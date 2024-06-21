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Экс-глава изучавшего НЛО отдела Пентагона заявил, что ему угрожают - РИА Новости, 21.06.2024
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17:41 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/pentagon-1954588448.html
Экс-глава изучавшего НЛО отдела Пентагона заявил, что ему угрожают
Экс-глава изучавшего НЛО отдела Пентагона заявил, что ему угрожают - РИА Новости, 21.06.2024
Экс-глава изучавшего НЛО отдела Пентагона заявил, что ему угрожают
Предполагаемый экс-глава засекреченного подразделения Пентагона, занимавшегося изучением неопознанных летающих объектов (НЛО), Лью Элизондо утверждает, что... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T17:41
2024-06-21T17:41
в мире
сша
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Предполагаемый экс-глава засекреченного подразделения Пентагона, занимавшегося изучением неопознанных летающих объектов (НЛО), Лью Элизондо утверждает, что после того, как он стал информатором СМИ, ему и его коллегам стали поступать угрозы, сообщает телеканал Fox News. Элизондо, как он сам заявляет, возглавлял в Пентагоне Программу идентификации передовых аэрокосмических угроз, которая, помимо прочего, изучала и феномен НЛО. Как отмечает Fox News, за время работы подведомство не обнаружило каких-либо доказательств существования инопланетян и инопланетных технологий. "Лью Элизондо, который возглавлял засекреченное подразделение Пентагона, изучавшее НЛО, сказал, что в адрес его и "нескольких других информаторов, которые прежде участвовали в изучении правительством США неопознанных аномальных явлений", поступают угрозы", - сообщает телеканал. Элизондо заявил, что серьезно относится к угрозам, и предупредил, что у него нет суицидальных наклонностей, пристрастий к наркотикам или к иным нелегальным увлечениям. По его словам, если с ним или членами его семьи что-либо случится, публика будет точно знать, что произошло на самом деле. Ранее западная пресса сообщала, что секретный офис ЦРУ на протяжении десятилетий занимался поисками, как утверждается, разбившихся или уцелевших неопознанных летательных аппаратов по всему миру. На этом фоне интерес к теме НЛО возрос, а конгресс потребовал отчета властей об имеющихся у них сведениях. На этом фоне в августе прошлого года в конгрессе прошли слушания с участием ряда бывших американских военных и разведчиков, посвященные проблеме НЛО и работе властей с сообщениями о них. Один из участников слушаний утверждал, что правительство США обладает обломками не только самих неопознанных аппаратов, но, вероятно, и останками существ, которым они принадлежат.
https://ria.ru/20240308/nlo-1931951756.html
https://ria.ru/20231113/nlo-1909032080.html
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в мире, сша, министерство обороны сша, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, США, Министерство обороны США, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Экс-глава изучавшего НЛО отдела Пентагона заявил, что ему угрожают

Экс-глава подразделения Пентагона Элизондо заявил об угрозах из-за НЛО

© AP PhotoНеопознанный летающий объект в небе над Салемом, Орегон
Неопознанный летающий объект в небе над Салемом, Орегон - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© AP Photo
Неопознанный летающий объект в небе над Салемом, Орегон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Предполагаемый экс-глава засекреченного подразделения Пентагона, занимавшегося изучением неопознанных летающих объектов (НЛО), Лью Элизондо утверждает, что после того, как он стал информатором СМИ, ему и его коллегам стали поступать угрозы, сообщает телеканал Fox News.
Элизондо, как он сам заявляет, возглавлял в Пентагоне Программу идентификации передовых аэрокосмических угроз, которая, помимо прочего, изучала и феномен НЛО. Как отмечает Fox News, за время работы подведомство не обнаружило каких-либо доказательств существования инопланетян и инопланетных технологий.
Внеземная жизнь - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
Пентагон не нашел подтверждений существования НЛО
8 марта, 21:17
"Лью Элизондо, который возглавлял засекреченное подразделение Пентагона, изучавшее НЛО, сказал, что в адрес его и "нескольких других информаторов, которые прежде участвовали в изучении правительством США неопознанных аномальных явлений", поступают угрозы", - сообщает телеканал.
Элизондо заявил, что серьезно относится к угрозам, и предупредил, что у него нет суицидальных наклонностей, пристрастий к наркотикам или к иным нелегальным увлечениям. По его словам, если с ним или членами его семьи что-либо случится, публика будет точно знать, что произошло на самом деле.
Ранее западная пресса сообщала, что секретный офис ЦРУ на протяжении десятилетий занимался поисками, как утверждается, разбившихся или уцелевших неопознанных летательных аппаратов по всему миру. На этом фоне интерес к теме НЛО возрос, а конгресс потребовал отчета властей об имеющихся у них сведениях. На этом фоне в августе прошлого года в конгрессе прошли слушания с участием ряда бывших американских военных и разведчиков, посвященные проблеме НЛО и работе властей с сообщениями о них. Один из участников слушаний утверждал, что правительство США обладает обломками не только самих неопознанных аппаратов, но, вероятно, и останками существ, которым они принадлежат.
Шон Киркпатрик - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
Директор Пентагона по аномалиям перед отставкой сделал заявление об НЛО
13 ноября 2023, 01:21
 
В миреСШАМинистерство обороны СШАЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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