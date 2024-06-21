https://ria.ru/20240621/proekt-1954547542.html

Евраев и Силуанов обсудили проект третьего моста через Волгу

Евраев и Силуанов обсудили проект третьего моста через Волгу - РИА Новости, 21.06.2024

Евраев и Силуанов обсудили проект третьего моста через Волгу

Губернатор Михаил Евраев и министр финансов РФ Антон Силуанов на двусторонней встрече в Москве обсудили строительство в Ярославле третьего моста через Волгу и... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T15:43

2024-06-21T15:43

2024-06-21T15:43

ярославская область

ярославль

антон силуанов

михаил евраев

главгосэкспертиза

строительство

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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Губернатор Михаил Евраев и министр финансов РФ Антон Силуанов на двусторонней встрече в Москве обсудили строительство в Ярославле третьего моста через Волгу и другие ключевые проекты развития Ярославской области, сообщает правительство региона. На встрече Антон Силуанов отметил, что в курсе большинства сложных вопросов, которые предстоит решить Ярославской области. Поддержка по ним будет оказана с учетом инвестиционных возможностей федерального бюджета, отметил министр. "В настоящее время, отмечалось на встрече, важнейшим вопросом для региона является строительство моста через Волгу в Ярославле. За счет средств областного бюджета уже проведен технологический и ценовой аудит обоснования инвестиций, проект в настоящее время проходит через Главгосэкспертизу России", - сообщает областное правительство. Также на встрече обсудили, в частности, реконструкцию трассы М8 "Холмогоры", которая связывает Москву с семью субъектами РФ, в том числе и с Ярославской областью. Протяженность трассы в регионе – 260 километров, продвижение по узкому 65-километровому участку затруднено из-за пробок. Михаил Евраев отметил необходимость расширения этого отрезка до четырех полос (по две в каждую сторону). "Наша задача состоит в том, чтобы Ярославская область была максимально представлена во всех федеральных программах и проектах, которые правительство РФ будет реализовывать в ближайшие пять лет. Безусловно, личная встреча с министром финансов Антоном Силуановым позволяет вывести все обсуждения на уровень ключевой повестки и перейти на стадию практической реализации", - подчеркнул Михаил Евраев по итогам мероприятия. Губернатор сообщил, что благодаря интенсивной работе в Москве уже удалось решить значимые и финансово емкие для региона задачи, в частности, направленные на ликвидацию "зеленых масел" в Ярославле и кислогудронных прудов в Тутаевском районе, а также на создание важных социальных объектов – школ, поликлиник и других.

https://ria.ru/20240620/reyting-1954326351.html

https://ria.ru/20240619/tramvai-1954088169.html

ярославль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ярославль, антон силуанов, михаил евраев, главгосэкспертиза, строительство