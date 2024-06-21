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Росавиация заявила о влиянии санкций на запуск авиарейсов в Бразилию и ЮАР - РИА Новости, 21.06.2024
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16:32 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/sanktsii-1954561757.html
Росавиация заявила о влиянии санкций на запуск авиарейсов в Бразилию и ЮАР
Росавиация заявила о влиянии санкций на запуск авиарейсов в Бразилию и ЮАР - РИА Новости, 21.06.2024
Росавиация заявила о влиянии санкций на запуск авиарейсов в Бразилию и ЮАР
Зарубежные санкции в отношении России мешают старту прямых рейсов между Россией и Бразилией, а также между Россией и ЮАР, заявил во время Туристического форума... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T16:32
2024-06-21T16:32
экономика
бразилия
россия
юар
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
брикс
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Зарубежные санкции в отношении России мешают старту прямых рейсов между Россией и Бразилией, а также между Россией и ЮАР, заявил во время Туристического форума БРИКС глава Росавиации Дмитрий Ядров. "Отдельно хотелось бы остановиться на Бразилии и ЮАР. В настоящее время у нас с этими странами не осуществляются авиаперевозки. На протяжении длительного периода времени с Бразилией работаем, но даже установление чартерных авиарейсов с учетом той санкционной политики в отношении российских авиакомпаний, которая ведется с точки зрения возможности дозаправки воздушных судов, в ближайшее время открытие не представляется", - сказал он. По словам Ядрова, "по ЮАР тоже идут движения". С одной стороны они положительные, с другой - опять же есть вероятность осуществления экстренных посадок в странах, которые могут оказать соответствующее "санкционное воздействие на российские авиакомпании", что накладывает определенный риск. "В любом случае… могут быть какие-то подвижки", - заключил глава Росавиации.
https://ria.ru/20240606/araviya-1951100805.html
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экономика, бразилия, россия, юар, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), брикс, санкции в отношении россии
Экономика, Бразилия, Россия, ЮАР, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), БРИКС, Санкции в отношении России
Росавиация заявила о влиянии санкций на запуск авиарейсов в Бразилию и ЮАР

Росавиация: санкции против России мешают запустить прямые рейсы в Бразилию и ЮАР

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Самолет - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Зарубежные санкции в отношении России мешают старту прямых рейсов между Россией и Бразилией, а также между Россией и ЮАР, заявил во время Туристического форума БРИКС глава Росавиации Дмитрий Ядров.
"Отдельно хотелось бы остановиться на Бразилии и ЮАР. В настоящее время у нас с этими странами не осуществляются авиаперевозки. На протяжении длительного периода времени с Бразилией работаем, но даже установление чартерных авиарейсов с учетом той санкционной политики в отношении российских авиакомпаний, которая ведется с точки зрения возможности дозаправки воздушных судов, в ближайшее время открытие не представляется", - сказал он.
По словам Ядрова, "по ЮАР тоже идут движения". С одной стороны они положительные, с другой - опять же есть вероятность осуществления экстренных посадок в странах, которые могут оказать соответствующее "санкционное воздействие на российские авиакомпании", что накладывает определенный риск.
"В любом случае… могут быть какие-то подвижки", - заключил глава Росавиации.
Флаг Саудовской Аравии на одной из улиц города Джидда - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Россия хочет запустить прямые авиарейсы в Саудовскую Аравию до конца года
6 июня, 17:45
 
ЭкономикаБразилияРоссияЮАРФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)БРИКССанкции в отношении России
 
 
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