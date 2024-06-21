https://ria.ru/20240621/stoltenberg-1954579355.html
Столтенберг в понедельник встретится с Макроном
Столтенберг в понедельник встретится с Макроном - РИА Новости, 21.06.2024
Столтенберг в понедельник встретится с Макроном
Генсек НАТО Йенс Столтенберг 24 июня посетит Францию, встретится с французским президентом Эммануэлем Макроном, сообщили в пресс-службе альянса. РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T17:19
2024-06-21T17:19
2024-06-21T17:19
в мире
франция
эммануэль макрон
йенс столтенберг
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767537021_0:0:3042:1712_1920x0_80_0_0_d1717982b3262379f1039b0913fe693b.jpg
БРЮССЕЛЬ, 21 июн - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг 24 июня посетит Францию, встретится с французским президентом Эммануэлем Макроном, сообщили в пресс-службе альянса. "В понедельник, 24 июня генсек НАТО посетит Францию, встретится с президентом Макроном в Париже", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240620/ryutte-1954400076.html
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767537021_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0af193e81cbd7731ce2628b6be7394bd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, эммануэль макрон, йенс столтенберг, нато
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Йенс Столтенберг, НАТО
Столтенберг в понедельник встретится с Макроном
Столтенберг 24 июня посетит Париж и встретится с Макроном