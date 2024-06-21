На месте крушения вертолета в Приамурье нашли тела погибших
В Приамурье на месте крушения вертолета нашли обломки и тела погибших
© Амурские спасатели/TelegramСпасатели Амурского центра ГЗ и ПБ обнаружили вертолет, потерпевший крушение в Зейском округе
Спасатели Амурского центра ГЗ и ПБ обнаружили вертолет, потерпевший крушение в Зейском округе
БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 июн – РИА Новости. Тела погибших и обломки обнаружены на месте падения вертолета в Амурской области, сообщили РИА Новости в Амурском центре гражданской защиты и пожарной безопасности.
"Поиски вели спасатели из Зеи. Мы обнаружили обломки и тела погибших", - сказала собеседница агентства.
В Забайкалье вертолет попал в аварию при взлете
12 апреля, 12:33
Она не стала отвечать на вопрос, все ли находившиеся на судне погибли, посоветовав обратиться в транспортный СК.
В Telegram-канале ведомства сообщается, что из-за сложного рельефа – крутых склонов и непроходимой тайги вертолет смог высадить спасателей на косе в районе реки. До места крушения они добирались пешком.
"Спасатели из Зеи Амурского центра ГЗ и ПБ обнаружили вертолет, потерпевший крушение в Зейском округе", - говорится в сообщении.
Ранее восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России сообщило, что утром 20 июня вертолёт Robinson R-66 вылетел с площадки лесоперерабатывающего комбината до точки, расположенной вблизи реки Джелтула в Тындинском районе Амурской области. На борту находились пилот и три пассажира.
Возбуждено уголовное дело о нарушениях при эксплуатации воздушного транспорта, повлекших смерть двух и более лиц.