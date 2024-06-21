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Алиев предложил Блинкену прекратить деятельность Минской группы ОБСЕ - РИА Новости, 21.06.2024
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10:44 21.06.2024 (обновлено: 19:48 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/obse-1954449627.html
Алиев предложил Блинкену прекратить деятельность Минской группы ОБСЕ
Алиев предложил Блинкену прекратить деятельность Минской группы ОБСЕ - РИА Новости, 21.06.2024
Алиев предложил Блинкену прекратить деятельность Минской группы ОБСЕ
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном предложил официально прекратить деятельность Минской... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T10:44
2024-06-21T19:48
азербайджан
сша
баку
ильхам алиев
энтони блинкен
никол пашинян
обсе
евросоюз
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БАКУ, 21 июн — РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном предложил официально прекратить деятельность Минской группы ОБСЕ и всех связанных с ней институтов, сообщает пресс-служба Алиева."В ходе (состоявшейся 20 июня. — Прим. ред.) беседы Алиев отметил, что давно пришло время официально прекратить деятельность нефункциональной Минской группы ОБСЕ и всех связанных с ней институтов, чтобы полностью закрыть страницу конфликта, ставшего уже пережитком прошлого. Алиев также коснулся многолетнего успешного сотрудничества между США и Азербайджаном в энергетической сфере, выразил удовлетворение плодотворным сотрудничеством между делегациями двух стран в рамках борьбы с изменением климата и процесса подготовки к COP29, поблагодарил Вашингтон за намерение оказать поддержку для успешного подведения COP29", — говорится в сообщении.Нагорный Карабах объявил о выходе из Азербайджанской ССР в одностороннем порядке 35 лет назад. После распада СССР и вооруженного конфликта с Азербайджаном (1992-1994) регион много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами. В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область в советское время. В регионе разместились российские миротворцы. Спустя почти три года после второй войны в регионе Баку 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась одни сутки. В итоге президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. С 24 сентября до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая прошлого года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.
https://radiosputnik.ru/20240612/karabakh-1952361970.html
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азербайджан, сша, баку, ильхам алиев, энтони блинкен, никол пашинян, обсе, евросоюз, в мире
Азербайджан, США, Баку, Ильхам Алиев, Энтони Блинкен, Никол Пашинян, ОБСЕ, Евросоюз, В мире
Алиев предложил Блинкену прекратить деятельность Минской группы ОБСЕ

Президент Азербайджана Алиев назвал Минскую группу ОБСЕ нефункциональной

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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БАКУ, 21 июн — РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном предложил официально прекратить деятельность Минской группы ОБСЕ и всех связанных с ней институтов, сообщает пресс-служба Алиева.
"В ходе (состоявшейся 20 июня. — Прим. ред.) беседы Алиев отметил, что давно пришло время официально прекратить деятельность нефункциональной Минской группы ОБСЕ и всех связанных с ней институтов, чтобы полностью закрыть страницу конфликта, ставшего уже пережитком прошлого. Алиев также коснулся многолетнего успешного сотрудничества между США и Азербайджаном в энергетической сфере, выразил удовлетворение плодотворным сотрудничеством между делегациями двух стран в рамках борьбы с изменением климата и процесса подготовки к COP29, поблагодарил Вашингтон за намерение оказать поддержку для успешного подведения COP29", — говорится в сообщении.
Военнослужащие миротворческого контингента ВС РФ. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
Вывод российских миротворцев из Карабаха завершен, сообщило МО Азербайджана
12 июня, 14:10
Нагорный Карабах объявил о выходе из Азербайджанской ССР в одностороннем порядке 35 лет назад. После распада СССР и вооруженного конфликта с Азербайджаном (1992-1994) регион много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами. В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область в советское время. В регионе разместились российские миротворцы.
Спустя почти три года после второй войны в регионе Баку 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась одни сутки. В итоге президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. С 24 сентября до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая прошлого года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.
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Алиев сообщил о договоренностях с Арменией по границе
20 мая, 15:34
 
АзербайджанСШАБакуИльхам АлиевЭнтони БлинкенНикол ПашинянОБСЕЕвросоюзВ мире
 
 
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