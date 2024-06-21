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Прилепин раскрыл, почему сейчас не может заниматься политикой - РИА Новости, 21.06.2024
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17:16 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/prilepin-1954578629.html
Прилепин раскрыл, почему сейчас не может заниматься политикой
Прилепин раскрыл, почему сейчас не может заниматься политикой - РИА Новости, 21.06.2024
Прилепин раскрыл, почему сейчас не может заниматься политикой
Писатель и политический деятель Захар Прилепин заявил, что является действующим военнослужащим на лечении и, возможно, вернется к политической деятельности по... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T17:16
2024-06-21T17:16
захар прилепин
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Писатель и политический деятель Захар Прилепин заявил, что является действующим военнослужащим на лечении и, возможно, вернется к политической деятельности по завершении СВО. "Я искренне для себя решил, что сейчас, именно во время СВО, не время для публичной политики. Сейчас я какие-то свои убеждения идеологические высказываю и буду высказывать. А для политических баталий я не вижу ни времени, ни возможности. Я действующий военнослужащий на излечении и, согласно контракту, не имею права заниматься политикой", - сказал Прилепин на встрече с участниками программы "Мастерская новых медиа". Он отметил, что с удовольствием воспринял данную часть контракта и приостановил свое членство в партии "Справедливая Россия - За Правду". "Поэтому я ни в чем не участвую, не хожу на заседания, не хожу на совещания и испытываю от этого бесконечное удовольствие, потому что стране воюющей пока не надо политики. Когда она закончится, возможно, опять займемся", - добавил писатель.
https://ria.ru/20240203/svo-1925123454.html
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захар прилепин
Захар Прилепин
Прилепин раскрыл, почему сейчас не может заниматься политикой

Прилепин: не могу заниматься политикой, так как являюсь действующим военным

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЗахар Прилепин
Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Захар Прилепин . Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Писатель и политический деятель Захар Прилепин заявил, что является действующим военнослужащим на лечении и, возможно, вернется к политической деятельности по завершении СВО.
«
"Я искренне для себя решил, что сейчас, именно во время СВО, не время для публичной политики. Сейчас я какие-то свои убеждения идеологические высказываю и буду высказывать. А для политических баталий я не вижу ни времени, ни возможности. Я действующий военнослужащий на излечении и, согласно контракту, не имею права заниматься политикой", - сказал Прилепин на встрече с участниками программы "Мастерская новых медиа".
Он отметил, что с удовольствием воспринял данную часть контракта и приостановил свое членство в партии "Справедливая Россия - За Правду".
«
"Поэтому я ни в чем не участвую, не хожу на заседания, не хожу на совещания и испытываю от этого бесконечное удовольствие, потому что стране воюющей пока не надо политики. Когда она закончится, возможно, опять займемся", - добавил писатель.
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