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На месте крушения вертолета в Приамурье нашли тела погибших - РИА Новости, 21.06.2024
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09:51 21.06.2024 (обновлено: 11:30 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/sk-1954439219.html
На месте крушения вертолета в Приамурье нашли тела погибших
На месте крушения вертолета в Приамурье нашли тела погибших - РИА Новости, 21.06.2024
На месте крушения вертолета в Приамурье нашли тела погибших
Тела погибших и обломки обнаружены на месте падения вертолета в Амурской области, сообщили РИА Новости в Амурском центре гражданской защиты и пожарной... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T09:51
2024-06-21T11:30
происшествия
амурская область
следственный комитет россии (ск рф)
зея (город)
россия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 июн – РИА Новости. Тела погибших и обломки обнаружены на месте падения вертолета в Амурской области, сообщили РИА Новости в Амурском центре гражданской защиты и пожарной безопасности."Поиски вели спасатели из Зеи. Мы обнаружили обломки и тела погибших", - сказала собеседница агентства.Она не стала отвечать на вопрос, все ли находившиеся на судне погибли, посоветовав обратиться в транспортный СК.В Telegram-канале ведомства сообщается, что из-за сложного рельефа – крутых склонов и непроходимой тайги вертолет смог высадить спасателей на косе в районе реки. До места крушения они добирались пешком."Спасатели из Зеи Амурского центра ГЗ и ПБ обнаружили вертолет, потерпевший крушение в Зейском округе", - говорится в сообщении.Ранее восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России сообщило, что утром 20 июня вертолёт Robinson R-66 вылетел с площадки лесоперерабатывающего комбината до точки, расположенной вблизи реки Джелтула в Тындинском районе Амурской области. На борту находились пилот и три пассажира.Возбуждено уголовное дело о нарушениях при эксплуатации воздушного транспорта, повлекших смерть двух и более лиц.
https://ria.ru/20240412/zabaykale-1939574172.html
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происшествия, амурская область, следственный комитет россии (ск рф), зея (город), россия
Происшествия, Амурская область, Следственный комитет России (СК РФ), Зея (город), Россия
На месте крушения вертолета в Приамурье нашли тела погибших

В Приамурье на месте крушения вертолета нашли обломки и тела погибших

© Амурские спасатели/TelegramСпасатели Амурского центра ГЗ и ПБ обнаружили вертолет, потерпевший крушение в Зейском округе
Спасатели Амурского центра ГЗ и ПБ обнаружили вертолет, потерпевший крушение в Зейском округе
© Амурские спасатели/Telegram
Спасатели Амурского центра ГЗ и ПБ обнаружили вертолет, потерпевший крушение в Зейском округе
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 июн – РИА Новости. Тела погибших и обломки обнаружены на месте падения вертолета в Амурской области, сообщили РИА Новости в Амурском центре гражданской защиты и пожарной безопасности.
"Поиски вели спасатели из Зеи. Мы обнаружили обломки и тела погибших", - сказала собеседница агентства.
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Она не стала отвечать на вопрос, все ли находившиеся на судне погибли, посоветовав обратиться в транспортный СК.
В Telegram-канале ведомства сообщается, что из-за сложного рельефа – крутых склонов и непроходимой тайги вертолет смог высадить спасателей на косе в районе реки. До места крушения они добирались пешком.
"Спасатели из Зеи Амурского центра ГЗ и ПБ обнаружили вертолет, потерпевший крушение в Зейском округе", - говорится в сообщении.
Ранее восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России сообщило, что утром 20 июня вертолёт Robinson R-66 вылетел с площадки лесоперерабатывающего комбината до точки, расположенной вблизи реки Джелтула в Тындинском районе Амурской области. На борту находились пилот и три пассажира.
Возбуждено уголовное дело о нарушениях при эксплуатации воздушного транспорта, повлекших смерть двух и более лиц.
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ПроисшествияАмурская областьСледственный комитет России (СК РФ)Зея (город)Россия
 
 
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