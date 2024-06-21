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В Адыгее ночью зафиксировали прилеты беспилотников
В Адыгее ночью зафиксировали прилеты беспилотников - РИА Новости, 21.06.2024
В Адыгее ночью зафиксировали прилеты беспилотников
Прилёты беспилотников зафиксированы в ночь на пятницу в Тахтамукайском районе Адыгеи, пострадавших нет, сообщил глава республики Мурат Кумпилов в... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T08:17
2024-06-21T08:17
2024-06-21T08:29
специальная военная операция на украине
тахтамукайский район
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КРАСНОДАР, 21 июн – РИА Новости. Прилёты беспилотников зафиксированы в ночь на пятницу в Тахтамукайском районе Адыгеи, пострадавших нет, сообщил глава республики Мурат Кумпилов в Telegram-канале."Ночью в нашей республике вновь были зафиксированы прилеты БПЛА в Тахтамукайском районе – в ауле Козет, поселке Новом и пгт Яблоновском… Пострадавших – нет", - написал Кумпилов.Он добавил, что в результате атаки дронов была повреждена кровля частного дома в Яблоновском. Кумпилов дал поручение главе района оказать помощь семье.По его словам, на местах продолжают работу все оперативные службы.
https://ria.ru/20240620/svo-1954159291.html
тахтамукайский район
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тахтамукайский район
Специальная военная операция на Украине, Тахтамукайский район
В Адыгее ночью зафиксировали прилеты беспилотников
Глава Адыгеи Кумпилов сообщил о прилетах беспилотников в Тахтамукайском районе