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В Таджикистане предложили создать центр гуманитарного реагирования ОДКБ - РИА Новости, 21.06.2024
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14:15 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/odkb-1954518827.html
В Таджикистане предложили создать центр гуманитарного реагирования ОДКБ
В Таджикистане предложили создать центр гуманитарного реагирования ОДКБ - РИА Новости, 21.06.2024
В Таджикистане предложили создать центр гуманитарного реагирования ОДКБ
Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин предложил создать в республике центр гуманитарного реагирования Организации Договора о коллективной... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T14:15
2024-06-21T14:15
в мире
таджикистан
хатлонская область
центральная азия
сироджиддин мухриддин
одкб
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ДУШАНБЕ, 21 июн – РИА Новости, Лидия Исамова. Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин предложил создать в республике центр гуманитарного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и разместить его на территории Хатлонской области, сообщает в пятницу пресс-служба внешнеполитического ведомства страны. "Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин предложил создать центр гуманитарного реагирования ОДКБ на территории Хатлонской области. Это инициативу он внес на заседании Совета министров иностранных дел Организации 21 июня в Алма-Ате", - говорится в сообщении. По словам министра, деятельность центра будет направлена на оперативное реагирование на потенциальные угрозы и гуманитарные кризисы. Глава МИД Таджикистана также подчеркнул значимость завершения многолетнего переговорного процесса по разработке целевой межгосударственной программы по укреплению таджикско-афганской границы и предложил инициировать подписание соответствующего решения Совета коллективной безопасности ОДКБ в июле текущего года. Особое внимание Мухриддин уделил проблемам религиозного радикализма. "Для региона Центральной Азии самым серьёзным вызовом является продвижение разрушительной идеологии религиозного радикализма", - сказал он. Министр также заявил о необходимости экспертной проработки инициативы о создании системы защиты информационного пространства ОДКБ. Кроме этого, он сообщил о готовности Таджикистана провести территории страны в 2024 году совместные учения "Рубеж-2024" с участием подразделений Коллективных сил быстрого реагирования Центрально-Азиатского региона Организации.
https://ria.ru/20240223/armeniya-1929118088.html
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в мире, таджикистан, хатлонская область, центральная азия, сироджиддин мухриддин, одкб
В мире, Таджикистан, Хатлонская область, Центральная Азия, Сироджиддин Мухриддин, ОДКБ
В Таджикистане предложили создать центр гуманитарного реагирования ОДКБ

Глава МИД Таджикистана предложил создать центр гуманитарного реагирования ОДКБ

© РИА Новости / Виталий БелоусовФлаги участников Организации Договора о коллективной безопасности
Флаги участников Организации Договора о коллективной безопасности - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Флаги участников Организации Договора о коллективной безопасности. Архивное фото
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ДУШАНБЕ, 21 июн – РИА Новости, Лидия Исамова. Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин предложил создать в республике центр гуманитарного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и разместить его на территории Хатлонской области, сообщает в пятницу пресс-служба внешнеполитического ведомства страны.
"Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин предложил создать центр гуманитарного реагирования ОДКБ на территории Хатлонской области. Это инициативу он внес на заседании Совета министров иностранных дел Организации 21 июня в Алма-Ате", - говорится в сообщении. По словам министра, деятельность центра будет направлена на оперативное реагирование на потенциальные угрозы и гуманитарные кризисы.
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Глава МИД Таджикистана также подчеркнул значимость завершения многолетнего переговорного процесса по разработке целевой межгосударственной программы по укреплению таджикско-афганской границы и предложил инициировать подписание соответствующего решения Совета коллективной безопасности ОДКБ в июле текущего года.
Особое внимание Мухриддин уделил проблемам религиозного радикализма. "Для региона Центральной Азии самым серьёзным вызовом является продвижение разрушительной идеологии религиозного радикализма", - сказал он.
Министр также заявил о необходимости экспертной проработки инициативы о создании системы защиты информационного пространства ОДКБ.
Кроме этого, он сообщил о готовности Таджикистана провести территории страны в 2024 году совместные учения "Рубеж-2024" с участием подразделений Коллективных сил быстрого реагирования Центрально-Азиатского региона Организации.
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В миреТаджикистанХатлонская областьЦентральная АзияСироджиддин МухриддинОДКБ
 
 
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