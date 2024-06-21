https://ria.ru/20240621/sud-1954527905.html

Суд рассмотрит жалобу на арест блогера Маршенкуловой

Суд рассмотрит жалобу на арест блогера Маршенкуловой - РИА Новости, 21.06.2024

Суд рассмотрит жалобу на арест блогера Маршенкуловой

Мосгорсуд 25 июня рассмотрит жалобу на заочный арест автора Telegram-канала "Женская власть" Залины Маршенкуловой, обвиняемой в оправдании терроризма, сообщили... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T14:44

2024-06-21T14:44

2024-06-21T14:44

происшествия

россия

германия

санкт-петербург

залина маршенкулова

владлен татарский

дарья трепова

московский городской суд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939079869_0:402:1081:1010_1920x0_80_0_0_62d36b130f983cc8fb1d7501ee251c09.jpg

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Мосгорсуд 25 июня рассмотрит жалобу на заочный арест автора Telegram-канала "Женская власть" Залины Маршенкуловой, обвиняемой в оправдании терроризма, сообщили РИА Новости в суде. "Рассмотрение апелляционной жалобы назначено на 25 июня", - рассказал собеседник агентства. Против Маршенкуловой возбуждено дело по статье 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности). Она объявлена в розыск. Перовский райсуд 17 мая заочно арестовал Маршенкулову. Мера действует с момента экстрадиции либо задержания на территории РФ. Источник РИА Новости ранее сообщил, что она, предположительно, скрывается в Германии, а уголовное дело завели из-за постов в ее Telegram-канале, касавшихся гибели при теракте в петербургском кафе военкора Владлена Татарского. Татарский погиб 2 апреля 2023 года на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге от взорвавшейся бомбы, вмонтированной в статуэтку, еще более 50 человек пострадали. Подарившая ему статуэтку Дарья Трепова осуждена на 27 лет колонии.

https://ria.ru/20240520/trepova-1947180142.html

https://ria.ru/20240621/prokuratura-1954430593.html

россия

германия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, германия, санкт-петербург, залина маршенкулова, владлен татарский, дарья трепова, московский городской суд