https://ria.ru/20240621/spetsoperatsiya-1954615601.html

Спецоперация, 21 июня: ВС России нанесли 14 ударов по объектам ВПК Украины

Спецоперация, 21 июня: ВС России нанесли 14 ударов по объектам ВПК Украины - РИА Новости, 21.06.2024

Спецоперация, 21 июня: ВС России нанесли 14 ударов по объектам ВПК Украины

О льготах для участников СВО, террористических атаках Киева и ходе спецоперации — в материале РИА Новости. РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T19:21

2024-06-21T19:21

2024-06-21T19:49

специальная военная операция на украине

россия

япония

сша

андрей белоусов

дмитрий песков

вениамин кондратьев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. О льготах для участников СВО, террористических атаках Киева и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.ВС России за неделю нанесли 14 ударов по объектам ВПК УкраиныСовокупные потери ВСУ за неделю составили до 13 710 человек, следует из сводки Минобороны России. За неделю российские военные нанесли 14 групповых ударов высокоточным оружием по объектам украинского военно-промышленного комплекса. Группировка "Север" улучшила положение по переднему краю, в зоне ее ответственности уничтожены четыре танка. Более выгодные рубежи заняты и на других направлениях, группировка "Восток" освободила населенный пункт Загорное. В плен за неделю сдались 37 украинских военных. Российские системы ПВО сбили 70 БПЛА над Крымом и 43 – над КубаньюРоссийскими средствами ПВО за прошедшую ночь перехвачены и уничтожены 70 беспилотников над территорией республики Крым и над акваторией Черного моря, 43 БПЛА — над Краснодарским краем и один дрон — над Волгоградской областью. Около 06.10 мск ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Брянской областью. Около 10.00 мск и около 14.00 мск были сбиты два БПЛА над Белгородской областью. Кроме того, в северо-западной части Черного моря силами морской авиации Черноморского флота уничтожено шесть безэкипажных катеров ВМС Украины. Сотрудник котельной в Краснодаре погиб после падения обломков БПЛАВ результате падения обломков БПЛА в Краснодаре погиб один из сотрудников поврежденной котельной, написал в Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев. Кроме того, двое сотрудников МЧС пострадали при массированной атаке беспилотников на Краснодарский край, сообщили в Telegram-канале ведомства. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при обстреле ВСУ окраины города Шебекино ранен мирный житель. Белоусов заявил, что ВС России владеют инициативой на всей линии фронтаРоссийские войска владеют инициативой на всей линии фронта, заявил глава Минобороны Андрей Белоусов на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений. Он также заявил, что Россия находится на острие борьбы за установление справедливого и равноправного миропорядка. "Российский народ может не сомневаться, что Вооруженные силы сумеют обеспечить государственный суверенитет, защитить мирную жизнь, создать условия для дальнейшего развития и процветания страны", — сказал Белоусов. Участники СВО смогут оформлять льготы на "Госуслугах" и в МФЦ со II квартала 2024 годаГлавы Минобороны и Минцифры Андрей Белоусов и Максут Шадаев обсудили реализацию бездокументационного подтверждения участниками СВО своих льгот, сообщили в Минобороны. Белоусов заявил, что процесс оформления документов для получения военнослужащими льгот и мер социальной поддержки должен быть упрощен и автоматизирован. Министры утвердили целевую модель и этапность получения документов участниками СВО в цифровом формате, в том числе через "Госуслуги" или в МФЦ. Предоставление услуг начнется с третьего квартала 2024 года. Япония ввела санкции против 41 российской компанииЯпония вводит санкции против 41 компании из России, список обнародовал МИД страны. Меры в виде заморозки активов распространяются на АО "НИИ молекулярной электроники", завод "Микрон", ООО "Промтехнология", ООО "Оборонлогистика", АО "НПП "Топаз", АО "Арзамасский приборостроительный завод им. Пландина", АО "Обуховский завод" концерна "Алмаз-Антей", ООО "РСБ-групп" и компанию "Редут". Также заморожены активы компаний: ПАО "Авиационный комплекс имени Илюшина", ОАО "Туполев", МПК "Миландр", предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е. И. Забабахина" (РФЯЦ-ВНИИТФ), ВПО "Точмаш", АО "ЛОМО", АО "Уральский завод транспортного машиностроения", АО "НПО "Курганприбор", АК "Микротех", "Челябинский тракторный завод – УРАЛТРАК", ООО "Маяк", группа компаний ZALA Aero, ООО "Промышленные технологии", предприятие "Анозит", ФКП "Пермский пороховой завод", АО "Ижевский электромеханический завод "Купол", АО "Нижегородский завод 70-летия Победы", ОАО "Завод имени Дегтярева", компания "Алроса". Кроме того, в списке оказался региональный центр по военно-патриотическому воспитанию Крыма "КрымПатриотЦентр". Также Япония ввела санкции против 11 частных лиц из России и 11 компаний и организаций из КНР, Индии, ОАЭ, Узбекистана, Казахстана за обход санкций против Москвы, об этом на пресс-конференции в Токио заявил генсекретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси. Белый дом заявил, что США открыты для обсуждения ядерных рисков с РоссиейВашингтон открыт для разговора с Россией по вопросам ядерных рисков и контролю над вооружениями без привязки к украинскому конфликту, сообщили РИА Новости в Совете национальной безопасности (СНБ) США на фоне заявлений Владимира Путина о возможности внесения изменений в ядерную доктрину страны. Он также добавил, что Белый дом никогда не связывал эти обсуждения с конфликтом на Украине. По словам представителя СНБ, Соединенные Штаты также готовы обсуждать с Россией не только ядерные риски, но и формат соглашения, которое станет преемником российского-американского Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и множество раз доводили до России свою готовность. При этом, как отметили в Белом доме, предложения Вашингтона были отклонены в связи с продолжающейся поддержкой Украины со стороны США. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва готова только к комплексному диалогу с Вашингтоном, который включит в себя и вопросы участия США в украинском конфликте. Но сам диалог между Россией и США он назвал крайне востребованным: проблемы копятся, в том числе и в связи с глобальной безопасностью, подчеркнул Песков.

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https://ria.ru/20240621/podpole-1954439111.html

https://ria.ru/20240621/front-1954215092.html

https://ria.ru/20240621/putin-1954545903.html

https://ria.ru/20240621/gusarov-1954407910.html

https://ria.ru/20240621/gaz-1954534390.html

https://ria.ru/20240621/amerika-1954382123.html

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россия, япония, сша, андрей белоусов, дмитрий песков, вениамин кондратьев, вооруженные силы украины, украинский демократический альянс за реформы (удар), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)