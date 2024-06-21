https://ria.ru/20240621/sud-1954565523.html

В ДНР осудили боевика "Азова"* на 27 лет за расстрел мирных жителей

В ДНР осудили боевика "Азова"* на 27 лет за расстрел мирных жителей - РИА Новости, 21.06.2024

В ДНР осудили боевика "Азова"* на 27 лет за расстрел мирных жителей

Верховный суд ДНР осудил на 27 лет лишения свободы боевика полка "Азов"* Алексея Короля, обвиненного в расстреле двоих мирных жителей Мариуполя, сообщили РИА... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T16:42

2024-06-21T16:42

2024-06-21T16:43

россия

донецкая народная республика

мариуполь

происшествия

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Верховный суд ДНР осудил на 27 лет лишения свободы боевика полка "Азов"* Алексея Короля, обвиненного в расстреле двоих мирных жителей Мариуполя, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 42-летнего пулеметчика взвода огневой поддержки отдельного отряда специального назначения "Азов"* национальной гвардии Украины Алексея Короля… С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Короля к 27 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сказали в прокуратуре. В суде было установлено, что 14 марта 2022 года в Мариуполе Король, выполняя приказ командира, из автомата расстрелял автомобиль, двигавшийся в сторону улицы Олимпийской, двое мужчин в нем скончались на месте. Боевик был признан виновным по п.п. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории).* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20230911/prigovor-1895635771.html

россия

донецкая народная республика

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россия, донецкая народная республика, мариуполь, происшествия