https://ria.ru/20240621/svo-1954433074.html

На Кубани двое сотрудников МЧС пострадали при атаке БПЛА

На Кубани двое сотрудников МЧС пострадали при атаке БПЛА - РИА Новости, 21.06.2024

На Кубани двое сотрудников МЧС пострадали при атаке БПЛА

При массированной атаке БПЛА на Краснодарский край пострадали два сотрудника МЧС, сообщило ведомство в Telegram. РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T09:13

2024-06-21T09:13

2024-06-21T12:05

специальная военная операция на украине

краснодарский край

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. При массированной атаке БПЛА на Краснодарский край пострадали два сотрудника МЧС, сообщило ведомство в Telegram. "В результате прилета беспилотника при исполнении служебных обязанностей они получили травмы", — уточнили в пресс-службеСотрудникам сразу же оказали медпомощь, сейчас они находятся на амбулаторном лечении.Как уточняли в Минобороны, ночью над Кубанью сбили 43 украинских БПЛА. Еще 70 беспилотников уничтожили над территорией Крыма и акваторией Черного моря. Кроме того, один дрон поразили над Волгоградской областью.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России.Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20240621/bespilotnik-1954424200.html

https://ria.ru/20240620/gibel-1954134623.html

краснодарский край

россия

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краснодарский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)