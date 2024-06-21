Рейтинг@Mail.ru
В ДНР осудили боевика "Азова"* на 27 лет за расстрел мирных жителей - РИА Новости, 21.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:42 21.06.2024 (обновлено: 16:43 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/sud-1954565523.html
В ДНР осудили боевика "Азова"* на 27 лет за расстрел мирных жителей
В ДНР осудили боевика "Азова"* на 27 лет за расстрел мирных жителей - РИА Новости, 21.06.2024
В ДНР осудили боевика "Азова"* на 27 лет за расстрел мирных жителей
Верховный суд ДНР осудил на 27 лет лишения свободы боевика полка "Азов"* Алексея Короля, обвиненного в расстреле двоих мирных жителей Мариуполя, сообщили РИА... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T16:42
2024-06-21T16:43
россия
донецкая народная республика
мариуполь
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590979172_111:0:2752:1485_1920x0_80_0_0_cd75ba8b8049297097c98b848e9179fb.jpg
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Верховный суд ДНР осудил на 27 лет лишения свободы боевика полка "Азов"* Алексея Короля, обвиненного в расстреле двоих мирных жителей Мариуполя, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 42-летнего пулеметчика взвода огневой поддержки отдельного отряда специального назначения "Азов"* национальной гвардии Украины Алексея Короля… С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Короля к 27 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сказали в прокуратуре. В суде было установлено, что 14 марта 2022 года в Мариуполе Король, выполняя приказ командира, из автомата расстрелял автомобиль, двигавшийся в сторону улицы Олимпийской, двое мужчин в нем скончались на месте. Боевик был признан виновным по п.п. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории).* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20230911/prigovor-1895635771.html
россия
донецкая народная республика
мариуполь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590979172_113:0:2842:2047_1920x0_80_0_0_3bd3710e56d501777d308cd4f667a045.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донецкая народная республика, мариуполь, происшествия
Россия, Донецкая Народная Республика, Мариуполь, Происшествия
В ДНР осудили боевика "Азова"* на 27 лет за расстрел мирных жителей

Суд ДРН осудил боевика Азова на 27 лет за расстрел 2 мирных жителей в Мариуполе

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСкульптура "Фемида"
Скульптура Фемида - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Скульптура "Фемида". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Верховный суд ДНР осудил на 27 лет лишения свободы боевика полка "Азов"* Алексея Короля, обвиненного в расстреле двоих мирных жителей Мариуполя, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона.
"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 42-летнего пулеметчика взвода огневой поддержки отдельного отряда специального назначения "Азов"* национальной гвардии Украины Алексея Короля… С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Короля к 27 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сказали в прокуратуре.
В суде было установлено, что 14 марта 2022 года в Мариуполе Король, выполняя приказ командира, из автомата расстрелял автомобиль, двигавшийся в сторону улицы Олимпийской, двое мужчин в нем скончались на месте.
Боевик был признан виновным по п.п. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории).
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
В ДНР боевику "Азова"* вынесли приговор за двойное убийство в Мариуполе
11 сентября 2023, 17:44
* Запрещенная в России террористическая организация.
 
РоссияДонецкая Народная РеспубликаМариупольПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала