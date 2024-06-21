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Группировка "Центр" за неделю отразила 31 контратаку ВСУ
Группировка "Центр" за неделю отразила 31 контратаку ВСУ - РИА Новости, 21.06.2024
Группировка "Центр" за неделю отразила 31 контратаку ВСУ
Подразделения российской группировки войск "Центр" за неделю улучшили тактическое положение, отразили 31 контратаку противника, ВСУ потеряли до 2530 военных,... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T14:37
2024-06-21T14:37
2024-06-21T14:37
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Центр" за неделю улучшили тактическое положение, отразили 31 контратаку противника, ВСУ потеряли до 2530 военных, сообщило министерство обороны РФ. "Подразделения группировки войск "Центр" в течение недели улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированиям трёх механизированных, и одной пехотной бригады ВСУ, а также бригады теробороны. Отразили 31 контратаку противника", - говорится в сводке военного ведомства. "За указанный период потери ВСУ на данном направлении составили до 2530 военнослужащих, 13 боевых бронированных машин, их них шесть MaxxPro и Humvee производства США, 23 автомобиля, 53 орудия полевой артиллерии и две боевые машины РСЗО "Град", - отмечает МО РФ.
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россия, сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Вооруженные силы Украины
Группировка "Центр" за неделю отразила 31 контратаку ВСУ
МО: бойцы "Центра" отразила 31 контратаку и уничтожила до 2350 солдат ВСУ