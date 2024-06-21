https://ria.ru/20240621/obstrel-1954535867.html

Украинские войска атаковали Токмак из РСЗО

Украинские войска атаковали Токмак из РСЗО - РИА Новости, 21.06.2024

Украинские войска атаковали Токмак из РСЗО

Украинские войска предприняли попытку обстрелять Токмак Запорожской области, сработала система ПВО, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T15:08

2024-06-21T15:08

2024-06-21T15:08

специальная военная операция на украине

в мире

токмак

запорожская область

россия

владимир рогов

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Украинские войска предприняли попытку обстрелять Токмак Запорожской области, сработала система ПВО, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Токмак под огнём боевиков ВСУ. Работают системы ПВО России", - написал Рогов в своем Telegram-канале. По его словам, ВСУ обстреливают город из РСЗО.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

токмак

запорожская область

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, токмак, запорожская область, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины