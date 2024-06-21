https://ria.ru/20240621/sakhalin-1954506238.html

На Сахалине выделили 88 млн рублей на реализацию проектов для бизнеса

На Сахалине выделили 88 млн рублей на реализацию проектов для бизнеса - РИА Новости, 21.06.2024

На Сахалине выделили 88 млн рублей на реализацию проектов для бизнеса

В Сахалинской области на реализацию предпринимательских проектов выделено 88 миллионов рублей в этом году, это позволило островным компаниям обновить свою... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T13:43

2024-06-21T13:43

2024-06-21T13:43

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. В Сахалинской области на реализацию предпринимательских проектов выделено 88 миллионов рублей в этом году, это позволило островным компаниям обновить свою технику и оборудование, сообщает пресс-служба правительства региона. Правительство поддерживает несколько региональных программ по развитию торговли и развитию малого и среднего бизнеса. Они позволяют предпринимателям возместить затраты на приобретенное оборудование для основного вида деятельности, молодым предпринимателям до 25 лет – получить субсидию от 100 до 500 тысяч рублей, а социальным бизнесам – гранты до 500 тысяч рублей. На данный момент в Сахалинской области треть населения занимается предпринимательской деятельностью в сфере малого и среднего бизнеса. Общее количество предпринимателей в регионе превышает 22 тысячи человек, из которых около 8 тысяч юридические лица и более 14 тысяч индивидуальные предприниматели. "Оказание всесторонней поддержки бизнесу – одна из приоритетных задач федерального правительства, которая находится на контроле президента. Поэтому важно создавать условия для предпринимателей, чтобы они могли развиваться, инвестировать и создавать новые рабочие места", – отметил полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, его слова приводит пресс-служба. Он добавил, что правительство стремится создать благоприятные условия для развития бизнеса и готовы оказывать всестороннюю поддержку на каждом этапе его развития.

https://ria.ru/20240621/popravki-1954466606.html

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сахалинская область

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Артем Смирнов

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , юрий трутнев, сахалин, сахалинская область