https://ria.ru/20240621/stoltenberg-1954579355.html

Столтенберг в понедельник встретится с Макроном

Столтенберг в понедельник встретится с Макроном - РИА Новости, 21.06.2024

Столтенберг в понедельник встретится с Макроном

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 24 июня посетит Францию, встретится с французским президентом Эммануэлем Макроном, сообщили в пресс-службе альянса. РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T17:19

2024-06-21T17:19

2024-06-21T17:19

в мире

франция

эммануэль макрон

йенс столтенберг

нато

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БРЮССЕЛЬ, 21 июн - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг 24 июня посетит Францию, встретится с французским президентом Эммануэлем Макроном, сообщили в пресс-службе альянса. "В понедельник, 24 июня генсек НАТО посетит Францию, встретится с президентом Макроном в Париже", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240620/ryutte-1954400076.html

франция

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Кирилл Волков

в мире, франция, эммануэль макрон, йенс столтенберг, нато