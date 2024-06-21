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Жительница Петербурга получила десять лет колонии за поджог военкомата - РИА Новости, 21.06.2024
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11:50 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/peterburg-1954469605.html
Жительница Петербурга получила десять лет колонии за поджог военкомата
Жительница Петербурга получила десять лет колонии за поджог военкомата - РИА Новости, 21.06.2024
Жительница Петербурга получила десять лет колонии за поджог военкомата
Жительница Петербурга осуждена на 10 лет колонии за поджог военного комиссариата в Выборгском районе города, сообщает объединенная пресс-служба судов... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T11:50
2024-06-21T11:50
происшествия
санкт-петербург
выборгский район
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Жительница Петербурга осуждена на 10 лет колонии за поджог военного комиссариата в Выборгском районе города, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в своем Telegram-канале. "Первый западный окружной военный суд огласил приговор в отношении Елены Комаричевой, признанной виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК РФ (теракт). Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет в ИК общего режима", - сообщает пресс-служба. Военный суд установил, что Комаричева получила от неустановленного лица по WhatsApp инструкции, по которым изготовила три сосуда с легковоспламеняющейся смесью с самодельным запалом, и 7 сентября 2023 года отправилась к зданию призывного пункта военкомата Выборгского района Санкт-Петербурга. Там она подожгла смеси в бутылках "и бросила их в деревянное дверное полотно запасного выхода призывного пункта". "После чего с целью более интенсивного воспламенения также подожгла ранее разлитую по дверному полотну запасного выхода оставшуюся горючую жидкость из этих бутылок, причинив ущерб на 37 099 рублей", - сообщает пресс-служба. Отмечается, что Комаричева вела трансляцию в прямом эфире своих действий, а также пыталась разбить окна в здании.
https://ria.ru/20240620/muzhchina-1954372354.html
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происшествия, санкт-петербург, выборгский район, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Выборгский район, Россия
Жительница Петербурга получила десять лет колонии за поджог военкомата

Суд: в Петербурге женщина осуждена на 10 лет колонии за поджог военкомата

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Жительница Петербурга осуждена на 10 лет колонии за поджог военного комиссариата в Выборгском районе города, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в своем Telegram-канале.
"Первый западный окружной военный суд огласил приговор в отношении Елены Комаричевой, признанной виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК РФ (теракт). Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет в ИК общего режима", - сообщает пресс-служба.
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Военный суд установил, что Комаричева получила от неустановленного лица по WhatsApp инструкции, по которым изготовила три сосуда с легковоспламеняющейся смесью с самодельным запалом, и 7 сентября 2023 года отправилась к зданию призывного пункта военкомата Выборгского района Санкт-Петербурга. Там она подожгла смеси в бутылках "и бросила их в деревянное дверное полотно запасного выхода призывного пункта".
"После чего с целью более интенсивного воспламенения также подожгла ранее разлитую по дверному полотну запасного выхода оставшуюся горючую жидкость из этих бутылок, причинив ущерб на 37 099 рублей", - сообщает пресс-служба.
Отмечается, что Комаричева вела трансляцию в прямом эфире своих действий, а также пыталась разбить окна в здании.
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