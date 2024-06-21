Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска атаковали Токмак из РСЗО - РИА Новости, 21.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:08 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/obstrel-1954535867.html
Украинские войска атаковали Токмак из РСЗО
Украинские войска атаковали Токмак из РСЗО - РИА Новости, 21.06.2024
Украинские войска атаковали Токмак из РСЗО
Украинские войска предприняли попытку обстрелять Токмак Запорожской области, сработала система ПВО, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T15:08
2024-06-21T15:08
специальная военная операция на украине
в мире
токмак
запорожская область
россия
владимир рогов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952240035_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_17d6551e3fac99070c147abe2c3b6378.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Украинские войска предприняли попытку обстрелять Токмак Запорожской области, сработала система ПВО, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Токмак под огнём боевиков ВСУ. Работают системы ПВО России", - написал Рогов в своем Telegram-канале. По его словам, ВСУ обстреливают город из РСЗО.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
токмак
запорожская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952240035_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_a43283ba9b5e3502badc5bd3bb686dea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, токмак, запорожская область, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Токмак, Запорожская область, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Украинские войска атаковали Токмак из РСЗО

Рогов: ВСУ попытались обстрелять Токмак из РСЗО, сработала система ПВО

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗРК "Стрела-10" на боевом дежурстве в зоне проведения специальной военной операции
ЗРК Стрела-10 на боевом дежурстве в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
ЗРК "Стрела-10" на боевом дежурстве в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Украинские войска предприняли попытку обстрелять Токмак Запорожской области, сработала система ПВО, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«
"Токмак под огнём боевиков ВСУ. Работают системы ПВО России", - написал Рогов в своем Telegram-канале.
По его словам, ВСУ обстреливают город из РСЗО.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреТокмакЗапорожская областьРоссияВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала