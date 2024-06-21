https://ria.ru/20240621/sk-1954439219.html

На месте крушения вертолета в Приамурье нашли тела погибших

На месте крушения вертолета в Приамурье нашли тела погибших - РИА Новости, 21.06.2024

На месте крушения вертолета в Приамурье нашли тела погибших

Тела погибших и обломки обнаружены на месте падения вертолета в Амурской области, сообщили РИА Новости в Амурском центре гражданской защиты и пожарной... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T09:51

2024-06-21T09:51

2024-06-21T11:30

происшествия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 июн – РИА Новости. Тела погибших и обломки обнаружены на месте падения вертолета в Амурской области, сообщили РИА Новости в Амурском центре гражданской защиты и пожарной безопасности."Поиски вели спасатели из Зеи. Мы обнаружили обломки и тела погибших", - сказала собеседница агентства.Она не стала отвечать на вопрос, все ли находившиеся на судне погибли, посоветовав обратиться в транспортный СК.В Telegram-канале ведомства сообщается, что из-за сложного рельефа – крутых склонов и непроходимой тайги вертолет смог высадить спасателей на косе в районе реки. До места крушения они добирались пешком."Спасатели из Зеи Амурского центра ГЗ и ПБ обнаружили вертолет, потерпевший крушение в Зейском округе", - говорится в сообщении.Ранее восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России сообщило, что утром 20 июня вертолёт Robinson R-66 вылетел с площадки лесоперерабатывающего комбината до точки, расположенной вблизи реки Джелтула в Тындинском районе Амурской области. На борту находились пилот и три пассажира.Возбуждено уголовное дело о нарушениях при эксплуатации воздушного транспорта, повлекших смерть двух и более лиц.

https://ria.ru/20240412/zabaykale-1939574172.html

https://ria.ru/20240617/gidroplan-1953314008.html

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происшествия, амурская область, следственный комитет россии (ск рф), зея (город), россия