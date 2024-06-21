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На Кубани двое сотрудников МЧС пострадали при атаке БПЛА
На Кубани двое сотрудников МЧС пострадали при атаке БПЛА - РИА Новости, 21.06.2024
На Кубани двое сотрудников МЧС пострадали при атаке БПЛА
При массированной атаке БПЛА на Краснодарский край пострадали два сотрудника МЧС, сообщило ведомство в Telegram. РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T09:13
2024-06-21T09:13
2024-06-21T12:05
специальная военная операция на украине
краснодарский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. При массированной атаке БПЛА на Краснодарский край пострадали два сотрудника МЧС, сообщило ведомство в Telegram. "В результате прилета беспилотника при исполнении служебных обязанностей они получили травмы", — уточнили в пресс-службеСотрудникам сразу же оказали медпомощь, сейчас они находятся на амбулаторном лечении.Как уточняли в Минобороны, ночью над Кубанью сбили 43 украинских БПЛА. Еще 70 беспилотников уничтожили над территорией Крыма и акваторией Черного моря. Кроме того, один дрон поразили над Волгоградской областью.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России.Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20240621/bespilotnik-1954424200.html
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краснодарский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Краснодарский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Кубани двое сотрудников МЧС пострадали при атаке БПЛА
При атаке дронов ВСУ на Краснодарский край пострадали двое сотрудников МЧС