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На Сахалине выделили 88 млн рублей на реализацию проектов для бизнеса - РИА Новости, 21.06.2024
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13:43 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/sakhalin-1954506238.html
На Сахалине выделили 88 млн рублей на реализацию проектов для бизнеса
На Сахалине выделили 88 млн рублей на реализацию проектов для бизнеса - РИА Новости, 21.06.2024
На Сахалине выделили 88 млн рублей на реализацию проектов для бизнеса
В Сахалинской области на реализацию предпринимательских проектов выделено 88 миллионов рублей в этом году, это позволило островным компаниям обновить свою... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T13:43
2024-06-21T13:43
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. В Сахалинской области на реализацию предпринимательских проектов выделено 88 миллионов рублей в этом году, это позволило островным компаниям обновить свою технику и оборудование, сообщает пресс-служба правительства региона. Правительство поддерживает несколько региональных программ по развитию торговли и развитию малого и среднего бизнеса. Они позволяют предпринимателям возместить затраты на приобретенное оборудование для основного вида деятельности, молодым предпринимателям до 25 лет – получить субсидию от 100 до 500 тысяч рублей, а социальным бизнесам – гранты до 500 тысяч рублей. На данный момент в Сахалинской области треть населения занимается предпринимательской деятельностью в сфере малого и среднего бизнеса. Общее количество предпринимателей в регионе превышает 22 тысячи человек, из которых около 8 тысяч юридические лица и более 14 тысяч индивидуальные предприниматели. "Оказание всесторонней поддержки бизнесу – одна из приоритетных задач федерального правительства, которая находится на контроле президента. Поэтому важно создавать условия для предпринимателей, чтобы они могли развиваться, инвестировать и создавать новые рабочие места", – отметил полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, его слова приводит пресс-служба. Он добавил, что правительство стремится создать благоприятные условия для развития бизнеса и готовы оказывать всестороннюю поддержку на каждом этапе его развития.
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , юрий трутнев, сахалин, сахалинская область
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Юрий Трутнев, Сахалин, Сахалинская область

На Сахалине выделили 88 млн рублей на реализацию проектов для бизнеса

© Фото : правительство Сахалинской области/TelegramНа Сахалине выделили 88 млн рублей на реализацию проектов для бизнеса
На Сахалине выделили 88 млн рублей на реализацию проектов для бизнеса - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© Фото : правительство Сахалинской области/Telegram
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. В Сахалинской области на реализацию предпринимательских проектов выделено 88 миллионов рублей в этом году, это позволило островным компаниям обновить свою технику и оборудование, сообщает пресс-служба правительства региона.
Правительство поддерживает несколько региональных программ по развитию торговли и развитию малого и среднего бизнеса. Они позволяют предпринимателям возместить затраты на приобретенное оборудование для основного вида деятельности, молодым предпринимателям до 25 лет – получить субсидию от 100 до 500 тысяч рублей, а социальным бизнесам – гранты до 500 тысяч рублей.
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На данный момент в Сахалинской области треть населения занимается предпринимательской деятельностью в сфере малого и среднего бизнеса. Общее количество предпринимателей в регионе превышает 22 тысячи человек, из которых около 8 тысяч юридические лица и более 14 тысяч индивидуальные предприниматели.
"Оказание всесторонней поддержки бизнесу – одна из приоритетных задач федерального правительства, которая находится на контроле президента. Поэтому важно создавать условия для предпринимателей, чтобы они могли развиваться, инвестировать и создавать новые рабочие места", – отметил полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, его слова приводит пресс-служба.
Он добавил, что правительство стремится создать благоприятные условия для развития бизнеса и готовы оказывать всестороннюю поддержку на каждом этапе его развития.
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаЮрий ТрутневСахалинСахалинская область
 
 
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