https://ria.ru/20240621/peskov-1954512089.html

Песков прокомментировал американские заявления по ядерным переговорам

Песков прокомментировал американские заявления по ядерным переговорам - РИА Новости, 21.06.2024

Песков прокомментировал американские заявления по ядерным переговорам

Условия Вашингтона по возможным ядерным переговорам с Москвой показывают, что американские чиновники не следят за заявлениями президента России Владимира... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T14:00

2024-06-21T14:00

2024-06-21T14:01

москва

россия

вашингтон (штат)

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Условия Вашингтона по возможным ядерным переговорам с Москвой показывают, что американские чиновники не следят за заявлениями президента России Владимира Путина, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "По всей видимости те, кто делал эти заявления, не утруждались тем, чтобы внимательно следить за предыдущими словами президента России, а он говорил о перспективах диалога, что мы готовы к диалогу с США", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, что в Совете национальной безопасности США готовы к диалогу с Москвой по вопросу ядерных рисков.

https://ria.ru/20240608/voyna-1951697975.html

москва

россия

вашингтон (штат)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, россия, вашингтон (штат), дмитрий песков, владимир путин