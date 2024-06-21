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Песков прокомментировал американские заявления по ядерным переговорам - РИА Новости, 21.06.2024
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14:00 21.06.2024 (обновлено: 14:01 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/peskov-1954512089.html
Песков прокомментировал американские заявления по ядерным переговорам
Песков прокомментировал американские заявления по ядерным переговорам - РИА Новости, 21.06.2024
Песков прокомментировал американские заявления по ядерным переговорам
Условия Вашингтона по возможным ядерным переговорам с Москвой показывают, что американские чиновники не следят за заявлениями президента России Владимира... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T14:00
2024-06-21T14:01
москва
россия
вашингтон (штат)
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Условия Вашингтона по возможным ядерным переговорам с Москвой показывают, что американские чиновники не следят за заявлениями президента России Владимира Путина, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "По всей видимости те, кто делал эти заявления, не утруждались тем, чтобы внимательно следить за предыдущими словами президента России, а он говорил о перспективах диалога, что мы готовы к диалогу с США", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, что в Совете национальной безопасности США готовы к диалогу с Москвой по вопросу ядерных рисков.
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москва
россия
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москва, россия, вашингтон (штат), дмитрий песков, владимир путин
Москва, Россия, Вашингтон (штат), Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков прокомментировал американские заявления по ядерным переговорам

Песков: американские чиновники не следят за заявлениями Путина о диалоге

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Условия Вашингтона по возможным ядерным переговорам с Москвой показывают, что американские чиновники не следят за заявлениями президента России Владимира Путина, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"По всей видимости те, кто делал эти заявления, не утруждались тем, чтобы внимательно следить за предыдущими словами президента России, а он говорил о перспективах диалога, что мы готовы к диалогу с США", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, что в Совете национальной безопасности США готовы к диалогу с Москвой по вопросу ядерных рисков.
Ядерный взрыв - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
"Обстрел России": в США сделали заявление о ядерной войне
8 июня, 20:20
 
МоскваРоссияВашингтон (штат)Дмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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