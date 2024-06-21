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Столтенберг в понедельник встретится с Макроном - РИА Новости, 21.06.2024
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17:19 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/stoltenberg-1954579355.html
Столтенберг в понедельник встретится с Макроном
Столтенберг в понедельник встретится с Макроном - РИА Новости, 21.06.2024
Столтенберг в понедельник встретится с Макроном
Генсек НАТО Йенс Столтенберг 24 июня посетит Францию, встретится с французским президентом Эммануэлем Макроном, сообщили в пресс-службе альянса. РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T17:19
2024-06-21T17:19
в мире
франция
эммануэль макрон
йенс столтенберг
нато
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БРЮССЕЛЬ, 21 июн - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг 24 июня посетит Францию, встретится с французским президентом Эммануэлем Макроном, сообщили в пресс-службе альянса. "В понедельник, 24 июня генсек НАТО посетит Францию, встретится с президентом Макроном в Париже", - говорится в сообщении.
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в мире, франция, эммануэль макрон, йенс столтенберг, нато
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Йенс Столтенберг, НАТО
Столтенберг в понедельник встретится с Макроном

Столтенберг 24 июня посетит Париж и встретится с Макроном

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 21 июн - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг 24 июня посетит Францию, встретится с французским президентом Эммануэлем Макроном, сообщили в пресс-службе альянса.
"В понедельник, 24 июня генсек НАТО посетит Францию, встретится с президентом Макроном в Париже", - говорится в сообщении.
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
Рютте рассказал, когда приступит к работе на посту генсека НАТО
20 июня, 23:27
 
В миреФранцияЭммануэль МакронЙенс СтолтенбергНАТО
 
 
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