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Умерла участница Сталинградской битвы Елена Зорина - РИА Новости, 21.06.2024
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17:00 21.06.2024 (обновлено: 18:38 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/stalingrad-1954574102.html
Умерла участница Сталинградской битвы Елена Зорина
Умерла участница Сталинградской битвы Елена Зорина - РИА Новости, 21.06.2024
Умерла участница Сталинградской битвы Елена Зорина
Участница Сталинградской битвы Елена Михайловна Зорина скончалась в Саратове на 101 году жизни, сообщили местные власти. РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T17:00
2024-06-21T18:38
саратов
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САРАТОВ, 21 июн - РИА Новости. Участница Сталинградской битвы Елена Михайловна Зорина скончалась в Саратове на 101 году жизни, сообщили местные власти."На 101-м году жизни скончалась участница Великой Отечественной войны, почетный гражданин города Саратова Зорина Елена Михайловна", - говорится в сообщении пресс-службы губернатора в Telegram-канале.Глава Саратова Лада Мокроусова в Telegram-канале отметила, что Зорина сражалась в Сталинградской битве. "Это невосполнимая потеря для нашего города. Елена Михайловна была примером невероятного мужества, стойкости и любви к своей Родине. Участник Великой Отечественной войны с 1942 по 1945 годы, она сражалась в Сталинградской битве, дошла до Вены, где маршал Г.К. Жуков лично вручил ей медаль "За Победу над Германией". После войны Елена Михайловна работала в сфере торговли, отстаивала права и интересы ветеранов. За боевые и трудовые заслуги была награждена орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны. Выражаю соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам", - написала мэр.
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Саратов
Умерла участница Сталинградской битвы Елена Зорина

В Саратове умерла участница Сталинградской битвы Елена Зорина

© Фото : пресс-служба Губернатора Саратовской областиУчастница Великой Отечественной войны, Почетный гражданин города Саратова Елена Зорина
Участница Великой Отечественной войны, Почетный гражданин города Саратова Елена Зорина - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© Фото : пресс-служба Губернатора Саратовской области
Участница Великой Отечественной войны, Почетный гражданин города Саратова Елена Зорина
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САРАТОВ, 21 июн - РИА Новости. Участница Сталинградской битвы Елена Михайловна Зорина скончалась в Саратове на 101 году жизни, сообщили местные власти.
"На 101-м году жизни скончалась участница Великой Отечественной войны, почетный гражданин города Саратова Зорина Елена Михайловна", - говорится в сообщении пресс-службы губернатора в Telegram-канале.
Глава Саратова Лада Мокроусова в Telegram-канале отметила, что Зорина сражалась в Сталинградской битве.
"Это невосполнимая потеря для нашего города. Елена Михайловна была примером невероятного мужества, стойкости и любви к своей Родине. Участник Великой Отечественной войны с 1942 по 1945 годы, она сражалась в Сталинградской битве, дошла до Вены, где маршал Г.К. Жуков лично вручил ей медаль "За Победу над Германией". После войны Елена Михайловна работала в сфере торговли, отстаивала права и интересы ветеранов. За боевые и трудовые заслуги была награждена орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны. Выражаю соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам", - написала мэр.
 
Саратов
 
 
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