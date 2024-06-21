https://ria.ru/20240621/peskov-1954513758.html

В Кремле прокомментировали санкции США против "Лаборатории Касперского"

В Кремле прокомментировали санкции США против "Лаборатории Касперского" - РИА Новости, 21.06.2024

В Кремле прокомментировали санкции США против "Лаборатории Касперского"

Экспортные ограничения со стороны США в отношении российского разработчика антивирусного программного обеспечения "Лаборатория Касперского" - пример нечестной... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T14:02

2024-06-21T14:02

2024-06-21T14:02

экономика

технологии

сша

россия

дмитрий песков

лаборатория касперского

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Экспортные ограничения со стороны США в отношении российского разработчика антивирусного программного обеспечения "Лаборатория Касперского" - пример нечестной конкуренции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее США ввели экспортные ограничения в отношении российского разработчика антивирусного программного обеспечения "Лаборатория Касперского". "Лаборатория Касперского" - это компания, которая весьма и весьма конкурента на соответствующем сегменте рынка на международном уровне, а по многим параметрам превосходит своих конкурентов. Излюбленная техника, излюбленный прием несправедливой, нечестной конкуренции со стороны США. Они прибегают к таким приемам каждый раз", - сообщил Песков журналистам.

https://ria.ru/20240621/labaratoriya_kasperskogo-1954410930.html

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экономика, технологии, сша, россия, дмитрий песков, лаборатория касперского, санкции в отношении россии