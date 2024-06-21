https://ria.ru/20240621/otdelenie-1954638954.html

В Донецке планируют открыть отделение РАН

В Донецке планируют открыть отделение РАН - РИА Новости, 21.06.2024

В Донецке планируют открыть отделение РАН

Отделение Российской академии наук (РАН) планируют открыть в Донецке, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T22:30

2024-06-21T22:30

2024-06-21T22:30

донецкая народная республика

донецк

луганская народная республика

денис пушилин

российская академия наук

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Отделение Российской академии наук (РАН) планируют открыть в Донецке, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "С ректорами наших вузов, представителями научного сообщества ДНР и ЛНР провел совещание по вопросу создания в Донецке Юго-Западного отделения Российской академии наук... Поручил сформировать рабочую группу по подготовке материалов для создания Юго-Западного отделения РАН, которую возглавит председатель Совета ректоров вузов ДНР Светлана Беспалова", - написал Пушилин в своем Telegram-канале. Глава республики отметил, что в ДНР есть научный, технологический, образовательный и производственный потенциал, и создание нового отделения РАН позволит собрать его "в единый кулак". Он также сообщил, что идея нашла поддержку не только в ДНР, но и у коллег из ЛНР.

https://ria.ru/20240208/ran-1926058133.html

донецкая народная республика

донецк

луганская народная республика

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донецкая народная республика, донецк, луганская народная республика, денис пушилин, российская академия наук