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в мире, украина, киев, казахстан, берик уали, касым-жомарт токаев, интерпол
В мире, Украина, Киев, Казахстан, Берик Уали, Касым-Жомарт Токаев, Интерпол
Токаев прокомментировал нападение на журналиста Садыкова в Киеве

Токаев поручил найти подозреваемых в нападении на журналиста Садыкова в Киеве

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 21 июн – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил установить местонахождение подозреваемых в нападении на казахстанского журналиста Садыкова в Киеве, Астана готова сотрудничать с Украиной, в том числе по линии Интерпола, сообщил в пятницу пресс-секретарь казахстанского президента Берик Уали.
"Главой государства дано поручение правоохранительным органам установить местонахождение подозреваемых и принять соответствующие меры. Казахстанская сторона готова сотрудничать с правоохранительными структурами Украины, в том числе по линии Интерпола", - сообщил Уали на своей странице в Facebook*.
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Также он отметил, что по поручению Токаева правоохранительные органы Казахстана проводят оперативные мероприятия по выяснению всех обстоятельств преступления.
Украинские СМИ 18 июня сообщили, что неизвестные в Киеве стреляли в казахстанского оппозиционера Айдоса Садыкова, получившего на Украине официальный статус беженца. Полиция Украины подтвердила, что в Киеве по улице Ярмолы неизвестные стреляли в припаркованный автомобиль, в котором находились мужчина с женщиной.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Айдос Садыков
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В миреУкраинаКиевКазахстанБерик УалиКасым-Жомарт ТокаевИнтерпол
 
 
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