https://ria.ru/20240621/seul-1954440086.html

Посол России в Сеуле прокомментировал угрозы Южной Кореи

Посол России в Сеуле прокомментировал угрозы Южной Кореи - РИА Новости, 21.06.2024

Посол России в Сеуле прокомментировал угрозы Южной Кореи

Посол РФ в Южной Корее Григорий Зиновьев, который был ранее вызван в южнокорейский МИД, заявил первому замминистра МИД страны, что сотрудничество России и КНДР... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T09:57

2024-06-21T09:57

2024-06-21T11:40

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СЕУЛ, 21 июн - РИА Новости. Посол РФ в Южной Корее Григорий Зиновьев, который был ранее вызван в южнокорейский МИД, заявил первому замминистра МИД страны, что сотрудничество России и КНДР не направлено против третьих стран, соответствует принципам и нормам международного права и содействует укреплению мира и стабильности на Корейском полуострове, он также подчеркнул, что попытки "угроз и шантажа" в адрес РФ неприемлемы, заявило посольство РФ в Сеуле. Как сообщил МИД Республики Корея, первый заместитель министра иностранных дел Ким Хон Гюн вызвал в пятницу вызвал в МИД посла России в Корее Георгия Зиновьева и передал "серьезную позицию" южнокорейского правительства по поводу недавнего визита президента РФ Владимира Путина в КНДР, в ходе которого Россия и Северная Корея подписали "Договор о всеобъемлющих стратегических партнерских отношениях", который содержит статью о военной взаимопомощи в случае агрессии в отношении одной из сторон. Зиновьев прибыл в МИД около 13.57 (7.57 мск), а вышел около 14.30 (8.30 мск). Ким Хон Гюн настоятельно призвал Россию немедленно прекратить военное сотрудничество с Северной Кореей и соблюдать резолюции Совета Безопасности ООН. "Он подчеркнул, что поддержка Северной Кореи со стороны России, являющейся постоянным членом СБ ООН, нарушает резолюции Совета и угрожает безопасности Южной Кореи, что неизбежно негативно скажется на российско-корейских отношениях. Он призвал Россию действовать ответственно", - говорится в заявлении МИД. Чиновник подчеркнул, что Сеул будет "решительно противодействовать" любым действиям, угрожающим безопасности страны, вместе с международным сообществом. "Со своей стороны Зиновьев подчеркнул неприемлемость попыток угроз и шантажа в адрес Российской Федерации. Отметил, что сотрудничество между Россией и КНДР не направлено против третьих стран, соответствует принципам и нормам международного права, содействует укреплению мира и стабильности на Корейском полуострове", - говорится в заявлении посольства РФ. Россия и Северная Корея по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына при участии делегаций двух стран заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, а также соглашение о строительстве автомобильного моста через реку Туманная на границе двух стран. Путин по итогам переговоров заявил, что не исключает военного и технического сотрудничества с КНДР. В РФ заявляли ранее, что документ соответствует всем нормам международного права и не направлен против третьих стран. Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Ёль, комментируя подписанное соглашение между РФ и КНДР, выразил свою обеспокоенность, отметив, что любая прямая или непрямая помощь, усиливающая военный потенциал Северной Кореи, является явным нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН.

https://ria.ru/20240621/yuzhnaya_koreya-1954419474.html

https://ria.ru/20240621/koreya-1954418840.html

https://ria.ru/20240620/putin-1954364589.html

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россия, южная корея, сеул, владимир путин, оон, в мире