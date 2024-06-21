ЕС может изменить механизм продления санкций против России, заявили в ЕК
ЕК: ЕС ищет пути использования российских активов для погашения кредиту Киеву
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Евросоюз обсуждает возможность изменить действующий механизм продления санкций против России раз в полгода, чтобы иметь возможность погашать кредит Украине на 50 миллиардов евро из доходов от российских активов в долгосрочной перспективе даже в случае отмены ограничений, сообщил журналистам в Люксембурге еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.
"Мы занимаемся дальнейшим рассмотрением вопроса изменения механизма, который в настоящее время предусматривает пересмотр каждые шесть месяцев. Для этого, как мы знаем, нужно достичь единогласия", - заявил еврокомиссар перед началом заседания министров финансов стран Евросоюза.
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По его словам, также прорабатываются решения на случай, если единогласного одобрения коррекции механизма продления санкций достичь не удастся.
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"Мы также осознаем, что у нас есть возможность подготовить условия (для погашения – ред.) кредита также без использования это режима. Мы будем обязательно над этим работать, но нет сомнений и в том, что мы можем представить наше участие в этом кредите и в том случае, если не можем достичь единогласного решения", - добавил еврокомиссар.
Совет ЕС 21 мая утвердил предложение Жозепа Борреля, которое предполагает направление 90% получаемых депозитариями доходов от иммобилизованных в ЕС российских активов в бюджет ЕС для оказания военной помощи Украине, еще 10% будут направлены на программы по восстановлению Украины.
При этом ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обещала Киеву перечислить первые деньги из доходов от замороженных активов РФ уже в июле этого года.
После начала Россией спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.