https://ria.ru/20240621/peskov-1954512089.html
Песков прокомментировал американские заявления по ядерным переговорам
Песков прокомментировал американские заявления по ядерным переговорам - РИА Новости, 21.06.2024
Песков прокомментировал американские заявления по ядерным переговорам
Условия Вашингтона по возможным ядерным переговорам с Москвой показывают, что американские чиновники не следят за заявлениями президента России Владимира... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T14:00
2024-06-21T14:00
2024-06-21T14:01
москва
россия
вашингтон (штат)
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Условия Вашингтона по возможным ядерным переговорам с Москвой показывают, что американские чиновники не следят за заявлениями президента России Владимира Путина, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "По всей видимости те, кто делал эти заявления, не утруждались тем, чтобы внимательно следить за предыдущими словами президента России, а он говорил о перспективах диалога, что мы готовы к диалогу с США", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, что в Совете национальной безопасности США готовы к диалогу с Москвой по вопросу ядерных рисков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, вашингтон (штат), дмитрий песков, владимир путин
Москва, Россия, Вашингтон (штат), Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков прокомментировал американские заявления по ядерным переговорам
Песков: американские чиновники не следят за заявлениями Путина о диалоге