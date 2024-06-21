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В Кремле прокомментировали санкции США против "Лаборатории Касперского" - РИА Новости, 21.06.2024
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14:02 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/peskov-1954513758.html
В Кремле прокомментировали санкции США против "Лаборатории Касперского"
В Кремле прокомментировали санкции США против "Лаборатории Касперского" - РИА Новости, 21.06.2024
В Кремле прокомментировали санкции США против "Лаборатории Касперского"
Экспортные ограничения со стороны США в отношении российского разработчика антивирусного программного обеспечения "Лаборатория Касперского" - пример нечестной... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T14:02
2024-06-21T14:02
экономика
технологии
сша
россия
дмитрий песков
лаборатория касперского
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Экспортные ограничения со стороны США в отношении российского разработчика антивирусного программного обеспечения "Лаборатория Касперского" - пример нечестной конкуренции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее США ввели экспортные ограничения в отношении российского разработчика антивирусного программного обеспечения "Лаборатория Касперского". "Лаборатория Касперского" - это компания, которая весьма и весьма конкурента на соответствующем сегменте рынка на международном уровне, а по многим параметрам превосходит своих конкурентов. Излюбленная техника, излюбленный прием несправедливой, нечестной конкуренции со стороны США. Они прибегают к таким приемам каждый раз", - сообщил Песков журналистам.
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экономика, технологии, сша, россия, дмитрий песков, лаборатория касперского, санкции в отношении россии
Экономика, Технологии, США, Россия, Дмитрий Песков, Лаборатория Касперского, Санкции в отношении России
В Кремле прокомментировали санкции США против "Лаборатории Касперского"

Песков назвал ограничения США против "Лаборатории Касперского" несправедливыми

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВывеска у здания компании "Лаборатория Касперского"
Вывеска у здания компании Лаборатория Касперского - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Вывеска у здания компании "Лаборатория Касперского" . Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Экспортные ограничения со стороны США в отношении российского разработчика антивирусного программного обеспечения "Лаборатория Касперского" - пример нечестной конкуренции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее США ввели экспортные ограничения в отношении российского разработчика антивирусного программного обеспечения "Лаборатория Касперского".
"Лаборатория Касперского" - это компания, которая весьма и весьма конкурента на соответствующем сегменте рынка на международном уровне, а по многим параметрам превосходит своих конкурентов. Излюбленная техника, излюбленный прием несправедливой, нечестной конкуренции со стороны США. Они прибегают к таким приемам каждый раз", - сообщил Песков журналистам.
Лаборатория Касперского
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Вчера, 01:33
 
ЭкономикаТехнологииСШАРоссияДмитрий ПесковЛаборатория КасперскогоСанкции в отношении России
 
 
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