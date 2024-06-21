https://ria.ru/20240621/sk-1954436878.html

В Амурской области разбился вертолет

В Амурской области разбился вертолет - РИА Новости, 21.06.2024

В Амурской области разбился вертолет

Уголовное дело о нарушениях при эксплуатации воздушного транспорта, повлекших смерть двух и более лиц, возбуждено после падения вертолета в Амурской области, на РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T09:37

2024-06-21T09:37

2024-06-21T11:39

происшествия

амурская область

следственный комитет россии (ск рф)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 июн – РИА Новости. Уголовное дело о нарушениях при эксплуатации воздушного транспорта, повлекших смерть двух и более лиц, возбуждено после падения вертолета в Амурской области, на борту находились пилот и три пассажира, информация о числе пострадавших уточняется, сообщает восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России."Забайкальским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении.По предварительным данным, утром 20 июня вертолет Robinson R-66 вылетел с площадки лесоперерабатывающего комбината до точки, расположенной вблизи реки Джелтула в Тындинском районе Амурской области. На борту находились пилот и три пассажира. К назначенному месту судно не долетело.Аварийный радиомаяк зафиксировал крайнюю точку координат местонахождения воздушного судна. Его местонахождение установлено. Информация о количестве пострадавших уточняется, заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20240320/mi-8-1934445740.html

амурская область

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происшествия, амурская область, следственный комитет россии (ск рф)