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Украинские войска нанесли удары по Донецку и Горловке

Украинские войска нанесли удары по Донецку и Горловке - РИА Новости, 21.06.2024

Украинские войска нанесли удары по Донецку и Горловке

Украинские войска в ночь на пятницу обстреляли Донецк и Горловку, выпустив 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа,... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T07:27

2024-06-21T07:27

2024-06-21T07:58

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Украинские войска в ночь на пятницу обстреляли Донецк и Горловку, выпустив 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению... 00.30 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров; 06.15 – населенный пункт Кураховка - - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров ", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Горловка была четырежды обстреляна с 06.30 по 07.00, всего было выпущено десять снарядов, в том числе два кассетных. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240501/obstrely-1943234468.html

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в мире, донецк, украина, горловка, сцкк, нато