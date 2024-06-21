https://ria.ru/20240621/peterburg-1954469605.html

Жительница Петербурга получила десять лет колонии за поджог военкомата

Жительница Петербурга получила десять лет колонии за поджог военкомата - РИА Новости, 21.06.2024

Жительница Петербурга получила десять лет колонии за поджог военкомата

Жительница Петербурга осуждена на 10 лет колонии за поджог военного комиссариата в Выборгском районе города, сообщает объединенная пресс-служба судов... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T11:50

2024-06-21T11:50

2024-06-21T11:50

происшествия

санкт-петербург

выборгский район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Жительница Петербурга осуждена на 10 лет колонии за поджог военного комиссариата в Выборгском районе города, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в своем Telegram-канале. "Первый западный окружной военный суд огласил приговор в отношении Елены Комаричевой, признанной виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК РФ (теракт). Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет в ИК общего режима", - сообщает пресс-служба. Военный суд установил, что Комаричева получила от неустановленного лица по WhatsApp инструкции, по которым изготовила три сосуда с легковоспламеняющейся смесью с самодельным запалом, и 7 сентября 2023 года отправилась к зданию призывного пункта военкомата Выборгского района Санкт-Петербурга. Там она подожгла смеси в бутылках "и бросила их в деревянное дверное полотно запасного выхода призывного пункта". "После чего с целью более интенсивного воспламенения также подожгла ранее разлитую по дверному полотну запасного выхода оставшуюся горючую жидкость из этих бутылок, причинив ущерб на 37 099 рублей", - сообщает пресс-служба. Отмечается, что Комаричева вела трансляцию в прямом эфире своих действий, а также пыталась разбить окна в здании.

https://ria.ru/20240620/muzhchina-1954372354.html

https://ria.ru/20240520/proisshestviya-1947229833.html

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происшествия, санкт-петербург, выборгский район, россия