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На Кубани двое сотрудников МЧС пострадали при атаке БПЛА - РИА Новости, 21.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:13 21.06.2024 (обновлено: 12:05 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/svo-1954433074.html
На Кубани двое сотрудников МЧС пострадали при атаке БПЛА
На Кубани двое сотрудников МЧС пострадали при атаке БПЛА - РИА Новости, 21.06.2024
На Кубани двое сотрудников МЧС пострадали при атаке БПЛА
При массированной атаке БПЛА на Краснодарский край пострадали два сотрудника МЧС, сообщило ведомство в Telegram. РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T09:13
2024-06-21T12:05
специальная военная операция на украине
краснодарский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. При массированной атаке БПЛА на Краснодарский край пострадали два сотрудника МЧС, сообщило ведомство в Telegram. "В результате прилета беспилотника при исполнении служебных обязанностей они получили травмы", — уточнили в пресс-службеСотрудникам сразу же оказали медпомощь, сейчас они находятся на амбулаторном лечении.Как уточняли в Минобороны, ночью над Кубанью сбили 43 украинских БПЛА. Еще 70 беспилотников уничтожили над территорией Крыма и акваторией Черного моря. Кроме того, один дрон поразили над Волгоградской областью.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России.Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20240621/bespilotnik-1954424200.html
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краснодарский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Краснодарский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Кубани двое сотрудников МЧС пострадали при атаке БПЛА

При атаке дронов ВСУ на Краснодарский край пострадали двое сотрудников МЧС

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС России
Нашивка сотрудника МЧС России - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. При массированной атаке БПЛА на Краснодарский край пострадали два сотрудника МЧС, сообщило ведомство в Telegram.
«
"В результате прилета беспилотника при исполнении служебных обязанностей они получили травмы", — уточнили в пресс-службе
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Сотрудникам сразу же оказали медпомощь, сейчас они находятся на амбулаторном лечении.
Как уточняли в Минобороны, ночью над Кубанью сбили 43 украинских БПЛА. Еще 70 беспилотников уничтожили над территорией Крыма и акваторией Черного моря. Кроме того, один дрон поразили над Волгоградской областью.
Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России.
Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
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20 июня, 04:28
 
Специальная военная операция на УкраинеКраснодарский крайРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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