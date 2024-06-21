https://ria.ru/20240621/politsiya-1954442827.html

В Петербурге курьер на электровелосипеде сбил женщину

В Петербурге курьер на электровелосипеде сбил женщину - РИА Новости, 21.06.2024

В Петербурге курьер на электровелосипеде сбил женщину

Полиция Санкт-Петербурга задержала курьера службы доставки, на электровелосипеде сбившего женщину, которая шла по тротуару, и уехавшего с места происшествия,... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T10:13

2024-06-21T10:13

2024-06-21T10:36

происшествия

санкт-петербург

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала курьера службы доставки, на электровелосипеде сбившего женщину, которая шла по тротуару, и уехавшего с места происшествия, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, во вторник вечером на улице Подвойского в Невском районе курьер службы доставки, двигаясь по тротуару на электровелосипеде, не справился с управлением, сбил 52-летнюю женщину и скрылся. Пострадавшая попала в больницу, ее травмы расцениваются как тяжкий вред здоровью. "Сотрудники полиции Невского района провели расследование, в результате которого предполагаемый виновник инцидента был установлен и задержан. Им оказался 24-летний гражданин одного из государств ближнего зарубежья", – говорится в сообщении. Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта. Курьер задержан, заключают в полиции.

https://ria.ru/20240505/kurer-1944003335.html

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происшествия, санкт-петербург, россия