https://ria.ru/20240621/rudenya-1954496839.html

Руденя: наш долг – сохранить правду о жертвах фашистского террора

Руденя: наш долг – сохранить правду о жертвах фашистского террора - РИА Новости, 21.06.2024

Руденя: наш долг – сохранить правду о жертвах фашистского террора

Современное поколение должно сохранить историческую правду о неисчислимых жертвах кровавого фашистского террора, которому подвергся народ в период с 1941 по... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T13:11

2024-06-21T13:11

2024-06-21T13:11

тверская область

ржевский район

германия

игорь руденя

тверской областной суд

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Современное поколение должно сохранить историческую правду о неисчислимых жертвах кровавого фашистского террора, которому подвергся народ в период с 1941 по 1945 годы, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя. В пятницу он выступил с обвинительной речью на заседании Тверского областного суда, по итогам которого был признан юридический факт геноцида фашистами советского народа в годы Великой Отечественной войны. Процесс по установлению факта геноцида немецко-фашистскими захватчиками советского народа в Калининской области начался 27 мая 2024 года. Заявление было подано в целях защиты национальных интересов Российской Федерации, законных прав и интересов родственников погибших, восстановления исторической справедливости. Документ содержит требование признать геноцидом вновь выявленные преступления, совершенные в указанный период немецко-фашистскими захватчиками в отношении не менее 64 651 жителя Калининской области, – это представители мирного населения и военнопленные. В своем выступлении с обвинительной речью Руденя рассказал о фактах преступлений фашистов на территории Калининской области. "Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что чудовищным преступлениям нацистов и их пособников в отношении советских граждан во время Великой Отечественной войны нет ни оправдания, ни прощения. Они не имеют срока давности. Сегодня нацизм вновь поднял голову и снова совершает свои варварские преступления. И наш долг – сохранить историческую правду о неисчислимых жертвах кровавого фашистского террора, которому подвергся наш народ в период с 1941-го по 1945 годы", - приводит пресс-служба правительства Тверской области слова Рудени. Он добавил, что собранные многочисленные факты, документальные свидетельства подтверждают, что такого жестокого геноцида, который устроили нацисты на территории нашей страны и Калининской области (сегодня Тверской), история до этого не знала. "Особой жестокостью к советским гражданам отличались карательные отряды, в состав которых входили пособники нацистов из числа поляков, финнов, итальянцев, румын, украинцев, и представителей всех трех прибалтийских стран", - заявил Руденя. Так, в 1942 – 1943 годах группы карателей, в том числе 13 литовского батальона фашисткой армии, предприняли несколько экспедиций в западные районы Калининской области. Преступники зверствовали, убивали мирных жителей, угоняли в рабство в Германию. Разграбив дома граждан, сжигали деревни. Отмечается, что всего во время Великой Отечественной войны на территории Калининской области было полностью уничтожено более 7 тысячи населенных пунктов. Заживо сжигали жителей целых деревень, в частности в деревне Ксты Пеновского района и в деревне Афанасово Ржевского района. Фашисты не жалели ни детей, ни стариков, ни женщин. Также есть многочисленные задокументированные свидетельства об использовании фашистской армией мирного населения в качестве живого щита на поле боя. Так, 18 декабря 1941 года, отступая из Калинина, нацисты вели впереди жителей, женщин, детей и стариков деревни Максимовское и соседних деревень, одновременно расстреливая безоружных людей. Всего за время оккупации Калининской области было убито, замучено, погибло не менее 40 876 человек, более 23 735 человек было угнано в Германию. В общей сложности в Калининской области было разрушено порядка 1400 школ, 120 дошкольных учреждений, 380 больниц, около 40 библиотек и музеев. Глава региона подчеркнул, что Тверская область сегодня является одним из центров патриотической и поисковой работы в России, сохранения памяти о подвиге нашего народа в годы Великой Отечественной войны и изучения ее истории. Как отметил Руденя, в Тверской области будет продолжена системная работа по установлению всех фактов и участников преступлений, совершённых фашистами и их приспешниками на территории региона. Тверской областной суд удовлетворил заявление прокурора и признал геноцидом народов СССР действия немецко-фашистских захватчиков в период Великой Отечественной войны на территории региона.

https://ria.ru/20240611/nagrady-1952182601.html

https://ria.ru/20240619/stroitelstvo-1953955308.html

https://ria.ru/20240618/prioritety-1953731167.html

ржевский район

германия

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Артем Смирнов

ржевский район, германия, игорь руденя, тверской областной суд, великая отечественная война (1941-1945)