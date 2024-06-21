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Украинские войска нанесли удары по Донецку и Горловке
Украинские войска нанесли удары по Донецку и Горловке - РИА Новости, 21.06.2024
Украинские войска нанесли удары по Донецку и Горловке
Украинские войска в ночь на пятницу обстреляли Донецк и Горловку, выпустив 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа,... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T07:27
2024-06-21T07:27
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Украинские войска в ночь на пятницу обстреляли Донецк и Горловку, выпустив 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению... 00.30 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров; 06.15 – населенный пункт Кураховка - - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров ", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Горловка была четырежды обстреляна с 06.30 по 07.00, всего было выпущено десять снарядов, в том числе два кассетных. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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в мире, донецк, украина, горловка, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Украина, Горловка, СЦКК, НАТО
Украинские войска нанесли удары по Донецку и Горловке
ВСУ выпустили по Донецку и Горловке 14 снарядов калибра 155 миллиметров