Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска нанесли удары по Донецку и Горловке - РИА Новости, 21.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:27 21.06.2024 (обновлено: 07:58 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/obstrel-1954423574.html
Украинские войска нанесли удары по Донецку и Горловке
Украинские войска нанесли удары по Донецку и Горловке - РИА Новости, 21.06.2024
Украинские войска нанесли удары по Донецку и Горловке
Украинские войска в ночь на пятницу обстреляли Донецк и Горловку, выпустив 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа,... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T07:27
2024-06-21T07:58
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
украина
горловка
сцкк
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/04/1925341620_0:275:2664:1774_1920x0_80_0_0_9a7c1b6ad25b89a8b4f9c9564a45d2a7.jpg
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Украинские войска в ночь на пятницу обстреляли Донецк и Горловку, выпустив 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению... 00.30 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров; 06.15 – населенный пункт Кураховка - - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров ", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Горловка была четырежды обстреляна с 06.30 по 07.00, всего было выпущено десять снарядов, в том числе два кассетных. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240501/obstrely-1943234468.html
донецк
украина
горловка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/04/1925341620_0:25:2664:2023_1920x0_80_0_0_4c3aebdc4387b5b3902b4d6ccdbcb988.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецк, украина, горловка, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Украина, Горловка, СЦКК, НАТО
Украинские войска нанесли удары по Донецку и Горловке

ВСУ выпустили по Донецку и Горловке 14 снарядов калибра 155 миллиметров

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСотрудник СК РФ
Сотрудник СК РФ - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Сотрудник СК РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Украинские войска в ночь на пятницу обстреляли Донецк и Горловку, выпустив 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению... 00.30 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров; 06.15 – населенный пункт Кураховка - - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров ", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Горловка была четырежды обстреляна с 06.30 по 07.00, всего было выпущено десять снарядов, в том числе два кассетных.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Последствия обстрела Никитовского района в Горловке - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
ВСУ применили кассетные боеприпасы при обстреле Горловки
1 мая, 02:37
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкУкраинаГорловкаСЦККНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала