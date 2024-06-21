https://ria.ru/20240621/svo-1954459234.html
В зону СВО отправили четыре тысячи беспилотников
В зону СВО отправили четыре тысячи беспилотников - РИА Новости, 21.06.2024
В зону СВО отправили четыре тысячи беспилотников
Около 4 тысяч беспилотников, собранных на предприятиях ТОР "Патриотическая", отправлены в зону специальной военной операции, сообщил вице-премьер, полпред... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T11:22
2024-06-21T11:22
2024-06-21T11:22
россия
дальний восток
юрий трутнев
алексей чекунков
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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Около 4 тысяч беспилотников, собранных на предприятиях ТОР "Патриотическая", отправлены в зону специальной военной операции, сообщил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. "Хотел бы поблагодарить руководство и коллектив министерства (по развитию Дальнего Востока) за работу ТОР "Патриотическая". Благодаря этой работе бойцы получили около 4 тысяч БПЛА различных систем, сотни антидроновых ружей, пеленгаторов, бронежилетов, тепловизионных прицелов, снегоболотоходов и другой техники", - сказал Трутнев на итоговом заседании коллегии Минвостокразвития России. ТОР "Патриотическая" создана в 2023 году для поддержки предприятий на Дальнем Востоке, на которых выпускается необходимая для спецоперации продукция. В марте глава Минвостокразвития Алексей Чекунков сообщал, что Трутнев принял решение распространить режим ТОР "Патриотическая" на арктические территории.
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россия, дальний восток, юрий трутнев, алексей чекунков
Россия, Дальний Восток, Юрий Трутнев, Алексей Чекунков
В зону СВО отправили четыре тысячи беспилотников
Четыре тысячи дронов отправлены в зону СВО с предприятий ТОР "Патриотическая"