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В Донецке планируют открыть отделение РАН
В Донецке планируют открыть отделение РАН - РИА Новости, 21.06.2024
В Донецке планируют открыть отделение РАН
Отделение Российской академии наук (РАН) планируют открыть в Донецке, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T22:30
2024-06-21T22:30
2024-06-21T22:30
донецкая народная республика
донецк
луганская народная республика
денис пушилин
российская академия наук
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Отделение Российской академии наук (РАН) планируют открыть в Донецке, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "С ректорами наших вузов, представителями научного сообщества ДНР и ЛНР провел совещание по вопросу создания в Донецке Юго-Западного отделения Российской академии наук... Поручил сформировать рабочую группу по подготовке материалов для создания Юго-Западного отделения РАН, которую возглавит председатель Совета ректоров вузов ДНР Светлана Беспалова", - написал Пушилин в своем Telegram-канале. Глава республики отметил, что в ДНР есть научный, технологический, образовательный и производственный потенциал, и создание нового отделения РАН позволит собрать его "в единый кулак". Он также сообщил, что идея нашла поддержку не только в ДНР, но и у коллег из ЛНР.
https://ria.ru/20240208/ran-1926058133.html
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донецкая народная республика, донецк, луганская народная республика, денис пушилин, российская академия наук
Донецкая Народная Республика, Донецк, Луганская Народная Республика, Денис Пушилин, Российская академия наук
В Донецке планируют открыть отделение РАН
Пушилин: в Донецке планируют открыть отделение Российской академии наук