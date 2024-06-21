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На Мамаевом кургане зажгли свечи в память о погибших во времена ВОВ
На Мамаевом кургане зажгли свечи в память о погибших во времена ВОВ - РИА Новости, 21.06.2024
На Мамаевом кургане зажгли свечи в память о погибших во времена ВОВ
Памятные свечи зажгли на Мамаевом кургане в Волгограде в рамках акции "Завтра была война", сообщает в пятницу пресс-служба администрации Волгоградской области. РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T23:08
2024-06-21T23:08
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ВОЛГОГРАД, 21 июн – РИА Новости. Памятные свечи зажгли на Мамаевом кургане в Волгограде в рамках акции "Завтра была война", сообщает в пятницу пресс-служба администрации Волгоградской области. Акцию "Завтра была война" сотрудники правоохранительных органов проводят в Волгограде с 2012 года, с 2014-го она стала всероссийской. По информации администрации области, в акции приняли участие глава региона Андрей Бочаров, руководители силовых ведомств, участники специальной военной операции. "Участники акции почтили минутой молчания память защитников Отечества и погибших в годы Великой Отечественной войны мирных жителей. С зажжёнными свечами в руках они поднимаются с площади Героев к монументу "Родина-мать зовет!", возлагают цветы к Вечному огню", - говорится в сообщении администрации. Акция сопровождается видеоинсталляциями.
https://ria.ru/20240621/pamyatnik-1954641400.html
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общество, городское хозяйство москвы, волгоград, волгоградская область, андрей бочаров
Общество, Городское хозяйство Москвы, Волгоград, Волгоградская область, Андрей Бочаров
На Мамаевом кургане зажгли свечи в память о погибших во времена ВОВ
На Мамаевом кургане в Волгограде зажгли свечи в память о погибших во времена ВОВ