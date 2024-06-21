Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге курьер на электровелосипеде сбил женщину - РИА Новости, 21.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:13 21.06.2024 (обновлено: 10:36 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/politsiya-1954442827.html
В Петербурге курьер на электровелосипеде сбил женщину
В Петербурге курьер на электровелосипеде сбил женщину - РИА Новости, 21.06.2024
В Петербурге курьер на электровелосипеде сбил женщину
Полиция Санкт-Петербурга задержала курьера службы доставки, на электровелосипеде сбившего женщину, которая шла по тротуару, и уехавшего с места происшествия,... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T10:13
2024-06-21T10:36
происшествия
санкт-петербург
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/15/1954447669_0:207:534:507_1920x0_80_0_0_727d98d09aa503c01a155da4d7576384.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала курьера службы доставки, на электровелосипеде сбившего женщину, которая шла по тротуару, и уехавшего с места происшествия, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, во вторник вечером на улице Подвойского в Невском районе курьер службы доставки, двигаясь по тротуару на электровелосипеде, не справился с управлением, сбил 52-летнюю женщину и скрылся. Пострадавшая попала в больницу, ее травмы расцениваются как тяжкий вред здоровью. "Сотрудники полиции Невского района провели расследование, в результате которого предполагаемый виновник инцидента был установлен и задержан. Им оказался 24-летний гражданин одного из государств ближнего зарубежья", – говорится в сообщении. Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта. Курьер задержан, заключают в полиции.
https://ria.ru/20240505/kurer-1944003335.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/15/1954447669_0:196:534:597_1920x0_80_0_0_b0a9036c76df2d1c7cde2eef3f51230f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия
В Петербурге курьер на электровелосипеде сбил женщину

В Петербурге задержали курьера службы доставки, сбившего женщину и скрывшегося

© Кадр видео из соцсетейКурьер, сбивший женщину на тротуаре в Санкт-Петербурге
Курьер, сбивший женщину на тротуаре в Санкт-Петербурге
© Кадр видео из соцсетей
Курьер, сбивший женщину на тротуаре в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала курьера службы доставки, на электровелосипеде сбившего женщину, которая шла по тротуару, и уехавшего с места происшествия, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, во вторник вечером на улице Подвойского в Невском районе курьер службы доставки, двигаясь по тротуару на электровелосипеде, не справился с управлением, сбил 52-летнюю женщину и скрылся. Пострадавшая попала в больницу, ее травмы расцениваются как тяжкий вред здоровью.
«
"Сотрудники полиции Невского района провели расследование, в результате которого предполагаемый виновник инцидента был установлен и задержан. Им оказался 24-летний гражданин одного из государств ближнего зарубежья", – говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта. Курьер задержан, заключают в полиции.
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
В Москве курьер на электровелосипеде наехал на ребенка
5 мая, 18:10
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала