https://ria.ru/20240621/rai-1954432098.html

В Италии прогремел взрыв на заводе по производству алюминия

В Италии прогремел взрыв на заводе по производству алюминия - РИА Новости, 21.06.2024

В Италии прогремел взрыв на заводе по производству алюминия

Взрыв произошел на предприятии по производству алюминия в городе Больцано на севере Италии, пострадали не менее шести человек, сообщает региональный филиал... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T09:10

2024-06-21T09:10

2024-06-21T09:13

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Взрыв произошел на предприятии по производству алюминия в городе Больцано на севере Италии, пострадали не менее шести человек, сообщает региональный филиал телеканала Rai. Взрыв произошел в ночь на пятницу. Один из пострадавших в критическом состоянии находится в реанимационном отделении больницы в Больцано, центре одноименной провинции. Еще четыре человека доставлены в специализированные ожоговые центры в Милане, Вероне и в немецком городе Мурнау. О причинах взрыва не сообщается. На месте происшествия работают пожарные и полиция.

https://ria.ru/20230927/vzryv-1898988846.html

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в мире, италия, милан, верона