https://ria.ru/20240621/sanktsii-1954561757.html

Росавиация заявила о влиянии санкций на запуск авиарейсов в Бразилию и ЮАР

Росавиация заявила о влиянии санкций на запуск авиарейсов в Бразилию и ЮАР - РИА Новости, 21.06.2024

Росавиация заявила о влиянии санкций на запуск авиарейсов в Бразилию и ЮАР

Зарубежные санкции в отношении России мешают старту прямых рейсов между Россией и Бразилией, а также между Россией и ЮАР, заявил во время Туристического форума... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T16:32

2024-06-21T16:32

2024-06-21T16:32

экономика

бразилия

россия

юар

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

брикс

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Зарубежные санкции в отношении России мешают старту прямых рейсов между Россией и Бразилией, а также между Россией и ЮАР, заявил во время Туристического форума БРИКС глава Росавиации Дмитрий Ядров. "Отдельно хотелось бы остановиться на Бразилии и ЮАР. В настоящее время у нас с этими странами не осуществляются авиаперевозки. На протяжении длительного периода времени с Бразилией работаем, но даже установление чартерных авиарейсов с учетом той санкционной политики в отношении российских авиакомпаний, которая ведется с точки зрения возможности дозаправки воздушных судов, в ближайшее время открытие не представляется", - сказал он. По словам Ядрова, "по ЮАР тоже идут движения". С одной стороны они положительные, с другой - опять же есть вероятность осуществления экстренных посадок в странах, которые могут оказать соответствующее "санкционное воздействие на российские авиакомпании", что накладывает определенный риск. "В любом случае… могут быть какие-то подвижки", - заключил глава Росавиации.

https://ria.ru/20240606/araviya-1951100805.html

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россия

юар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, бразилия, россия, юар, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), брикс, санкции в отношении россии