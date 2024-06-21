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Суд рассмотрит жалобу на арест блогера Маршенкуловой - РИА Новости, 21.06.2024
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14:44 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/sud-1954527905.html
Суд рассмотрит жалобу на арест блогера Маршенкуловой
Суд рассмотрит жалобу на арест блогера Маршенкуловой - РИА Новости, 21.06.2024
Суд рассмотрит жалобу на арест блогера Маршенкуловой
Мосгорсуд 25 июня рассмотрит жалобу на заочный арест автора Telegram-канала "Женская власть" Залины Маршенкуловой, обвиняемой в оправдании терроризма, сообщили... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T14:44
2024-06-21T14:44
происшествия
россия
германия
санкт-петербург
залина маршенкулова
владлен татарский
дарья трепова
московский городской суд
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Мосгорсуд 25 июня рассмотрит жалобу на заочный арест автора Telegram-канала "Женская власть" Залины Маршенкуловой, обвиняемой в оправдании терроризма, сообщили РИА Новости в суде. "Рассмотрение апелляционной жалобы назначено на 25 июня", - рассказал собеседник агентства. Против Маршенкуловой возбуждено дело по статье 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности). Она объявлена в розыск. Перовский райсуд 17 мая заочно арестовал Маршенкулову. Мера действует с момента экстрадиции либо задержания на территории РФ. Источник РИА Новости ранее сообщил, что она, предположительно, скрывается в Германии, а уголовное дело завели из-за постов в ее Telegram-канале, касавшихся гибели при теракте в петербургском кафе военкора Владлена Татарского. Татарский погиб 2 апреля 2023 года на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге от взорвавшейся бомбы, вмонтированной в статуэтку, еще более 50 человек пострадали. Подарившая ему статуэтку Дарья Трепова осуждена на 27 лет колонии.
https://ria.ru/20240520/trepova-1947180142.html
https://ria.ru/20240621/prokuratura-1954430593.html
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происшествия, россия, германия, санкт-петербург, залина маршенкулова, владлен татарский, дарья трепова, московский городской суд
Происшествия, Россия, Германия, Санкт-Петербург, Залина Маршенкулова, Владлен Татарский, Дарья Трепова, Московский городской суд
Суд рассмотрит жалобу на арест блогера Маршенкуловой

Мосгорсуд 25 июня рассмотрит жалобу на заочный арест Залины Маршенкуловой

© Фото : страница Залины Маршенкуловой в соцсети Залина Маршенкулова
 Залина Маршенкулова - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© Фото : страница Залины Маршенкуловой в соцсети
Залина Маршенкулова
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Мосгорсуд 25 июня рассмотрит жалобу на заочный арест автора Telegram-канала "Женская власть" Залины Маршенкуловой, обвиняемой в оправдании терроризма, сообщили РИА Новости в суде.
"Рассмотрение апелляционной жалобы назначено на 25 июня", - рассказал собеседник агентства.
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Против Маршенкуловой возбуждено дело по статье 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности). Она объявлена в розыск.
Перовский райсуд 17 мая заочно арестовал Маршенкулову. Мера действует с момента экстрадиции либо задержания на территории РФ.
Источник РИА Новости ранее сообщил, что она, предположительно, скрывается в Германии, а уголовное дело завели из-за постов в ее Telegram-канале, касавшихся гибели при теракте в петербургском кафе военкора Владлена Татарского.
Татарский погиб 2 апреля 2023 года на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге от взорвавшейся бомбы, вмонтированной в статуэтку, еще более 50 человек пострадали. Подарившая ему статуэтку Дарья Трепова осуждена на 27 лет колонии.
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ПроисшествияРоссияГерманияСанкт-ПетербургЗалина МаршенкуловаВладлен ТатарскийДарья ТреповаМосковский городской суд
 
 
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