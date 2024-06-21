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ЕС может изменить механизм продления санкций против России, заявили в ЕК - РИА Новости, 21.06.2024
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13:37 21.06.2024 (обновлено: 13:43 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/sanktsii-1954503910.html
ЕС может изменить механизм продления санкций против России, заявили в ЕК
ЕС может изменить механизм продления санкций против России, заявили в ЕК - РИА Новости, 21.06.2024
ЕС может изменить механизм продления санкций против России, заявили в ЕК
Евросоюз обсуждает возможность изменить действующий механизм продления санкций против России раз в полгода, чтобы иметь возможность погашать кредит Украине на... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T13:37
2024-06-21T13:43
экономика
россия
евросоюз
еврокомиссия
сергей лавров
паоло джентилони
g7
жозеп боррель
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БРЮССЕЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Евросоюз обсуждает возможность изменить действующий механизм продления санкций против России раз в полгода, чтобы иметь возможность погашать кредит Украине на 50 миллиардов евро из доходов от российских активов в долгосрочной перспективе даже в случае отмены ограничений, сообщил журналистам в Люксембурге еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони."Мы занимаемся дальнейшим рассмотрением вопроса изменения механизма, который в настоящее время предусматривает пересмотр каждые шесть месяцев. Для этого, как мы знаем, нужно достичь единогласия", - заявил еврокомиссар перед началом заседания министров финансов стран Евросоюза.По его словам, также прорабатываются решения на случай, если единогласного одобрения коррекции механизма продления санкций достичь не удастся."Мы также осознаем, что у нас есть возможность подготовить условия (для погашения – ред.) кредита также без использования это режима. Мы будем обязательно над этим работать, но нет сомнений и в том, что мы можем представить наше участие в этом кредите и в том случае, если не можем достичь единогласного решения", - добавил еврокомиссар.Совет ЕС 21 мая утвердил предложение Жозепа Борреля, которое предполагает направление 90% получаемых депозитариями доходов от иммобилизованных в ЕС российских активов в бюджет ЕС для оказания военной помощи Украине, еще 10% будут направлены на программы по восстановлению Украины.В то же время, страны G7 в ходе июньского саммита в Италии обещали, что предоставят Украине до конца года кредиты на сумму порядка 50 миллиардов долларов, которые будут погашаться из доходов от активов РФ.При этом ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обещала Киеву перечислить первые деньги из доходов от замороженных активов РФ уже в июле этого года.После начала Россией спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240618/ekonomika-1953538556.html
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экономика, россия, евросоюз, еврокомиссия, сергей лавров, паоло джентилони, g7, жозеп боррель, украина, италия
Экономика, Россия, Евросоюз, Еврокомиссия, Сергей Лавров, Паоло Джентилони, G7, Жозеп Боррель, Украина, Италия
ЕС может изменить механизм продления санкций против России, заявили в ЕК

ЕК: ЕС ищет пути использования российских активов для погашения кредиту Киеву

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Евросоюз обсуждает возможность изменить действующий механизм продления санкций против России раз в полгода, чтобы иметь возможность погашать кредит Украине на 50 миллиардов евро из доходов от российских активов в долгосрочной перспективе даже в случае отмены ограничений, сообщил журналистам в Люксембурге еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.
"Мы занимаемся дальнейшим рассмотрением вопроса изменения механизма, который в настоящее время предусматривает пересмотр каждые шесть месяцев. Для этого, как мы знаем, нужно достичь единогласия", - заявил еврокомиссар перед началом заседания министров финансов стран Евросоюза.
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Российские активы разрушают экономику Запада
18 июня, 08:00
По его словам, также прорабатываются решения на случай, если единогласного одобрения коррекции механизма продления санкций достичь не удастся.
«
"Мы также осознаем, что у нас есть возможность подготовить условия (для погашения – ред.) кредита также без использования это режима. Мы будем обязательно над этим работать, но нет сомнений и в том, что мы можем представить наше участие в этом кредите и в том случае, если не можем достичь единогласного решения", - добавил еврокомиссар.
Совет ЕС 21 мая утвердил предложение Жозепа Борреля, которое предполагает направление 90% получаемых депозитариями доходов от иммобилизованных в ЕС российских активов в бюджет ЕС для оказания военной помощи Украине, еще 10% будут направлены на программы по восстановлению Украины.
В то же время, страны G7 в ходе июньского саммита в Италии обещали, что предоставят Украине до конца года кредиты на сумму порядка 50 миллиардов долларов, которые будут погашаться из доходов от активов РФ.
Вид на здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
Минфин США заявил о наличии оснований для действий с российскими активами
16 июня, 20:13
При этом ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обещала Киеву перечислить первые деньги из доходов от замороженных активов РФ уже в июле этого года.
После начала Россией спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Запад может в следующий раз изъять активы у кого угодно, заявил Путин
14 июня, 13:19
 
ЭкономикаРоссияЕвросоюзЕврокомиссияСергей ЛавровПаоло ДжентилониG7Жозеп БоррельУкраинаИталия
 
 
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