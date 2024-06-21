https://ria.ru/20240621/obse-1954449627.html

Алиев предложил Блинкену прекратить деятельность Минской группы ОБСЕ

Алиев предложил Блинкену прекратить деятельность Минской группы ОБСЕ - РИА Новости, 21.06.2024

Алиев предложил Блинкену прекратить деятельность Минской группы ОБСЕ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном предложил официально прекратить деятельность Минской... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T10:44

2024-06-21T10:44

2024-06-21T19:48

азербайджан

сша

баку

ильхам алиев

энтони блинкен

никол пашинян

обсе

евросоюз

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БАКУ, 21 июн — РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном предложил официально прекратить деятельность Минской группы ОБСЕ и всех связанных с ней институтов, сообщает пресс-служба Алиева."В ходе (состоявшейся 20 июня. — Прим. ред.) беседы Алиев отметил, что давно пришло время официально прекратить деятельность нефункциональной Минской группы ОБСЕ и всех связанных с ней институтов, чтобы полностью закрыть страницу конфликта, ставшего уже пережитком прошлого. Алиев также коснулся многолетнего успешного сотрудничества между США и Азербайджаном в энергетической сфере, выразил удовлетворение плодотворным сотрудничеством между делегациями двух стран в рамках борьбы с изменением климата и процесса подготовки к COP29, поблагодарил Вашингтон за намерение оказать поддержку для успешного подведения COP29", — говорится в сообщении.Нагорный Карабах объявил о выходе из Азербайджанской ССР в одностороннем порядке 35 лет назад. После распада СССР и вооруженного конфликта с Азербайджаном (1992-1994) регион много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами. В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область в советское время. В регионе разместились российские миротворцы. Спустя почти три года после второй войны в регионе Баку 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась одни сутки. В итоге президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. С 24 сентября до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая прошлого года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.

https://radiosputnik.ru/20240612/karabakh-1952361970.html

https://ria.ru/20240520/azerbaydzhan-1947219060.html

азербайджан

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баку

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