https://ria.ru/20240621/obstrel-1954535867.html
Украинские войска атаковали Токмак из РСЗО
Украинские войска атаковали Токмак из РСЗО - РИА Новости, 21.06.2024
Украинские войска атаковали Токмак из РСЗО
Украинские войска предприняли попытку обстрелять Токмак Запорожской области, сработала система ПВО, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T15:08
2024-06-21T15:08
2024-06-21T15:08
специальная военная операция на украине
в мире
токмак
запорожская область
россия
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Украинские войска предприняли попытку обстрелять Токмак Запорожской области, сработала система ПВО, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Токмак под огнём боевиков ВСУ. Работают системы ПВО России", - написал Рогов в своем Telegram-канале. По его словам, ВСУ обстреливают город из РСЗО.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украинские войска атаковали Токмак из РСЗО
Рогов: ВСУ попытались обстрелять Токмак из РСЗО, сработала система ПВО